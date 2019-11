Planirana isključenja struje danas i sjutra

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 25. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 12 sati – kompletno područje Zete i Vranjine;

– u terminu od 12 do 17 sati: Golubovci, Dom zdravlja – Golubovci, zgrada GO Golubovci, Beglaci, Šušunja, Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, Bijelo Polje, željeznička stanica “Zeta”, trafostanica „Reg.vodovod“, Berislavci, Radio predajnik, Plavnica i motel „Plavnica“ (prekidi u trajanju od 45 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 11 sati – područje Lješanske nahije (Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Orasi, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Podstrana, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo, Vuk petrol, Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, benziske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro petrol, Vujačić servis, hladnjača „Novaković“, Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići, dio Mahale, Grbavci, Lekići i Donji Kokoti;

– u terminu od 08 do 14 sati – dio Šušunje i Beglaci;

– u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra;

– u terminu od 08:30 do 11 sati: dio ul. Miloja Pavlovića do magistrale i dio kuća između magistrale i ul. Miloja Pavlović;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Zagoriča oko škole, Lička ulica, ul. Đura Daničića, ul. Branka Deletića i Klopot.

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Tuzi oko robne kuće i dio Karabuškog Polja.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Gostilje;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i motel „Sokoline“ (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Rova, Sretnja i Brijestovo.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići;

– u terminu od 09 do 14 sati – Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Trešnjevo i Rokoči;

– u terminu od 08 do 16 sati: Rastovac, Glibavac i Gornje Polje (Kolor – prom);

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Zakurljaj;

– u terminu od 08 do 16 sati – Petrovići;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – hotel “Grahovo“.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati – Smriječno.

Kotor

– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči, Bunovići i Repaje;

– u terminu od 08 do 15 sati: Perast, Dražin Vrt i Banja;

– u terminu od 10 do 17 sati – Platamuni;

– u terminu od 10 do 11 sati: Lastva Grbaljska, Petoselica, Krimovice, Trsteno, Ograde i Platamuni;

– u terminu od 09 do 13 sati – naselja Markov Rt i Stoliv.

– u terminu od 09 do 14 sati – Stari grad (dio područja oko Pijaca od mlijeka, Harbour Pub, Randez-Vous Hotel).

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati – Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Ubli i Žlijebi;

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati – dio naselja Bijela Gora;

– u terminu od 08 do 17 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šišovići.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati i od 16 do 17 sati: dalekodod 10 kV “Gubavač” (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Tomaševo” (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Gornja i Donja Orahovica, Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena i Pisana Jela;

– u terminu od 09 do 14 sati: dalekovod 10 kV “Zaton” (Nedović, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Zlajić, Betonjerka, Šljunkara i Benzinska pumpa);

– u terminu od 09 do 14 sati: Lješnica, Lijeska, Žaljevo i Laholo;

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: dalekovod 10 kV “Biogradsko jezero” (Baza, Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Kraljevo Kolo, Pejovići, Štitarica, Mrdo, Naselje Baza);

– terminu od 10 do 15 sati – Bjelojevići;

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Skrbuša” (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića Lug i Drndari);

– u terminu od 09 do 14 sati: dalekovod 10 kV “Lipovo” (Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Gornje i Donje Lipovo);

– u terminu od 09 do 15 sati: dalekovod 10 kV “Rovca” (Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje, Gornja Rovca);

– u terminu od 09 do 11 sati – korisnici koji se napajaju sa trafostanice “Ulica”;

– u terminu od 09 do 13 sati – korisnici koji se napajaju sa trafostanice “Milicija” (Gornji Trg);

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Trešnjevik, Štavna, Rudo Brdo, Gradišnica, dio sela Prisoja i dio sela Gnjili Potok;

– u terminu od 12 do 14 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo i dio sela Prisoja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Hoti.

Rožaje

– u terminu od 09 do 10:30 sati – dio sela Hosnići;

– u terminu od 09 do 16 sati – dio sela Dacići.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpare, Rzav, Gusino Brdo i Pliješevina.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Karadžić, Zminica, Suvodo, Rudinovača, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smoljan, Mandića Do, Okruglica i Merulja.

26. NOVEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 26. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra;

– u terminu od 08:30 do 10 sati – Voli u Matagužima;

– u terminu od 10 do 11:30 sati – hladnjača „Krstović“;

– u terminu od 11:30 do 13 sati – hotel „Arija“;

– u terminu od 13 do 14:30 sati – Asvaltna baza Bemax Cijevna;

– u terminu od 14:30 do 16 sati – Kips Cijevna;

– u terminu od 16 do 17:30 sati – Logistički centar Voli Zelenika;

– u terminu od 10 do 11:30 sati – kasarna Masline;

– u terminu od 12 do 13:30 sati – Kasarna Zagorič;

– u terminu od 14 do 15:30 – Dom zdravlja na Bul. Ivana Crnojevića;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Zagoriča oko škole, Lička ulica, ul. Đura Daničića, ul.Branka Deletića, dio Vranića (okolina balona za fudbal), Klopot i Potkrš;

– u terminu od 08 do 10 sati – dio zgrada na mjestu nekadašnje Kamionske pijace.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i motel „Sokolina“ (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Rova, Sretnja i Brijestovo;

– u terminu od 08 do 09:30 sati – kasarna Danilovgrad;

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje i Ždrebaonik.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija;

– u terminu od 09 do 14 sati – Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Nudo, Zaslap, Miločani i Zakuljaj;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Vidrovana, kaptaža – Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan;

– u terminu od 08 do 14 sati – Jablan.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati – Rosulja.

Kotor

– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči, Bunovići i Repaje;

– u terminu od 08 do 15 sati: Kavač, Trojica, Pržice i Crveni Brijeg;

– u terminu od 16 do 17 sati: Lastva Grbaljska, Petoselica, Krimovice, Trsteno, Ograde i Platamuni;

– u terminu od 09 do 13 sati – naselja Markov Rt i Stoliv.

– u terminu od 09 do 12 sati – naselje Rakite.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati – Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Ubli i Žlijebi.

Bar

-u terminu od 09:00 – 15:00 sati: dio naselja Dubrava od Vojvodjanke do magistrale

– u terminu od 08 do 15 sati: Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šišovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati – dio naselja Bijela Gora;

– u terminu od 08 do 17 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 12 do 15 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV „Tomaševo“ (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: daleovod 10 kV „Gubavač“ (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 17:00 sati: Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena i Pisana Jela;

– u terminu od 11 do 12 sati: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama, Pavino Polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli Potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo i Stožer;

– u terminu od 09 do 14 sati: Nikoljac, Rasovo, Ivanje Marinkovići i Jagoče;

– u terminu od 08 do 11 sati – Lješnica.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati: dalekovod 10 kV „Uloševina-Slatina-Dobrilovina“ (Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Gostilovina, Dobrilovina, Bistrica, Ravnjak, Kaludra, Crna Poda);

– u terminu od 09 do 13 sati – Gornja Polja.

Kolašin

– u terminu od 09 do 16 sati: dalekovod 10 kV „Rovca“ (Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje, Gornja Rovca);

– u terminu od 09 do 15 sati: dalekovod 10 kV „Gornja Morača“ (Osreci, Zakrilje, Dugi Laz, Mioska, Vočje, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Redice, Dragovića Polje, Starče, Bojići, Ljevišta);

– u terminu od 10 do 13 sati – Ćirilovac;

– u terminu od 09 do 14 sati – Šljivovica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Rovca i Kaludra.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Velika, Pepići, Brezojevice, Mašnica, Gornja Rženica i Murino.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Kaluđerski Laz.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Radmanci, Lagatori, Bor, Savin Bor, Ponor, Dašča Rijeka, Kruščica, Murovac, Javorova, Tucanje, Azane, Vrševo, Lješnica i Orahovo;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Kruščica i dio sela Trpezi;

Šavnik

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Bijela, Miloševići i Kruševice;

– u terminu od 09 do 17 sati – Krnja Jela.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpare, Rzav, Gusino Brdo i Pliješevina.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati – Uskoci.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 25.11. do 30.11.)

Ponedeljak i utorak: Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo i Sretnja;

Srijeda i četvrtak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Boronjina, Mandići, Miokusovići i Sokoline;

Petak: Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje.

Berane (25. i 26.11.)

Ponedeljak: Veliđe, Dolac, Crni Vrh, Praćevac i vodozahvat “Praćevac”, Bastahe, dio sela Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće i dio Jelovice;

Utorak: Lužac, Banjevac, Jugovine, Vinicka, Navotina, Rijeka Marsenića, Gradina, Lukin Vir, Trepča i Šekular.

Nikšić (od 25.11. do 29.11.)

Ponedeljak, srijeda I petak : Tospude, Tresnjevo, Repetitor i Rokoči;

Utorak i četvrtak – Zaslap i Nudo;

Šavnik (od 25.11. do 30.11.)

Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Pošćenje, Petnjica, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje (od 25.11. do 30.11.)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 25. novembra do petka 30. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 25.11. – 29.11.

– Donji Kokoti (od 07:30 do 17 sati);

Bijelo Polje 25.11. – 29.11.

– Bistrica – Žilja;

Bijelo Polje 28.11. – 29.11.

– Kostenica;

– Bistrica;

– Pobretići;

– Centar;

– Turava.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.