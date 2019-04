Oprez zbog klizavih puteva

U Crnoj Gori saobraćaj se obavlja po mokrim i klizavim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore.

Magla smanjuje vidljivost mjestimično po kotlinama i duž riječnih tokova, a na putevima koji vode pored rijeka i kosina moguća je pojava sitnijih odrona.

Iz AMSCG apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise naročito ograničenje brzine i da vožnju prilagode trenutnom stanju na putu.

Na putevima na kojima se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja.

“Na magistralnom putu m-6 dionica Trubjela-Vilusi zbog praznika 26., 27.,, 28.,, 29. aprila. kao i za dane 1., i 2.maja neće biti obustava saobraćaja. Saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično. Privremeno se od 3. do 7. maja, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta m-2.4 dionica Ulcinj-Krute, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od osam do 12 časova. Do 15. juna zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta m-21 Barski most-Ribarevine, dionica obilaznica Bijelo Polje-Ribarevine promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni”, navode iz AMSCG.

Na magistarlnom putu m-2 dionica Debeli brijeg-Herceg Novi, lokalitet Tatarbašca odobrava se promjena rezima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na putu m-9 dionica Andrijevica-Plav, lokalitet Sućeska.

Na dionici Lipci-Grahovo i na regionalnom putu Kotor-Njegusi sjutra će doći do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 30 minuta zbog snimanja reklamnog spota za automobilski brend.