Ove mjere u Podgorici su produžene, inspekcije pooštravaju kontrole

Epidemija koronavirusa u Crnoj Gori ne jenjava. Trenutno je oboljelih 1991, od čega najviše u Podgorici 822. Zbog loše epidemiološke situacije Nacionalno koordinaciono tijelo je odlučilo da mjere protiv širenja koronavirusa produži još sedam dana u Podgorici.

Pored toga NKT je zadužilo nadležne inspekcijske službe da odmah počnu da sprovede oštre kontrole poštovanja propisanih mjera prije svega u službama na državnom i lokalnom nivou, jer institucije moraju biti primjer u svemu pa i u poštovanju mjera..

Ovo su mjere koje su za Podgoricu produžene:

1) okupljanje stanovništva na otvorenim javnim mjestima moguće je do 40, a na zatvorenim do 20 osoba, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra i nošenje zaštitnih maski;

2) obavezno je korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i na otvorenom prostoru, uključujući i djecu stariju od sedam godina. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja.

3) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) da svoj rad organizuju na način da:

– za stolom sjede najviše dva gosta unutar ugostiteljskog objekta, odnosno četiru gosta na terasi/bašti ovog objekta,

– onemoguće uslugu samousluživanja, zadržavanje i stajanje ispred šanka,

– između stolova obezbijede udaljenost od najmanje dva metra, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ),

– obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl, u skladu sa preporukama IJZ;

4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara, ali ne više od 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga i da obezbijede poštovanje drugih mjera, u skladu sa uputstvom Instituta;

5) obavezno korišćenje zaštitnih maski zaposlenih i putnika u vozilima javnog prevoza (autobus, kombi, auto-taksi), kao i tokom prevoza zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe, uključujući i vozače i putnike u putničkom motornom vozilu (osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva), kao i primjenu drugih mjera, u skladu sa uputstvom IJZ.

Kazne zbog nenošenja maski

Za pravna lica kazna je od dvije do 20.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.000 eura, za preduzetnika od 500 do 6.000, a za građane od 100 do 2.000 eura.