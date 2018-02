Oprez zbog mokrih i klizavih puteva

U Crne Gore se jutros saobraća po mokrim i klizavim putevima zbog kiše koja pada u nižim predjelima, dok su u višim zabilježene slabije sniježne padavine, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore.

Oni su kazali da su na putevima koji vode pored rijeka i kosina učestali sitniji odroni.

Iz AMSCG-a su vozačima savjetovali opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu.

Upotreba zimske opreme obavezna je na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na vremenske uslove.

Neprohodni su putevi Mioska-Semolj-Boan i Trešnjevik-Andrijevica.

Na dionici Košljun – Zavala i Brajići – Lapčići, na magistralnom putu Cetinje – Budva saobraćaj se obavlja jednom trakom naizmjenično, a regulisan je semaforskom signalizacijom.

Na dionici Ulcinj-Krute zbog radova je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od devet sati do 12 sati i od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. Mimo tih termina saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Zbog druge faze rekonstrukcije puta Petrovac – Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom promijenjen je režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto puta Bar – Boljare, na prvoj sekciji Smokovac – Uvač – Mateševo saobraćaj će biti obustavljen do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog izgradnje pješačke staze uz magistralni put Risan-Perast odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Do završetka rekonstrukcije na regionalnom putu Cetinje – Njeguši saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.

Na dionici Petrovići-Vraćenovići promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.