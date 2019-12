Počelo novogodišnje ukrašavanje na Cetinju

Novoghodišnje ukrašavanje grada uveliko je počelo na Cetinju, a i ove godine je taj zadatak povjeren Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje.

Kako su kazali, led sijalice, multikolor, jeleni, ledenice, zvijezde i tri jelke, samo su neki od dekoracija koje su koristili da uljepšaju grad.

“Krenuli smo od ulaza u grad, Mojkovačke ulice, nove ulice pored Volija, Grahovske, Vojvode Boža, Bajove, Bulevara, Vuka Mićunovića, Njegoševe ulice, te dva parka. Očekujemo da ćemo ukoliko nas vremenske prilike posluže završiti posao do sredine mjeseca. Prije dvije godine nabavili smo nove i jedinstvene ukrase koji do tad nijesu upotrebljavani na Cetinju. Ove godine smo odlučili da dopunimo kontigent sa novim ukrasima i sijalicama, te učinimo da Prijestonica zasija naljepšim novogodišnjim sjajem. Cilj nam je da dopremo u gotovo svaku ulicu, da što veći broj stubova od rasvjete ukrasimo i dodatno osvijetlimo dekorativnim rasvjetama, ukoliko to bude tehnički izvodljivo”, poručili su iz TO Cetinje.