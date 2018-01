Ovaj Baranin ima najduže brkove u Crnoj Gori

Iako se tradicija kroz vremena mijenja brkovi su kod nas opstali kao simbol muževnosti. U staroj Grčkoj su predstavljali simbol mudrosti, a nekada u Crnoj Gori bili su odraz muške zrelosti i “zor čojstva”.

Istim povodom proteklog vikenda održano je takmičenje u Podgorici, a rekorder sa najdužim brkovima u Crnoj Gori od 40 centimenata je Baranin Vladimir Vlado Iličković (63), koji ima i “najneobičniju bradu”.

Vlado ima prepoznatljive brkove i bradu oko četiri decenije.

“Nekada su moji brkovi bili dužine 45 centimetara, a na takmičenju su izmjereni 40 centimetara. Međutim, do skoro nijesam ni znao da se održava ovo takmičenje u Podgorici. Veliku pažnju treba pokloniti da bi čovjek njegovao brkove i bradu što ja radim od momačke dobi. Gajenje brade i brkova je prvenstveno iz ljubavi, a bez ljubavi čovjek ništa ne može uraditi da bude kako valja. To je moja ljubav, imidž i dio mog identiteta”, priča Iličković.

Od kad je pustio bradu i brkove, Vlado ih je obrijao samo jednom, prije 17 godina.

“I to baš polovinom januara kada mi se nakon tri kćerke Jelene, Ivane i Jovane rodio sin Ivo. Rođen je carskim rezom u jutarnjim satima. Presrećan, prijateljima sam rekao da ću im taj dan ispuniti svaku želju. Tražili su da me obriju. Obećao sam i ispunio obećanje. Oni koji su se veseli sa mnom do ponoći, gledali su brijanje”, priča Vlado.

Ovaj Baranin kaže da je njegov stil brkova čisti crnogorski, dakle brkovi su mu dugački, pravi i gusti.

Mada se mnogim ženama brkovi ne sviđaju, Vlado kaže da njegova žena nikad nije tražila da ih obrije.

“Već nekoliko godina sam udovac. Moju Biljanu sam upoznao kad sam se vratio iz Rusije, gdje sam putovao sa željom da vidim što više muzeja. Radila je u cvjećari kod mog prijatelja Raja. Kad me prvi put vidjela, pobjegla je u radnju. Svakodnevno smo se sretali, a blizina je učinila svoje. Vremenom, uočila je ona moje kvalitete. “Trpjela” me punih 25 godina braka. Nikada mi nije rekla da joj smetaju brkovi i brada, niti je tražila od mene da se obrijem. Sve bih dao da za njen život”, zaključuje emotivni Vlado.