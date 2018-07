Patrijarh Irinej: Bilo je to malo strože, demantovaću kad prestanu da prijete

Srpski patrijarh Irinej rekao je za Prvu televiziju da ostaje pri ranijoj izjavi da Srbi u Crnoj Gori imaju tretman kao u ustaškoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ističući da je to što je rekao “malo strože”.

<<<Irinej: Crkvi gore nego pod Osmanlijama, položaj Srba u Crnoj Gori nije dobar<<<

On je u Nišu rekao da su “novinari malo nezgodni i da, kada on nešto kaže, onda oni dopune da to izgleda onako kako on nije mislio“, a potom je prokomentarisao i izjavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

<<<Đukanović: Očekujem da patrijarh Irinej demantuje ono što je rekao<<<

“Vrlo rado ću demantovati to što sam rekao, bilo je to, istina, malo strože nego što bi bilo normalno, ali ću vrlo rado demantovati kada dobijem obećanje da oni neće više prijetiti da će crkvi oduzeti imanja u Crnoj Gori, da će oduzeti crkve i manastire i kada prestanu da prijete da će protjerati sveštenike i monahe Srbe iz Crne Gore. Onda ću povući i demantovati, do tada, ostajem pri svojoj izjavi“, rekao je Irinej.