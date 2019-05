Održan protest protiv gradnje poligona na Sinjajevini

Protest pod nazivom “Sačuvajmo Sinjajevinu” održan je danas na katunu Okrugljak, na planini Sinjajevini, kod crkve Ružice, zbog najavljene gradnje vojnog poligona na toj planini.

“Planina Sinjajevina mora biti proglašena za zaštićeno područje na kojem će se razvijati poljoprivreda i turizam, a od ideje izgradnje vojnih poligona se pod hitno mora odustati jer od njih građani nemaju nikakvu korist”, glavna je poruka sa velikog protestnog skupa na Sinjajevini kod crkve Ružice.

Više stotina građanja iz cijele Crne Gore izrazilo je oštro negodovanje zbog najava Ministarstva odbrane da se na Sinjajevini gradi vojni poligon te smatraju da naša vojska nema potrebu za vježbalištem koje obuhvata prostor od 108 miliona kvadrata. Istakli su da Sinjajevina pripada građanima te da oni ako je potrebno i na referendumu daju mišljenje o namjerama tesora odbrane.

“Sinjajevina je vjekovima služila za razvoj nomadskog stočarstva i tako treba da ostane. Italijani su takvav vid stočarenja zaštitili, a kod nas hoće da prave vojne poligone. Mi to ne možemo da dozvolimo, želimon da Crna Gra bude ekološka država. Iz Ministarstva odbrane se ponaša agresivno, zar može neko uzetu vjekivna prava naroda koji živi i ljeti na Sinjajevini. Naš je cilj da zaštitimo Sinjajevinu i da ona bude centar turizma i poljopruvrede. Ne smijemo da dozvolimo da se ostvari naum ministarstva, nego da ostavimo našim pokoljenjima Sinjajevinu, kao što smo je mi dobili od naših predaka. Sunjajevina treba da bude park prirode i tu borbu treba da nastavimo. Očekujemo podršku ministara poljoprivrede i turizma, Milutina Simovića i Pavla Radulovića, koji ne mogu biti protiv onog za šta se mi zalažemo”, kazao je Ognjen Jovović, predsjednik Udruženja Bjelopavlića Bijeli Pavle.

“Zar nema drugog terena nego da se uništava srce Crne Gore, pluća Crne Gore. Sinjajevina pripada stočarima i oni, sa svih strana treba da je brane. Želimo čistu Sinjajevinu i ekološku Crnu Goru i da se odustane od poligona. Nismo mi protiv vojske, ali neka na drugo mjesto treniraju ili grade poligon. Ne damo Sinjajevinu, branićemo je svim zakonskim sredstvima, jer smo je branili i kada smo ginuli za nju”, kazao je Vesko Lakić, predstavnik Udruženja bjelopavlićkih stočara.

Vanja Vuletić, stočar sa Sinjajevine vlasnik 600 ovaca, istakao je da je ova planina vjekovima izvor egzistencije za mnoge porodice.

“Po cijenu života treba braniti Sinjajevinu od vojnih poligona i strelišta, jer su ovi prostori naši običajni kolektivni katuni i pašnjaci, a ne vojna gazišta i vježbališta. Sinjajevina je moja majka, djecu mi je podigla i školovala kao i ostalim stičarima. Kažu neće dirati katune, nama katuni ne trebaju ako nemamo pašnjake i zato pouivam cijelu Crnu Goru da nam se pridruži da branimo našu Sinjajevinu”, porućila je Mileva Jovanović, planinka (domaćica sa planine).

Branko Cerović, predstavnik građana Šavnika istakao je da je Sinjajevina veliki resurs i bogatstvo, koje moramo braniti.

“Poručujemo eliti koja hoće našu ljepoticu da proda, preda i zatruje da smo spremni da je branimo svojim životima. Da je ostavimo onakvom kakvu nam je Bog dao”.

Radoje Pujo Čobeljić, predstavnik Mojkovca poručio je da su protiv svake odluke i politike koja će devastirati Sinjajevinu. “Poslušajte vapaj naroda, ne stajte mu dodatno na muku”.

“20 godina sam proveo kao inženjer civilne zaštite, radeći na poslovima neeksplodiranih ubojnih sredstava i drugim poslovima. Crnogorska vojska u okviru kopnene jedinice ima par oruđa aljtiljerijskih. Ministarstvo nije reklo narodu da su u izvještaju o radu za 2018.napisali da je ministarstvo inteziviralo razgovore sa ministarstvom odbrane Austrije za izgradnju regionalnog vojnog centra koji bi bio u Kolašinu, a Sinjajevina je predviđena za poligon, i to ne samonza Crnu Goru i Austriju, nego i za sve članice NATO pakta po njihovi potrebama. Tu bi bio i poligon za aljtiljerijsko gađanje, koji Crnoj Gori ne treba jer ima par aljtikjerijskih oružja. Pored toga bio bi tu i poligon za uništavanje neeksplodiralih ubijnih sredstava”, poručio je Novica Dragojević, predstavnik Kolašinaca,

Tomislav Jelić, stočar iz Uskočkih bara kazao je da Sinjajevina nije prćija odnarođene vlasti i njihovog tate NATO-a, već vjekovna kolijevka naših predaka i nas njihovih potomaka.

“Sinjajevina se nalazi između dva nacionalna parka. Koji su to nacionalni parkovi ako je između njih vojni poligon? Za takvav ja ne znam. Danas smo ovdje kod crkve Ružice, a 13.jula vas pozivamo da se okupimo na Savinoj vodi, na dan ustanka naroda crnogorskog. Do tada budimo budni, oduprimo se, ne dajmo se i poručimo da nas ima mnogo, da ne misle da će nam oteti Sinjajevinu. Vidimo se 13.jula na Savinoj vodi, na dan ustanka naroda crnogorskog. Do tada treba dabostanemo budni, da se odupremo i da se ne damo, i dabporučimo ima nas mnogo, neka ne misle dabće išta lako dobiti. Vidimo se 13.na Savinu vodu, a 2.avgusta na Ilindan opet kod crkve Ružice, nadamo se sa dobrim vijestima da je Ministarstvo odbrane odustalo od uništenja naših pluća”, poručio je Veselin Drljević, predstavnik Bijelog Polja.

Aleksandar Milatovic, iz GI dodao je da Sinjajevina svojom pašnjackom površinom broji 120.000 hektara, a vojni poligon koji najavljuju 108miliona kvadratnih metara.

“I mi im to nećemo dozvoliti sigurno. Takođe, Sinjajevina je visoko planinaski katun na 1.700 metara nadmorske visine, dok po Evropi oni iznose po 150, 200 do 500 mnv. Znači da mi imamo dragulj u srcu Evrope i to je dovoljan razlog da je sačuvamo. Dragi prijatelji mi smo prinuđeni da branio svoju zemlju i svoju državu od sopstvene vojske i mislim da je to porazavajuce. Nemojmo to dozvoliti”, poručio je on.

