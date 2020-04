Oni trpe najveći pritisak i rizik

Najviše rizika, često i najveći pritisak na one koji spašavaju najteže pacijente od Kovid 19 infekcije trpe anesteziolozi.

“To je jako zahtjevan i odgovoran posao. Često se traži naša hitna intervencija – obezbjeđivanje disajnog puta, intubacija i postavljanje pacijenta na mehaničku ventilaciju. Taj trenutak je prepoznat kao najrizičniji da se neko od nas inficira. Zato je upotreba zaštitne opreme jako važna. Pravilna upotreba i pravilno skidanje”, objašnjava dr Ljubica Radunović, anesteziolog KCCG.

Kaže da skafanderi, naočare, viziri koje moraju da koriste dodatno otežavaju i inače komplikovan posao, ali da je to dio svakodnevice koju prihvataju svjesni da jedino tako štite svoje i živote svih oko sebe.

“Naš posao je i inače timski. Moram pomenuti naše anestetičare koji su, kako volim da kažem, naša lijeva i desna ruka i uvijek su tu da sa nama podijele težinu našeg posla. Kovid pacijenti se u KCCG liječe timski. Svakodnevne konsultacije o tome predvodi profesorica Ratković i mi smo dio tog tima”, objašnjava anesteziolog sa velikim iskustvom, uprkos malom broju godina koje ima.

Najveća, često i najdugotrajnija je borba za živote pacijenata na respiratorima. Sve vrijeme anesteziolozi su uz njih, kako objašnjava doktroica Radunović, uz internirniste, sestre i tehničare.

“To je dugotrajan i kompleksan posao. Tako da kada uspijemo da skinemo pacijenta sa respiratora budemo jako zadovoljni i profesionalno ispunjeni. To se upravo desilo prije par dana i tretman tog pacijenta se nastavlja”, kaže ona.

Upozorava kako ne smijemo zaboravljati ni tužniju, mračniju stranu njihovog posla, one situacije kada i pored svih napora pacijent umre. To je nešto sa čim se medicinski timovi suočavaju i sa čim moraju da se nose. Zato je međusobna i podrška porodice i prijatelja veoma važna.

“Ako me pitate da li postoji strah – postoji, jer je to ljudski. Ali on nas čini dodatno opreznim, nikako nas ne parališe. Podršku porodice i prijatelja dobijamo svakodnevno. To je ono što nam puno znači. Oni imaju puno razumijevanje za naš posao, jer su naviknuti na obaveze medicinara”, opisuje način na koji žive dr Radunović.

Ima jasnu poruku za sve.

“Ostanite doma. Zbog vas i zbog nas, jer nam tako najviše pomažete”, kazala je ona.

Doktorica Radunović podsjeća sve da ne brinu samo o Kovid pacijentima, nego i o pacijentima čiji su životi ugroženi iz drugih razloga i čije spašavanje ne može da čeka dok epidemija prođe.