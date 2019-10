Planirani radovi za veću sigurnost mreže

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 24. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio ul. Miloja Pavlovića, dio Kragujevačke ulice, Lička ulica, ul. Ivana Cankara, Klopot i dio Stare Zlatice.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Golubovaca oko Crkve.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Pažića, Lalevići i privatno preduzeće Mermer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje.

– u terminu od 08 do 18 sati (moguća kratkotrajna isključenja): Lalevići, Orja Luka, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, dio Bara Šumanovića, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Motel Sokolina, dio Bara Šumanovića i Šobajići.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ćeklići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Zaslap, Nudo, Grahovac, Spila, Prisoja i Rokoči.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac, dio Vidrovana.

– u terminu od 09 do 17 sati: Komplet područje Golije.

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Petrovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio bulevara 13 jul, dio trga Šaka Petrovića, Boksiti-upravna zgrada, Crveni Krst, Rudarska kolonija-Boksiti, Ibon, Muzeji i Narodna Biblioteka.

Bar

– u terminu od 09 do 15 sati (povremena isključenja u trajanju do 30minuta po izvodu): potrošači preko pruge u Bjelišima i potrošači od restorana Kalamper do restorana Makine Vučinić.

Sutomore

– u terminu od 10 do 14 sati: područje Sutomora od Ratca do Đurmana.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: dio potrošača Vrbanja.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio potrošača Zelenika prema Marićima.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: naselja Mržep i Stoliv.

– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj, naselja Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči i Bunovići.

– u terminu od 11 do 14 sati: Grbalj, Radanovići, Lješevići, Ercegović, Čikić i Bigova.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 17 sati: Šas,Selita, Sukobin, Đonze, Ambula, Fraskanjel, Draginje, Štodra, Lisna Bori, Donji Kravari i Gornji Kravari.

Berane

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Beransela.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve, dio sela Donja Rženica i selo Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: DV 35 kV Čokrlije (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama, Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer);

– u terminu od 08 do 18 sati: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

– u terminu od 08 do 18 sati: Boljanina;

– u terminu od 09 do 12 sati: Godijevo Pepeljci;

– u terminu od 12 do 15 sati: Godijevo Škola, Radulići, Sutivan;

– u terminu od 17 do 18 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

– u terminu od 09 do 11 sati: Lješnica;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Brestovik;

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Rakonje;

– u terminu od 08 do 18 sati: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaludra.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rijeka Mušovića;

– u terminu od 11 do 15 sati: Oćiba, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica;

– u terminu od 08 do 15 sati: DV 35 kV M Morača (Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Redice, Dragovića Polje, Starče, Bojići, Ljevišta, Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Velje Duboko, Međuriječje, Smolice, Bulje, Andrijevo, Rovca, Bogutov Do, Vlahovići, Jasenov Do, Tmanje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 11:30 sati: selo Razdolje.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

– u terminu od 12 do 14:30 sati: Dio sela Biševo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Izvori.

Plužine

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići i Barni do.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Otilovići i Pliješevina.

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Drinčić, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica i Prekorjače.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Merulja.

– u terminu od 09 do 18 sati: Uskoci i Krnja Jela.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 21 do 25.10.)

Šekular, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica i Lužac.

Šavnik (21 do 26.10.)

21., 22. i 25.10.

– Bijela

– Miloševići

– Kruševice

23. i 24.10.

– Rudo Polje

– Dubrovsko

– Gornje Polje

24.10.

– Duži

– Kutnja Njiva

– Komarnica

– Kozarica

– Pošćenje

– Petnjica

Nikšić (od 21.10. do 25.10.)

Ponedjeljak-MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Utorak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Srijeda- MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Četvrtak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Petak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Danilovgrad (od 21.10 do 25.10.)

22.10.

– Kujava

– Bogmili

22. i 23.10.

– Zagorak

– Tunjevo

– Ažin Most

– Dobro Polje

24. i 25.10.

– Pješivački Do

– Ržišta

– Frutak

– Zagorak

– Tunjevo

Bijelo Polje (od 21.10 do 25.10.)

– Barice

Bijelo Polje 21. i 24.10.

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 21. oktobra do petka 25. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica 21.10. – 25.10.

– Donja Gorica

– Borisa Kidriča 22

– Bulevar Save Kovačevića

– Pavlovine

– Beri

– Kosmajska 137

Danilovgrad 21.10. – 25.10.

– Frutak

– Zagorak

– Tunjevo

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.