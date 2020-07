Planirana isključenja struje za srijedu

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići, Gola strana, Brežine, dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, ulice: Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića, Branka Deletića, Ceklinska i Vlada Raičevića;

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: dio Drača, dio oko željezničke stanice i dio Starog Aerodroma oko Okova (moguća kratkotrajna isključenje) i zgrada Pošte u Orahovačkoj ulici;

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: radionica CEDIS-a;

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: dio grada oko Uprave policije i Mašinske škole (moguća kratkotrajna isključenje) i zgrada CGES-a na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog;

-u terminu od 09:00 do 11:00 sati: zgrade u ulici Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta;

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: dio Plavnice.

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak, Slap Zete, dio Kumunica, dio Novog Sela i Velje Brdo.

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Kremza i granični prelaz Božaj ( (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.);

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Barlaj.

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vodovod-Vidrovan,dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan i Šipačno;

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Norin.

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

Ulcinj

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Donji Štoj (Ćirovići i Bregvija) i Igmanske zgrade i naselje u blizini;

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstegvaš.

Bar

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Dio naselja Polje – zgrada Škerovića, Potrošači oko Zetatransa, Izvod prema Petrovićima (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta);

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

Kotor

-u terminu od 7:00 do 13:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje.

Herceg Novi

-u terminu od 07:00 do 13:00 sati: Vrbanj;

-u terminu od 07:00 do 10:00 sati: Ušće Sutorine, ulice Luke Vukalovića i S. Živojinovića i Njivički Put.

Tivat

-u terminu od 08:00 do 11:00 sati: Komat.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:Halilovići, Kozare,Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro, Dobrodole i dio Vrbice.

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: zgrada Opštine, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jara.

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Brzava;

-u terminu od0 9:00 do 15:00 sati: Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi, Negobratina, Donja Lipnica i Brestovik;

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije.

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bistrica i Dobrilovina.

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica i Jabuka, Drndari i Crni val;

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta i Mateševo .

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići i Trnovice;

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Motički Gaj, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Engleske vikendice, Borje, Ninkovići, hotel Polar Star i Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.