Online projekat podrške opštine Kotor za mlade

Opština Kotor započinje projekat online podrške namijenjen mladima u Kotoru, starosti od 15 – 30 godina.

“Projekat KOTOR CONNECT predstavljaće jedan vid osnaživanja mladih našeg grada na psihosocijalnom nivou. Budući da su mladi najaktiniji učesnici digitalnog života, projekat će se, za početak, aktivirati na platformama koje su im bliske kao što Viber, Facebook i Instagram”, saopšteno je iz opštine.

Tokom trajanje pandemije COVID19 – cilj projekta je da okupi mlade sugrađanke i sugrađane na jednom mjestu kako bi jedni drugima bili (vršnjačka) podrška, uz moderatorsku podršku profesionalaca iz oblasti psihologije, pedagogije i socijalnog rada, čija je uloga da mladima pruže relevantne i provjerene informacije, podršku, pomoć, savjetovanje.

“U ovom periodu, KOTOR CONNECT će biti spona/most između mladih, institucija i postojećih servisa za

psihosocijalnu podršku i pomoć. Dok se suočavamo sa neizvješnošću koje donosi pandemija COVID19, projekat će biti posvećen ublažavanju potencijalnih posljedica situacije na mentalno zdravlje, konkretnije na osjećanja anksioznosti, straha, nelagode, usamljenosti i izolovanosti”, navode u opštini.

Kako su dodali, dugotrajni cilj ovog projekta jeste da postane zajednica u kojoj će se podsticati i razvijati socio- emocionalne vještine i svakodnevno dijeliti korisne informacije namjenjene mladima.

“Ove informacije obuhvataće razne teme poput: online edukacija, treninga, kurseva, prilika i konkursa za stipendije,

takmičenja, radionica, programa razmjene, volonterskih akcija, kulturnih i programskih sadržaja, i sl. Uz to, u sklopu ove zajednice mladima će biti dostupno savjetovanje i razgovor sa psihologom kada za to iskažu potrebu. Dok tražimo od mladih da budu zreli i odgovorni građani i mi njima dugujemo razumjevanje i svu podršku koju možemo pružiti. Naročito onu njegujuću, koja će im dati na znanje da su važan dio našeg društva i da njihova okolina brine o njima. Smatramo da ne treba čekati da dođe do potencijalne eskalacije rizičnih ponašanja i problema, već da djelujemo preventivno koliko je to u našoj moći”, saopšteno je iz opštine.

Prema njihovim riječima, osnaživanje mladih da razvijaju svoje socio-emocionalne vještine i vode proaktivnu mentalnu higijenu, direktna je insvesticija u budućnost našeg grada.

“Projekat KOTOR CONNECT bi se u budućnosti mogao osloniti na aktivnosti svih subjekata koji se bave pitanjima mladih u Kotoru. Nakon završetka pandemije, cilj nam je da ova zajednica ostane aktivna pod okriljem budućeg Omladinskog kluba Kotor i Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost”, poručuju iz opštine.