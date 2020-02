Planirana isključenja struje u četvrtak

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 20. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul.Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše, Dom zdravlja i vrtić Donjoj Gorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Parci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: ulica Miloja Pavlovića

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: ul. Arsenija Boljevića i zgrade na Cetinjskom putu

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, dio Lazina, dio Tomaševića, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Donji zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Gornji Zagarač, Markovina, Malenza i Đeđezi (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Begovine, dio Lazina ( oko spomenika i Široke Lazine), ZIP i dio Tomaševića

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Bandići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baloče

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Komunica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

Cetinje

-u terminu od 12:30 do 16:00 sati: naselje Luke Ivaniševića, Donji Kraj, ulice Save Burića, Bore Stankovića, Bulevar Crnogorskih Junaka, Pavle Rovinski,Lovćenska, Peka Pavlovića, 4 Proleterska, Hercegovačka, Obilića, Bajova, Zgrada Crvenkapa i S53, Bogdanov Kraj, Švedsko Naselje, Biblioteka, Rezidencija,Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen, isključenja ne duža od 30 min u navedenom periodu

-u terminu od 10:00 do 18:30 sati: Ljubotinj

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: sela Rječke nahije i Rijeka Crnojevića

-u terminu od 13:00 do 13:30 sati: sela Rječke nahije i Rijeka Crnojevića

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur i Lovćen, kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dolovi i Kuk

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 17:00 saati: Grahovac

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitalac

-u terminu od 7:45 do 17:00 sati: Nudo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Prijespa

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: dio Mušovine

-u terminu od 15:30 do 16:30 sati: dio Dragovoljića

Budva

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: naselje Plinara ,Mainska ulica, Dio ulice II, Ulica XII, dio ul. Filipa Kovačevića od br 20 do broja 26, Dio ul. Babilonija preko puta nove Osnovne škole i Komgrap Ivanovići (Naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45 minuta u periodu od 08:00 do 16:00)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio naselja Podmagistralom, Vojvođanska ulica, Zmajeva ulica i Komoševina(naizmjenična isključenja po izvodu u trajanju do 45 minuta u periodu od 08:00 do 16:00)

Bar

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati:korisnici na području Mikovići, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo , Gađi i Šiševići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: korisnici u Šestanskoj ulici i dio potrošača na području Ilina – Mijovići

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom.

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: korisnici na području Liše potoka, Grabovika, Đurmana, Zagrađa, TS-Z Drina Kameno, STS Velji Grad, STS Crni Rt

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Draginje

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin, Draginje, Ambula, Lisna Bori, Štodra, Fraskanjel

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, naselje iza bivše Vojne kasarne

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: ZEJNELOVIĆI

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: DONJA KLEZNA

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Pinješ

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bijela Gora, Kodre i Bratica

Tivat

-u terminu od 4:00 do 6:00 sati: cjelokupna opština Tivat,Aerodrom Tivat, Porto Montenegro, Grbalj, Industrijska zona, gornji i Donji Grbalj, Radanovići

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Tivat Centar, Seljanovo, Tomičići, Mažina, Donja Lastva,Lepetane, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja aradova

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Tripovići

Kotor

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Dobrota, Autokamp, Daošine, Orahovac, Ljuta, Sv. Stasije, Sv. Vrača, kraći prekidi u periodu izvođenja radova.

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Industrijska Zona, Kavač, Troica, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Risan centar, Arilje, Pjaca, Gabela, Gorica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj, Glavati

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Sv. Vrača donji dio naselja

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbanj, početak naselja

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Lepenac Škola

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Andrijevo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Šljivovica

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Grubanova Gora

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Žuber

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Franca, Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevići, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica nova, Dolac, Mojstir donji, Šolje, Jablanovo, Požeginja.

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Zaton

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Grab Brajkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Nikoljac Hala

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Seoce

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Ulotina

Berane

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio sela Trepča

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Goražde

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dragosava

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio naselja Radeva Mahala

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kotline

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 17.02 – 22.02 – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.

Danilovgrad

– 17.02 – 22.02 – Ržišta, Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići, Jastreb i Gruda.

– 18.02 – 21.02 – STS Zip, STS Begovine, STS Tomaševići 1, STS Široke Lazine i STS Lazine Spomenik.

Berane

– 17.02 – 22.02 – Kurikuće i Trepča.

Kotor

– 17.02 – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvećava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2 i STS Dragalj 3.

Ulcinj

– 17.02 – 22.02 – DV Krute i DV Mavrijan.

Nikšić

– 17.02 – 22.02 – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS-Prisoje, STS-Grahovac i STS-Nudo 1.

Bijelo Polje

– 17.02 – 22.02 – Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje 1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Lukoil, Konatari, Metanjac, Unevina, Unevina nova, Gostun, Granični prelaz i Dobrakovo.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Bar

– 17.02 i 18.02. – Bulevar Revolucije, Bartula, Poda, Maruškovo, Pod Glavicom.

Ulcinj

– 19.02 – Vladimir (Zenelovići).

– 20.02. i 21.02. – Vladimir (D. Klezna)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.