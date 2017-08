Ovo je jedina očuvana džamija u Nikšiću

Nakon oslobođenja Nikšića od Turaka 1877. godine tri od ove četiri džamije su porušene, tako da je do dan danas ostala „u životu“ samo Hadži Ismailova džamija, piše Mondo.

Džamija Hadži Ismaila se od 1952. godine nalazi pod zaštitom države kao spomenik kulture.

Nalazi se na području Grudske mahale, a sama građevina je čisto funkcionalna, bez estetskih pretenzija. To je u osnovi jednostvna, pravougaona zgrada sa vitkim minaretom. Na pročelju je naknadno dograđen predprostor u vidu zatvorenog drvenog trijema. Oko džamije je ograđeno dvorište gdje se nalaze grobovi nikšičkih muslimana, boraca iz prošlog rata.

Džamija u Nikšiću svjedoči o vremenu turske vladavine na ovim prostorima, a ujedno predstavlja znak tolerancije i skladnog života više vjera i konfesija. Kroz njenu istoriju se uči i o razvoju grada Nikšića, kako pod Turskom, tako i pod crnogorskom vlašću.

Petar Šobajić u svojoj knjizi „Nikšić-Onogošt“ najbolje je objasnio istorijat ove džamije:

“Na jednoj kamenoj ploči u ovoj džamiji očuvan je vrlo lijepo izrađen natpis na turskom i arapskom jeziku, u kom stoji označeno, kad je i ko zidao. Slova su čitka, poređana u dva reda, i kako mi je hodža pročitao na ploči piše”:

„U ime Boga, opšteg dobročinitelja milostivoga, ovu zgradu počeo je praviti do sudnjeg dana da bude u njoj svjetlosti, i božjom pomoći bi dovršena, u kojoj će radi duše mrtvoga do njenog opstanka rahmet (pokoj) uživati onaj koji je podigao ovu zadužbinu, a to je Hadži Ismail, 1219. godine. Neka Bog bude zadovoljan ovim njegovim radom, na sudnjem danu neka mu duši valjadne i neka je sačuva od paklene vatre. Dalje, arapski natpis na ploči, hodža nije mogao tumačiti. Arapska 1219. godina, kad je po zapisu podignuta ova džamija, odgovara hrišćanskoj 1807. godini. Muslimani u Nikšiću pričaju da je ovu džamiju porušila vojska, kad su Crnogorci sa Rusima napali na turski Nikšić, a da je ona bila još starija, pa je po rušenju obnovio Hadži-Ismail, koji je bio od Lekića, užeg bratstva Mehmednikića, Gruda, i postavio na njoj ovaj natpis. O svom trošku bogati Hadži-Ismail je tada podigao i most preko Zete na Duklu, i on se po njemu zvao Hadži-Ismailov most“.

Na prostoru današnje Opštine Nikšić u vrijeme turske vladavine postojale su još džamije u Grahovu (nije poznata godina gradnje), Nudolu kod izvora Sivik (podignuta 1817. godine) i u Kazancima (podigao je Osman paša Kazanac‐Papović, 1688.godine). Od ovih džamija ostao je samo dio minareta džamije u Kazancima (Golija).

Džamija u Grudskoj mahali je više puta bila oštećena, ali je tokom vremena i više puta izvršena njena sanacija.