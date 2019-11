Planirani radovi na mreži – 17. i 18. novembar

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 18. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 09:30 sati: Farmaci i Čelebić u Donjoj Gorici.

– u terminu od 09 do 17 sati (45 min. isključenja): područje Lješanske nahije – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo i Vuk petrol.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: između magistrale i ul. Miloja Pavlović.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Stravče i Zagora.

– u terminu od 08 do 15 sati: zgrada Suda u Njegoševoj ulici, zgrada Pošte, dio ul. Slobode (od Pošte do Karađorđeve) i dio Karađorđeve ulice (od Njegoševe do ulice Slobode), zgrade u ul. Miloša Obilića, Radovana Zogovića i Bulevaru Veljka Vlahovića preko puta Fudbalskog kampa.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 14:45 do 16 sati: Božija Voda.Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje.

Nikšić

– u terminu od 10 do 14 sati: Široka Ulica (Uniprom-Vrtac).

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Rokoči, Grahovo – Podkraj i Grahovo kod hotela.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovaći, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Miletići i Ravno.

Bar

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Dobra Voda-Jankovići, Obalna stanica, Gronja Poda, od Kalampera do Makine Vučinića, Džamija u Dobroj Vodi, Škola, Miljanov Most, Gornje i Donje Zaljevo, Tunel Ćafe naselje Sveti Ivan, Dobra Voda-Jankovići do Makine Vučinići i Obalna stanica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Kaptaža-Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, crni Rt I Velji grad.

Sutomore

– u terminu od 10 do 15 sati: Sutomore sa okolinom.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati (povremeno): Zgrade Solidarnosti.

– u terminu od 08 do 15 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice , Vrbanj.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: potrošači od Markovog rta do kraja Stoliva i Lastva Grbaljska (dio potrošača).

– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, naselja Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči i Bunovići.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Kralje,Sjenožeta,Gnjili Potok,Oblo Brdo,Trešnjevik,Štavna,katuni Rudo Brdo i Gradišnica dio sela Prisoja.

– u terminu od 12 do 14 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo , dio sela Prisoja (potrošači koji se napajaju sa STS Prisoja 2) i Izbjegličko naselje Kraštica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok i dio sela Slatina.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 10 sati: Rasovo, Boljanina, Zminac, Vlah, Loznice, Dom Zdravlja, Štamparija, Šahman, Dječji Vrtić, Transservis, Klanica, Hladnjača, Bijela Rada Kisjela, Voli, Mladost i Klanica.

– u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;;

– u terminu od 16 do 17: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

– u terminu od 11 do 12: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama, Pavino polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer;

– u terminu od 12 do 15: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

– u terminu od 06 do 07: Medanovići, Cerovo, Rakonje, Malo Polje, Nikoljac, Obrov, Centrar Grada, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje Selo, Zaimovića Livade, Rasadnik, Gimnazija, Gornji Grad;

– u terminu od 08 do 14: Rakonje;

– u terminu od 09 do 14: Lješnica, Lijeska, Tomaševo;

– u terminu od 09 do 15: Babaići;

– u terminu od 07 do 10 sati: Rasovo, Boljanina, Zminac, Vlah, Loznice, Dom Zdravlja, Štamparija, Šahman, Dječji Vrtić, Transservis, Klanica, Hladnjača, Bijela Rada Kisjela, Voli, Mladost, Klanica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14: DV Biogradsko Jezero (Baza, Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Kraljevo Kolo, Pejovići, Štitarica, Mrdo, Naselje Baza, Bjelojevići);

– u terminu od 13 do 16:30: DV Ambarine Pržišta (Ambarine, Pržišta, Selišta, Matovine) DV Lepenac (Lepenac, Žari, Razboj);

– u terminu od 11 do 15 sati: DV Uloševina Slatina Dobrilovina (Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojkaovići, Gostilovina, Dobrilovina, Bistrica, Ravnjak, Kaludra, Crna Poda.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);

– u terminu od 09:30 do 13: Drijenak, Fak, Migalovica, Plana, Blatina, Lancer, Lipovo;

– u terminu od 09 do 15: DV 10 kV Rovca (Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje, Gornja Rovca);

– u terminu od 09 do 14: Ulaz broj 1 zgrade Euro colora, Šljivovica;

– u terminu od 08 do 15: Babljak.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Velika,Pepići,Brezojevice,Mašnica, Gornja Rženica i Murino.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Krupice, Mijakovići i Otilovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Bašča i dio naselja Banđžovo Brdo.

Šavnik

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Duži, Drinčić, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Petnjica i Pošćenje.

– u terminu od 10 do 16 sati: Krnja Jela.

Žabljak

– u terminu od 10 do 16 sati: Tepca.

UTORAK – 19. NOVEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 19. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 12 sati (20 min. isključenja): Momišići, Tološi, Vranići, Blok V i VI, novo naselje Kruševac, Farmaci, Donja i Gornja Gorica, Golužba, Vektra, dio Mareza, Delta, Siti kvart, , naselje iza “Radoja Dakića”, Blok IX, naselje uz Nikšičku magistralu, dio potrošača oko Mljekare i dio grada preko Morače ( dio ul. Vasa Raičkovića, Sverozara Markovića, Moskovske, dio Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Džordža Vašingtona).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Vranića (na kraju oko balona za fudbal), dio ul. Miloja Pavlovića do magistrale i dio kuća između magistrale i ul. Miloja Pavlović, dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice.

– u terminu od 12 do 13:30 sati: Bioči, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Jelin Dub i Bratonožići.

– u terminu od 12 do 17 sati (45 min. isključenja): Bioči, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Jelin Dub i Bratonožići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje i Suk.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Rokoči, Tospude, Trešnjevo, Grahovo – Podkraj i Grahovo kod hotela.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan i Petrovići.

Bar

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Dobra Voda-Jankovići, Obalna stanica, Gronja Poda, od Kalampera do Makine Vučinića, Džamija u Dobroj Vodi, Škola, Miljanov Most, Gornje i Donje Zaljevo, Tunel Ćafe naselje Sveti Ivan, Dobra Voda-Jankovići do Makine Vučinići i Obalna stanica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Kaptaža-Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, crni Rt I Velji grad.

Budva

– u terminu od 09 do 15 sati: Naselje Golubovina, Naselje S41, Dio naselja kod SC »Rea«.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice , Vrbanj.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari – dio od zgrade Izgradnje prema Crvenom brijegu.

– u terminu od 09 do 13 sati: potrošači od Markovog rta do kraja Stoliva.

– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, naselja Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči i Bunovići.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, Dapsići,Petnjik,Tmušići,Zagorje i Planinski prevoj Lokve.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

– u terminu od 08 do 18: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

– u terminu od 16 do 17: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

– u terminu od 08 do 18: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

– u terminu od 09 do 10: Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Kradenik, Crhalj, Goduša, Vrbe, Sipanje, Ličine, Sušica, Osmanbegovo Selo, Moravac, Dupljaci, Đalovići, Žurena, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Pašića Polje, Dubovo, Potoci, Kostići, Laholo, Zagrad, Srđevac, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Trubina;

– u terminu od 09 do 14: Tomaševo, Pavino polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Ivanje, Kruševo;

– u terminu od 11 do 12:30: DV 10 kV Slijepač Most (Slijepač Most, Ravna Rijeka, Majstorovina, Pali, Mijatovo Kolo, Jabučino, Bojišta, Okladi, Gevčina, Božovića Polje);

– u terminu od 13 do 15: DV 10 kV Srđevac (Srđevac, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Trubina);

– u terminu od 15 do 18: DV 10 kV Cerovo (Medanovići, Cerovo);

– u terminu od 17 do 20: DV 10 kV Rasovo (Rasovo, Zminac, Vlah, Boljanina, Kurilo, Strojtanica);

– u terminu od 09 do 15: Rasovo, Nikoljac;

– u terminu od 10 do 15: Pisana Jela;

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: ulica Kosovska i dio Omeragića ulice.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15: DV Uloševina Slatina Dobrilovina (Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojkaovići, Gostilovina, Dobrilovina, Bistrica, Ravnjak, Kaludra, Crna Poda;

– u terminu od 09 do 14: Bjelojevići;

– u terminu od 09 do 13: Gornja Polja;

– u terminu od 09 do 15: Sjerogošte

Kolašin

– u terminu od 09 do 14: Bojići;

– u terminu od 09 do 15: Sjerogošte;

– u terminu od 08 do 15: Babljak.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Šljivansko i Otilovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Radmanci i dio sela Trpezi.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Pripeč, Dračanovac, Crnča, Vuča i Malindubrava.

Šavnik

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Duži, Drinčić, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Petnjica i Pošćenje.

– u terminu od 10 do 16 sati: Krnja Jela.

Žabljak

– u terminu od 10 do 13 sati: Naselje Pećića Ograde, Ulica Njegoševa, Restoran Oro, Zlatni Papagaj.

– u terminu od 10 do 16 sati: Tepca.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 04.11. do 09.11.)

Srijeda: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići I Mijokusovići.

Četvrtak: Rova, Mosori 2, Brijestovo, Sretnja.

Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići I Mijokusovići.

Berane (od 18.11. do 23.11.)

Ponedeljak, srijeda: Veliđe, Dolac 4, Dolac 5, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, mHE Bistrica-Vodozahvat, Lubnice1, Lubnice2, Vuča, Glavaca, Kurikuće, Jelovica1, Jelovica2.

Utorak, četvrtak i petak: Agrolužac, Lužac 3, Lužac2, Buče 2, Buče 3, Šekular, Lukin Vir, Buče 1, Jugovine, Gradina 3 (Janković), Gradina 2(Praščević), Gradina 1 (Zečević), Vinicka1, Vinicka2, Vinicka3, Vinicka4, Vinicka5, Trepča1, Trepča2, Rijeka Marsenića, Vinicka6, Navotina, Buče 4, Lužac4, Dolac1, Dolac2, Dolac3, Lužac1.

Nikšić (od 18.11. do 23.11.)

Ponedjeljak: Grahovo i Rokoci2.

Utorak: Grahovo, Tospude 1 i 2, Trešnjevo, Rokoci 1 i 2, Repetitor;

Srijeda: Grahovo, Nudo 1 I 2, Zaslap;

Četvrtak: Grahovo, Tospude 2, Tresnjevo, Rokoci 1 i 2, Repetitor;

Petak: Grahovo, Nudo 1 I 2, Zaslap;

Šavnik (od 18.11. do 23.11.)

Ponedeljak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje;

Utorak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica I Prekornjača;

Srijeda: Bijela 1,2,3,4, Miloševići I Kruševice.

Četvrtak: Gradac i Mokro;

Petak: Komplet.

Bijelo Polje (od 18.11. do 23.11.)

Utorak i petak: Gubavač.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 18. novembra do petka 23. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 18.11.

– Vinići

– Rova

Danilovgrad 19.11.

– Vinići

– Rova

– Valeta

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.