Počelo objavljivanje identiteta osoba u samoizolaciji: Zaštita zdravlja i života građana prioritet

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti odlučilo je večeras, uz dobijenu saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, da počne da objavljuje imena lica kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

Spisak lica kojima je izrečena mjera samoizolacije dostupan je na portalu Vlade Crne Gore, na internet adresi http://www.gov.me/naslovna/samoizolacija.

Spisak još uvijek nije potpun i biće dnevno ažuriran.

<<<Od večeras će se objavljivati identiteti osoba koje su u samoizolaciji<<<

ANDRIJEVICA

ALEKSANDAR DAŠIĆ – 19.3.2020 – ANDRIJEVICA, BRANKA DELETIĆA BB

MILANKA DAŠIĆ – 19.3.2020 – ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA BB

SAŠA IVANOVIĆ– 19.3.2020 – ANDRIJEVICA, SLATINA BB

BAR

DAPČEVIĆ SEAN – 18.3.2020 – BAR, PEČURICE BB

LOBAREVA MARINA – 18.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

LOBAREV VLADIMIR – 18.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

MARTINIĆ MILA – 18.3.2020 – BAR, 12-C

JELIĆ MARIJA – 18.3.2020 – BAR, BB

BOŠKOVIĆ NADA – 18.3.2020 – BAR, GORNJI BRČELI BB

ČERNIŠOVS ANATOLIJS – 18.3.2020 – BAR, 97

RADOVIĆ AHIDA – 18.3.2020 – BAR, DOBRA VODA BB

DUPLINSKIY ALEXANDR – 18.3.2020 – BAR, PEČURICE BB

VIDAKOVIĆ MARINA – 18.3.2020 – BAR, 7C,ST 31

ĐUROVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – BAR, ČELUGA BB

LEBEDEV VADIM – 18.3.2020 – BAR, ŠUŠANJ BB

PUPOVIĆ MIRSAD – 18.3.2020 – BAR, ŠUŠANJ BB

OJDANIĆ OGNJEN – 18.3.2020 – BAR, MAKEDONSKA B-3

LEBEDEV OLGA – 18.3.2020 – BAR

KOLIĆ ELMAZA – 18.3.2020 – BAR, ILINO BB

DERVIŠEVIĆ AJŠA – 18.3.2020 – BAR, DUBRAVA 92

OSTOJIĆ BILJANA – 18.3.2020 – BAR, BB

GANTSEVA ALEFTINA – 18.3.2020 – BAR, MIROŠICA BB

GANTSEV VASILII – 18.3.2020 – BAR, MIROŠICA BB

MARTINIĆ IVANA – 18.3.2020 – BAR, 24 NOVEMBRA 12/C

SIMIĆ BOŽIDAR – 18.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

FILIPOVIĆ DOBRANA – 18.3.2020 – BAR, 13

VUKOSAVOVIĆ VELJKO – 18.3.2020 – BAR, VLADIMIRA ROLOVIĆA F-42/A

STEVOVIĆ BOGDAN – 18.3.2020 – BAR, POPA DUKLJANINA 2 A

STEVOVIĆ ALEKSA – 18.3.2020 – BAR, POPA DUKLJANINA 2-A

MARTINIĆ VLADO – 18.3.2020 – BAR, 12/C

ĐULAMEROVIĆ ROBERT – 18.3.2020 – BAR, RENA BB

ŠTURANOVIĆ ANĐELA – 18.3.2020 – BAR, JOVANA TOMAŠEVIĆA 36

VUJANOVIĆ VUK – 18.3.2020 – BAR, RISTA LEKIĆA D-10/22

ĐULAMEROVIĆ EDVIN – 18.3.2020 – BAR, RENA BB

ĐULAMEROVIĆ ZLATAN – 18.3.2020 – BAR, RENA BB

KAPLANOVIĆ SANDRA – 18.3.2020 – BAR, 3

KAPLANOVIĆ SANDRA – 19.3.2020 – BAR, 3

RADOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BAR, BB

NIŠAVIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANJ BB

ARUČEVIĆ NAZIRE – 19.3.2020 – BAR, BOBOVIŠTE BB

DABOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BAR, ZALJEVO BB

ROMČEVIĆ DRAGANA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 2

POPOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

LUKOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 24

KONATAR VESELIN – 19.3.2020 – BAR, BB

KONATAR MILENA – 19.3.2020 – BAR, SUTOMORE BB

KONATAR ĐURĐINA – 19.3.2020 – BAR, BB

BRKANOVIĆ ĐULIJA – 19.3.2020 – BAR, PEČURICE BB

KAPLANOVIĆ EDINA – 19.3.2020 – BAR, KUNJE BB

BRKANOVIĆ SABRIJA – 19.3.2020 – BAR, PEČURICE BB

VUKOVIĆ MILISAV – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

OSTOJIĆ LJILJANA – 19.3.2020 – BAR, BR2

OSTOJIĆ DRAGAN – 19.3.2020 – BAR, BB

DEVIĆ DUŠAN – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

VUKMANOVIĆ KATARINA – 19.3.2020 – BAR, AHMETOV BRIJEG 3/23

ĐUROVIĆ JELENA – 19.3.2020 – BAR, BB

VUČIĆEVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BAR, POPOVIĆI 31

JOKANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 43

ORLANDIĆ MILKA – 19.3.2020 – BAR, JOVANA STOJANOVIĆA 4

ŽAGAR MARIJA – 19.3.2020 – BAR, MARŠALA TITA C16

VUKOTIĆ NEBOJŠA – 19.3.2020 – BAR, MARŠALA TITA C-16 A-32

VOJVODIĆ NIKOLETA – 19.3.2020 – BAR, POLJE 37

POPOVIĆ NAĐA – 19.3.2020 – BAR, BB

BRNJADA MITAR – 19.3.2020 – BAR, SAVE KOVAČEVIĆA 38

KARIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BAR, JOVANA TOMAŠEVIĆA 36-4

PAVLOVIĆ MIDIA – 19.3.2020 – BAR, OROVO 132

MIĆUNOVIĆ MARIJA – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANJ 27

MIĆUNOVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANJ 27

RANKOVIĆ RADISAV – 19.3.2020 – BAR, 174

ORLANDIĆ MILORAD – 19.3.2020 – BAR, ILINO BB

ORLANDIĆ MLADOMIRKA – 19.3.2020 – BAR, ILINO BB

TOMANOVIĆ SANJA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6

STANIŠIĆ KRISTINA – 19.3.2020 – BAR, MIŠIĆI BB

CEKOVIĆ ZORICA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 129

TOMANOVIĆ VESKO – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6,1/19

PERAZIĆ MILENA – 19.3.2020 – BAR, BJELIŠI 129

SPAIĆ MILAN – 19.3.2020 – BAR, MILA BOŠKOVIĆA 12A

MARĐONOVIĆ KATARINA – 19.3.2020 – BAR, ŠUŠANJ 124

ARUČEVIĆ NAZIRE – 19.3.2020 – BAR, BOBOVIŠTE BB

TOMANOVIĆ VELJKO – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6/1

TOMANOVIĆ SARA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE C-6,1/19

DABOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BAR, ZALJEVO BB

TOMANOVIĆ ANJA – 19.3.2020 – BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 19

DUPLJAK AJNA – 20.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

DROBNJAK MILJANA – 20.3.2020 – BAR, BJELIŠI BB

ŠIŠEVIĆ SIMO – 20.3.2020 – BAR, POPA DUKLJANINA 2

NIKPALJEVIĆ JELENA – 20.3.2020 – BAR, MAKEDONSKA 15

BERANE

ĐUKIĆ SANELA – 18.3.2020 – BERANE, 24

ADROVIĆ ERNAD – 18.3.2020 – BERANE, BB

SKENDEROVIĆ DŽEKO – 18.3.2020 – BERANE, BB

BABAČIĆ ENES – 18.3.2020 – BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 76

RADIČEVIĆ NENAD – 19.3.2020 – BERANE, BB

ADROVIĆ ELDIN – 19.3.2020 – BERANE, BB

ŠEKULARAC STANICA – 19.3.2020 – BERANE, KURIKUĆE BB

TRIFUNOVIĆ ŽELJKO – 19.3.2020 – BERANE, BB

ĐURIŠIĆ JELENA – 19.3.2020 – BERANE, POLICA BB

ŠUNTIĆ KENAN – 19.3.2020 – BERANE, BB

ŠUNTIĆ SENADA – 19.3.2020 – BERANE, BB

ŠUNTIĆ ESAD – 19.3.2020 – BERANE, BB

ŠABOTIĆ SUAD – 19.3.2020 – BERANE, POLIMSKA BB

MIĆOVIĆ JOVAN – 20.3.2020 – BERANE, BB

VASOVIĆ RANKO – 20.3.2020 – BERANE, BB

ADROVIĆ HAMO – 21.3.2020 – BERANE

MIJOVIĆ DARKO – 21.3.2020 – BERANE, BRANKA DELETIĆA 8

PANTOVIĆ VESKO – 21.3.2020 – BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 2

PANTOVIĆ VESKO – 21.3.2020 – BERANE, VOJA MASLOVARIĆA 2

BIJELO POLJE

VREVA SENAD – 18.3.2020 – BIJELO POLJE, ZMINAC BB

MURATOVIĆ SENADA – 18.3.2020 – BIJELO POLJE, RASOVO BB

KORAĆ SENADIJA – 18.3.2020 – BIJELO POLJE, ŽIVKA ŽIŽIĆA 9

EROVIĆ ELDIN – 18.3.2020 – BIJELO POLJE, PODA BB

DAMJANOVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – BIJELO POLJE, TOMAŠEVO BB

MADŽGALJ SABAHETA – 18.3.2020 – BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB

RANITOVIĆ RADE – 18.3.2020 – BIJELO POLJE, NJEGNJEVO BB

KNEŽEVIĆ BRANISLAV – 18.3.2020 – BIJELO POLJE

ALILOVIĆ HARIZ – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB

ĐUROVIĆ HELENA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, BB

ČUJOVIĆ PAVLE – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, BB

MEĐEDOVIĆ ANIDA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, BB

PEROŠEVIĆ VIKTOR – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, NIKICE KNEŽEVIĆA BB

RAIČEVIĆ JELENA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, KRUŠEVO BB

HASKOVIĆ HAFIZ – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, MOJSTIR BB

LUTOVAC GORANA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, RAKONJE BB

LUTOVAC PREDRAG – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, RAKONJE BB

KRUŠKIĆ TEODORA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, VOJA LJEŠNJAKA BB

BEKTAŠEVIĆ ESAD – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB

BOŠKOVIĆ MILKA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, TOMAŠEVO BB

GOLUBOVIĆ VUKOSAV – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, LJEŠNICA BB

ŠĆEKIĆ MARKO – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, KRUŠEVO BB

JELIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2

LUTOVAC SLAVICA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, LOZNA BB

JELIĆ STEFAN – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2

JELIĆ SLOBODAN – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L2/2

KALIĆ SEMIR – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, BB

ŽIVKOVIĆ NENAD – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, CRNČA BB

BUBANJA MILOŠ – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, LOZNA BB

ĐURĐEVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, RAKONJE BB

SARIĆ NATALIJA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB

RADOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB

VLAOVIĆ NINA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, RAKONJE BB

GUREŠIĆ SRĐAN – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, CRNČA BB

KANALIĆ MIRVAD – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, SUTIVAN BB

IDRIZOVIĆ ESAD – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, VOJA LJEŠNJAKA 27

IDRIZOVIĆ ERNAD – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, VOJA LJEŠNJAKA BB

KORAĆ ŽELJKO – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, BABIĆA BRIJEG BB

FURTULA TAMARA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, BB

FURTULA VUK – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, 12

KLJAJEVIĆ MARKO – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, LJEŠNICA BB

DROBNJAK JOVANA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, BB

GUDOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, VOJA LJEŠNJAKA 70

KOVAČEVIĆ MLADEN – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, MILORADA ŠĆEPANOVIĆA L4/1

SMOLOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, KRUŠEVO BB

RADOJEVIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, SLOBODE BB

BOŽOVIĆ DUŠICA – 19.3.2020 – BIJELO POLJE, RASOVO BB

LJUCA SMAJO – 20.3.2020 – BIJELO POLJE, POTKRAJCI BB

BALIĆ TAHIR – 20.3.2020 – BIJELO POLJE, RASOVO BB

BALIĆ KARENFILA – 20.3.2020 – BIJELO POLJE, RASOVO BB

RADOJEVIĆ MILORAD – 20.3.2020 – BIJELO POLJE, RAVNA RIJEKA BB

ADROVIĆ ENES – 21.3.2020 – BIJELO POLJE, LJEŠNICA BB

MUJANOVIĆ MELJO – 21.3.2020 – BIJELO POLJE, ĆUKOVAC BB

BUDVA

ĆULAFIĆ MARIJANA – 18.3.2020 – BUDVA, SREMSKOG FRONTA BB

BAROVIĆ ŽELJKO – 18.3.2020 – BUDVA, BULJARICA BB

VIDOJEVIĆ NADA – 18.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT BB

VIDAKOVIĆ JOVAN – 18.3.2020 – BUDVA, BB

KOROLEV DENIS – 18.3.2020 – BUDVA, LAPČIĆI BB

ROVČANIN SVETLANA – 18.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT BB

SAVU SECIL – 18.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB

MILIĆEVIĆ TEODORA – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA LUX

MILIĆEVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – BUDVA, B.B.

KOVAČEVIĆ STEFAN – 18.3.2020 – BUDVA, MORNARSKA 1

DELIĆ ANJA – 18.3.2020 – BUDVA, BB

RAJKOVIĆ STRAHINJA – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA BB

GARIĆ VLADANA – 18.3.2020 – BUDVA, 2

ĐURKOVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – BUDVA, DOSITEJEVA 43

ĐURKOVIĆ MIRELA – 18.3.2020 – BUDVA, DOSITEJEVA 43/6

BAJČETA NOVAK – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA LUX

GREGOVIĆ LAZAR – 18.3.2020 – BUDVA, BULJARICA BB

VUČINIĆ MILICA – 18.3.2020 – BUDVA, BB

ZEC ANDREJ – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA 2

KENTERA IVA – 18.3.2020 – BUDVA, 13 JULA 11

IVKOVIĆ INES – 18.3.2020 – BUDVA, GOSPOŠTINA 1

LOVRIĆ ANDREJ – 18.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR BB

BALABUŠIĆ BALŠA – 18.3.2020 – BUDVA, VRANJAK 8

JEREMIĆ SLAVEN – 18.3.2020 – BUDVA, DOSITEJEVA 43/VI

SHYMKUS NATALLIA – 18.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB

SHYMKUS HANNA – 18.3.2020 – BUDVA, BABIN DO BB

STOJADINOVIĆ LJUBICA – 18.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA 4

BEGOVIĆ LIDIJA – 18.3.2020 – BUDVA, ROZINE 18

SHTYVELBAND ANNA – 18.3.2020 – BUDVA

ŠĆEPANOVIĆ KSENIJA – 18.3.2020 – BUDVA, BUDVA BB

ĆETKOVIĆ PETAR – 18.3.2020 – BUDVA, SVETOSTEFANSKA 2

GRBOVIĆ ZORKA – 18.3.2020 – BUDVA, LAZI BB

GRBOVIĆ LUKA – 18.3.2020 – BUDVA, LAZI BB

BOJKOVIĆ DUŠICA – 19.3.2020 – BUDVA, 1

BOJKOVIĆ MANDA – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT 16

GILIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – BUDVA

KOVAČ JELENA – 19.3.2020 – BUDVA, PRAŠKA 2 A

PAJOVIĆ KRSTO – 19.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR BB

FRANETA JOVAN – 19.3.2020 – BUDVA, 35

BOŽOVIĆ SAVO – 19.3.2020 – BUDVA, BABALONIJA BB

BOJKOVIĆ MANDA – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT 16

NIKLANOVIĆ TOMISLAV – 19.3.2020 – BUDVA, SLOVENSKA OBALA 10

STOJKOVIĆ DRAGOMIR – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT

DRAŠKOVIĆ ANASTASIJA – 19.3.2020 – BUDVA, BB

SPALEVIĆ FILIP – 19.3.2020 – BUDVA, BB

TRIPKOVIĆ BOJANA – 19.3.2020 – BUDVA, LAZI BB

VUKOVIĆ GORAN – 19.3.2020 – BUDVA, BIJELI DO BB

CHEBOTAREV MAKSIM – 19.3.2020 – BUDVA, ŽRTAVA FAŠIZMA BB

JOVANOVIĆ MIKA – 19.3.2020 – BUDVA, BB

VASOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – BUDVA, 6

MEDIGOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – BUDVA, BB

BOJKOVIĆ VOJIN – 19.3.2020 – BUDVA, 1

SPASOJEVIĆ PREDRAG – 19.3.2020 – BUDVA, BB

MEDIGOVIĆ MIROSLAVA – 19.3.2020 – BUDVA, 18/8

MEDIGOVIĆ MIJODRAG – 19.3.2020 – BUDVA, BB

BAJKOVIĆ DANKA – 19.3.2020 – BUDVA, TRG SLOBODE 6

BAJKOVIĆ STEVO – 19.3.2020 – BUDVA, TRG SLOBODE 6

BOŽOVIĆ PETAR – 19.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA BB

VUJOVIĆ ALEKSANDRA – 19.3.2020 – BUDVA, BIJELI DO BB

AKBULUT HASAN – 19.3.2020 – BUDVA, BABIN DO BB

MARTINOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – BUDVA, ZMAJEVA 4

MILAČIĆ FILIP – 19.3.2020 – BUDVA, 46

BOŠKOVIĆ NIKOLETA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA 9

BOŠKOVIĆ DEJANA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA 9/5

NIKOLIĆ SARA – 19.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR 2

KALOŠTROVIĆ SARA – 19.3.2020 – BUDVA, BREŽINE BB

KALOŠTROVIĆ SOFIA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA BB

KALOŠTROVIĆ BOJANA – 19.3.2020 – BUDVA, MEDITERANSKA B.B.

STOJIČIĆ MILE – 19.3.2020 – BUDVA, VELJI VINOGRADI BB

BAĆEVIĆ OGNJEN – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB

BAĆEVIĆ NOVKA – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB

BAĆEVIĆ LJUBIŠA – 19.3.2020 – BUDVA, VELJI VINOGRADI BB

LAKIĆ DARJANA – 19.3.2020 – BUDVA, BB

JOVANOVIĆ TANJA – 19.3.2020 – BUDVA, 11

ANDROVIĆ VASO – 19.3.2020 – BUDVA, 17

VUKOVIĆ KRISTINA – 19.3.2020 – BUDVA, BEČIĆI B.B.

SUROVYKIN VITALII – 19.3.2020 – BUDVA, FILIPA KOVAČEVIĆA B.B.

SUROVYKINA OLENA – 19.3.2020 – BUDVA, JADRANSKI PUT BB

ZVICER MILOŠ – 19.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA 200

BOJANIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – BUDVA, VELJI VINOGRADI BB

BORETA PETRA – 19.3.2020 – BUDVA, BB

BAJKOVIĆ LEA – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB

BAJKOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB

VUKOVIĆ VLADO – 20.3.2020 – BUDVA, DUBOVICA LUX

PIĆAN MILKA – 20.3.2020 – BUDVA, LASTVA BB

PIĆAN BOJANA – 20.3.2020 – BUDVA, PRIJEVOR BB

PIĆAN RATKO – 20.3.2020 – BUDVA, JAZ BB

KRALJ ALEKSANDAR – 20.3.2020 – BUDVA, MAINSKI PUT BB

NOVAKOVIĆ DRAGAN – 20.3.2020 – BUDVA, LASTVA BB

CETINJE

LOMPAR DANIJELA – 18.3.2020 – CETINJE, DONJI KRAJ 56

BOŽOVIĆ BOŽIDAR – 18.3.2020 – CETINJE, 172

KOKOTOVIĆ VIDO – 18.3.2020 – CETINJE, BJELOŠI BB

STANIŠIĆ KATARINA – 18.3.2020 – CETINJE, PEKA PAVLOVIĆA 79

VUKČEVIĆ MAKSIM – 18.3.2020 – CETINJE, 69

OTAŠEVIĆ NADA – 18.3.2020 – CETINJE, NIKOLE LEKIĆA 13

OTAŠEVIĆ DUŠKO – 18.3.2020 – CETINJE, NIKOLE LEKIĆA 13

GAZIVODA NIKO – 19.3.2020 – CETINJE, VUKA MIĆUNOVIĆA 32

OĆIĆEK MLADEN – 19.3.2020 – CETINJE, PEKA PAVLOVIĆA BB

VUJOVIĆ ILIJA – 19.3.2020 – CETINJE, RIJEKA CRNOJEVIĆA BB

BUJIŠA BOŽIDAR – 19.3.2020 – CETINJE, LOVĆENSKA BB

BRACANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – CETINJE, 54

KRIVOKAPIĆ MILEVA – 19.3.2020 – CETINJE, 6

KRIVOKAPIĆ MILANKA – 19.3.2020 – CETINJE, HUMCI 48

KRIVOKAPIĆ ZDRAVKO – 19.3.2020 – CETINJE, S-54

JABLAN MILICA – 19.3.2020 – CETINJE, IVANA CRNOJEVIĆA 61

ĐUROVIĆ BOGDAN – 19.3.2020 – CETINJE, 95

KAPIČIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – CETINJE, 3

KAPIČIĆ MARIJA – 19.3.2020 – CETINJE, 3

VUJANOVIĆ NIKŠA – 19.3.2020 – CETINJE, IVANA CRNOJEVIĆA 83

TATAR OLIVERA – 19.3.2020 – CETINJE, HUMCI BB

PERIŠIĆ MIRKO – 19.3.2020 – CETINJE, NIKOLE LEKIĆA BB

SIMOVIĆ GOJKO – 19.3.2020 – CETINJE, DONJI KRAJ 7

OĆIĆEK MLADEN – 19.3.2020 – CETINJE, PEKA PAVLOVIĆA BB

VUJOVIĆ ILIJA – 19.3.2020 – CETINJE, RIJEKA CRNOJEVIĆA BB

MARTINOVIĆ DRAGAN – 20.3.2020 – CETINJE, DONJI KRAJ BB

LJEŠKOVIĆ JASMINA – 20.3.2020 – CETINJE, PEKA PAVLOVIĆA 97

LJEŠKOVIĆ NEBOJŠA – 20.3.2020 – CETINJE, PEKA PAVLOVIĆA 97

RADOMAN DEJAN – 21.3.2020 – CETINJE, IVANA CRNOJEVIĆA 51

RADOMAN IVA – 21.3.2020 – CETINJE, IVANA CRNOJEVIĆA 51

BIGOVIĆ NIKOLA – 21.3.2020 – CETINJE, DUBOVIK BB

DANILOVGRAD

DAVIDOVIĆ MARKO – 18.3.2020 – DANILOVGRAD, DONJI MARTINIĆI BB

GAJEVIĆ DANILO – 18.3.2020 – DANILOVGRAD, PAŽIĆI BB

ĐUROVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, ĆURILAC BB

BOŽOVIĆ DRAGANA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, KLIKOVAČE BB

ČOLIĆ PETAR – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, JASTREB BB

DEDIĆ MARKO – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GRBE bb

STOJANOVIĆ BALŠA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, PAŽIĆI BB

MIŠKOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, MIJOKUSOVIĆI BB

DRAGOVIĆ RADOVAN – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GRLIĆ BB

ŠĆEPANOVIĆ SANJA – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GRUDA BB

RAKOVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, GLAVICA BB

JOVOVIĆ VLADO – 19.3.2020 – DANILOVGRAD, PAŽIĆI BB

POPOVIĆ KRSTO – 20.3.2020 – DANILOVGRAD, GLAVICA BB

CREPULJAREVIĆ DRAGOŠ – 20.3.2020 – DANILOVGRAD, BB

HERCEG NOVI

ČEPIĆ PAVLE – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 19

SAVIĆEVIĆ VJERA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA 63/A

LAZOVIĆ SOFIJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI BB

MOSKOVLJEVIĆ VLADISAV – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 19

TADIĆ JOVANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, KUMBOR 17

SIMOVIĆ BORISLAV – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA B-III/1

GORANOVIĆ NOVKA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, TOPLA III-BB

ZUROVAC NEMANJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 34

TATALOVIĆ JOVANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 41.

KAHRAMAN NAZIM – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB

SPAIĆ KATARINA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 31

KOMATINA ANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 22

KOLMAN DANILO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE BB

BABOVIĆ ZORANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NJEGOŠEVA 104

DRAŽOVIĆ NAĐA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 68.

JELOVAC ANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, MIĆA VAVIĆA 14.

RATKOVIĆ JOVAN – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE 60

VUKALOVIĆ MIRELA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, II DALMATINSKE BRIGADE 9.

PAŠIĆ JOVAN – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SAVA ILIĆA 18

VUKOTIĆ KRSTO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI

TAGANOVIĆ REDŽEP – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA BB

VUJADINOVIĆ RADENKO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, PODI BB

SADŽAK TEODORA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, MIĆA VAVIĆA 5

STANIŠIĆ LJILJANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NORVEŠKA 04

KRASHEVSKY SERGEY – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ORJENSKOG BATALJONA

RADAN JANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 68.

VUKAJLOVIĆ GAVRILO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SARAJEVSKA 2

SUŠIĆ DANICA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NJEGOŠEVA 138/2

BARBAREZ JELA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BB

BUMBAR DRAGO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, 13

GRKOVIĆ NOVO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE 61

NOGULOVIĆ ŠPIRO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, LOZNIČKA 48

ROGAČ ILINKA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 30

ZARUBICA MAKSIM – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NJEGOŠEVA 118

ROGAČ ŽELJKO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 30

MILENTIJEVIĆ MILJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI

KOVAČEVIĆ ANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI

VUČINIĆ BERNADETTE – 18.3.2020 – HERCEG NOVI

VUČINIĆ NEBOJŠA TEO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI

MARTIĆ RUŽICA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, DRENOVIK BB.

MARTIĆ DALIBOR – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, DRENOVIK BB.

DRAGOVIĆ SANJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE BRATIĆA

GOLOVINA YULIA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA BB

SAMSONOV VLADIMIR – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BAOŠIĆI BB

IVANOVIĆ JOVANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI

MARKOVIĆ INES MILA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI

ĐURKOVIĆ NATALIJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI

MURIŠIĆ DRAGANA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.

KUJAČIĆ ANDREJA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 3.

MURIŠIĆ SIMO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.

MURIŠIĆ MILORAD – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.

KUJAČIĆ ŽELJKO – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 3.

ILIĆ ISIDORA – 18.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 2

RADOJIČIĆ MARKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, TRG MARŠALA TITA 6

DEDEJIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BB

ZARUBICA BILJANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 15

ZARUBICA KSENIJA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 15

SUBOTIĆ VESKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA 40

VAREZIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, OSJEČKA 1/A

SUBOTIĆ TIJANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BB.

PETKOVSKA KATARINA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANJALUČKA 2/5

PETKOVSKI ZORAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANJALUČKA 2

PETKOVSKI DRAGAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANJALUČKA 02

KARAN NIKOLINA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA BB

ĐURKOVIĆ RATKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 31/7

ĐORĐEVIĆ NICCO-BOSSY – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NJIVICE 10

LUČIĆ SANDRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NJIVICE 10

LUČIĆ DRAGOJLA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, STIJEPA ŠARENCA 17

PAJKOVIĆ NEDELJKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NARODNOG FRONTA 31

SAMARDŽIĆ NATAŠA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 48/A

SAMARDŽIĆ MARKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 72

KENJIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB

MIHAJLOVIĆ KRISTINA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.

MIHAJLOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB.

LALIĆ BRANKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, JANKA BEKA 22

DEDEJIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KRAGUJEVAČKA BB

PETKOVSKA DUNJA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BANJALUČKA 02

RAŠOVIĆ SLAĐANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 27.

VICO DARINKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB

IVANOVSKI ANĐELA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA C-19

VOJVODIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI BB

RADANOVIĆ JANKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 55

MIŠKOVIĆ MIRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, TREBINJSKA BB

GAGOVIĆ GORAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BRATSTVA I JEDINSTVA 37.

DABOVIĆ BOGDAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRAKALIĆA 108

IVANOVSKI MILA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA C-19

DABIŽINOVIĆ NEVENA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 31

NOVITOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BAOŠIĆI BB

PEŠIKAN ĐORĐE – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA BB.

VUJNOVIĆ ALEKSANDRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUMBOR 99.

JOKIĆ MILKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, PODI BB

JOKIĆ-ZEČEVIĆ JULKA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, PODI BB

JABLAN SANDRA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, ZELENIKA 123

DENDA ĐORĐE – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 72

KOVAČEVIĆ JELENA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NORVEŠKA 6/27

UKROPINA ŽELJKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI BB.

UKROPINA DIJANA – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI BB

UKROPINA MILOŠ – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, KUTI bb.

KLICOV FILIP – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 4.

BOJANIĆ BRANKO – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, BRAĆE GRBIĆA 16

LAKIĆ DRAGAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, 35

KOVAČEVIĆ GORAN – 19.3.2020 – HERCEG NOVI, NORVEŠKA 6/27

GARDAŠEVIĆ PETAR – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA 149.

ROBINSON MICHAEL JOHN – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BAOŠIĆI 8

ZARUBICA SAVO – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, 15

JOVOVIĆ MILOŠ – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, SUŠĆEPAN BB.

PRANČIĆ IVAN – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB

PRANČIĆ LJILJANA – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA BB

ZARUBICA TIJANA – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, 15

PEJOVIĆ DRAGOLJUB – 20.3.2020 – HERCEG NOVI, BIJELA 254A

HRUSTIĆ LEJLA – 21.3.2020 – HERCEG NOVI, SPASIĆA I MAŠARE 48

KOLAŠIN

RADOVIĆ ANGELINA – 19.3.2020 – KOLAŠIN, GORNJI PAŽANJ BB

ANĐELIĆ DRAŽEN – 19.3.2020 – KOLAŠIN, MIRKA VEŠOVIĆA 8

RADOVIĆ BRATOLJUB – 19.3.2020 – KOLAŠIN, GORNJI PAŽANJ BB

VUJISIĆ SNEŽANA – 19.3.2020 – KOLAŠIN, BREZA B.B.

SIMONOVIĆ MARKO – 19.3.2020 – KOLAŠIN, TRG VUKMANA KRUŠČIĆA 10

ADŽIĆ SONJA – 19.3.2020 – KOLAŠIN, MATEŠEVO BB

KOTOR

BURIĆ MILICA – 18.3.2020 – KOTOR, MUO BB

TAVUKCUOGLU SIMAY – 18.3.2020 – KOTOR, KAVAČ BB

GOJKOVIĆ ANJA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI BB

MILOJKO SLAĐANA – 19.3.2020 – KOTOR, BB

MILOJKO IVANA – 19.3.2020 – KOTOR, BB

ROSANDIĆ MILICA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI BB

KAŠĆELAN ZORAN – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

ROSANDIĆ MARINA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI BB

MARKOVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB.

MILJENOVIĆ DANIJELA – 18.3.2020 – KOTOR, BB

SAVIĆ SLAVKA – 18.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB.

MILJENOVIĆ KRISTINA – 18.3.2020 – KOTOR, BB

DANČULOVIĆ ANA – 18.3.2020 – KOTOR, BB

KRIVOKAPIĆ JELKA – 18.3.2020 – KOTOR, STARI GRAD BB.

ŠTAMPIĆ SNEŽANA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB.

ŠTAMPIĆ BOŽIDARKA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB

JOVIĆEVIĆ ANĐELA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

ALEKSIĆ OLJA – 18.3.2020 – KOTOR, KAMP BB

TUJKOVIĆ MILJANA – 18.3.2020 – KOTOR, NALJEŽIĆI BB

LJESAR TAMARA – 18.3.2020 – KOTOR, RAKITE 1

RUŽIĆ BRANISLAV – 18.3.2020 – KOTOR, RAKITE 1/8

PAVIĆEVIĆ ANDRA – 18.3.2020 – KOTOR, L8/1

ŽIVKOVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – KOTOR, DONJI ORAHOVAC BB

ĐURANOVIĆ SAŠA – 18.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB.

TOMIĆ VIDOSAVA – 18.3.2020 – KOTOR

MAČIĆ ANJA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

DRAŠKOVIĆ ANDREA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

STANOVČIĆ MAŠA – 18.3.2020 – KOTOR, 9

ČUČKOVIĆ TROJAN – 18.3.2020 – KOTOR, RISAN BB

ČIZMOVIĆ SARA – 18.3.2020 – KOTOR, STARI GRAD 316

VLAHOVIĆ SANDRA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

BOJANIĆ ENA – 18.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NJIVE BB

KRALJ NIKOLETA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

IVOVIĆ DIVNA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE 265

IVOVIĆ DANICA – 18.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE BB.

RAJMAN MARIA – 18.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NJIVE BB

GOJKOVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI

DENDE ISAK – 18.3.2020 – KOTOR

TAVBERIDZE LASHA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

POPOVIĆ DANICA-GAIA – 18.3.2020 – KOTOR, DOBROTA 17

GRAČANIN ILIJA – 19.3.2020 – KOTOR, NOVO NASELJE C 8

ČOVIĆ MAŠAN – 19.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE K2 A4

MAČIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – KOTOR, DUB BB

MARINIĆ ŽELJKO – 19.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI BB

RADOJIČIĆ ZAGORKA – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN BB.

SAMARDŽIĆ NAĐA – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN BB

NEDIĆ ZORAN – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN BB

HANIĆ ALMIR – 19.3.2020 – KOTOR, RISAN bb

MIĆUNOVIĆ VUKOSAVA – 19.3.2020 – KOTOR, RAKITE V/2

NIŠAVIĆ TEODORA – 19.3.2020 – KOTOR, BB

ČOVIĆ MATIJA – 19.3.2020 – KOTOR, SVETI STASIJE K-2

BOJOVIĆ MIĆO – 19.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI 20.

ČUKIĆ GOJKO – 19.3.2020 – KOTOR, RAKITE BB

LAZOVIĆ MIA – 19.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NJIVE BB

TEŠOVIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – KOTOR, BB

LAZOVIĆ SONJA – 19.3.2020 – KOTOR, ZLATNE NJIVE BB.

KRSTIČEVIĆ BILJANA – 19.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB.

MRŠULJA IVAN – 19.3.2020 – KOTOR, SUTVARA BB

ADŽIĆ VELJKO – 19.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

TOMIČIĆ JOVANA – 19.3.2020 – KOTOR, RADANOVIĆI BB

BRKANOVIĆ SANDRA – 19.3.2020 – KOTOR, RAKITE L1/2

MAČIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – KOTOR, DUB BB

MILOŠEVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB

MARINIĆ ŽELJKO – 19.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI BB

LJUTIĆ BOJAN – 20.3.2020 – KOTOR, DOBROTA BB.

MARAŠ BOŠKO – 20.3.2020 – KOTOR, ŠKALJARI BB.

MOJKOVAC

ŠĆEPANOVIĆ JAGOŠ – 18.3.2020 – MOJKOVAC, DONJA POLJA BB

MORAČANIN STEFAN – 18.3.2020 – MOJKOVAC, GORNJA POLJA BB

TOMOVIĆ NEMANJA – 18.3.2020 – MOJKOVAC, BB

DELIĆ DUŠKO – 19.3.2020 – MOJKOVAC, TUTIĆI BB

VUKOVIĆ MILAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC

ŠĆEPANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA BB

ŠĆEPANOVIĆ LUKA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA BB

ŠĆEPANOVIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – MOJKOVAC, MALIŠE DAMJANOVIĆA BB

KRGOVIĆ SVETLANA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, RUDARSKO NASELJE BB

KRGOVIĆ SIMEUN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, RUDARSKO NASELJE BB

VUKOVIĆ ANĐA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, DUŠANA TOMOVIĆA BB

VUKIĆEVIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – MOJKOVAC, FILIPA ŽURIĆA 11

ZEJAK SLOBODAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, TUTIĆI BB

VUJIČIĆ RISTO – 19.3.2020 – MOJKOVAC, JUŠKOVIĆA POTOK BB

VLAOVIĆ BOJAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, NJEGOŠEVA BB

DULOVIĆ GORAN – 19.3.2020 – MOJKOVAC, VALJEVSKA BB

RAKOČEVIĆ DUŠAN – 20.3.2020 – MOJKOVAC, NEMANJIĆA BB

BRAJKOVIĆ SRETO – 20.3.2020 – MOJKOVAC, PODBIŠĆE BB

NIKŠIĆ

BRKULJAN GORAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, MRKOŠNICA 12

MUSOVIĆ MIA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 19

VUČINIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, LAZARA SOČICE 5B

VELIČKOVIĆ ALEKSANDRA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, BEOGRADSKA AB1/2

KRIVOKAPIĆ ALEKSANDRA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, GRAČANIČKA 1/10

MOSKOVLJEVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, NJEGOŠEVA 111

ČANOVIĆ SAVO – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ULICA 141 7/3

NIKČEVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA S-115

ČANOVIĆ VLADAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ULICA 141 3/7

ĐEDOVIĆ MIRKO – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ĆEMENCA BB

NIKOLIĆ MILOŠ – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ZAVRH BB

KARADŽIĆ MILAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB

RAŽNATOVIĆ ANJA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, S2/2

GREDIĆ KSENIJA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA BB

KOMATINA NIKOLA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, GRAČANIČKA BB

NIKČEVIĆ LIDIJA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 115/1

ZORIĆ DUŠAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, NARODNE OMLADINE 4/1

JOKIĆ NIKOLINA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, GUDELJSKA 49

SUDŽUM LAZAR – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA 18

DRINČIĆ MARKO – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, BISTRIČKA 92

RADOVIĆ MILAN – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, VIDROVAN BB

DELIĆ-VUKIĆEVIĆ ANA – 18.3.2020 – NIKŠIĆ, I/133

NIKČEVIĆ DEJAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŽELJEZNIČKA 2

DUBLJEVIĆ BORIS – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA 2

BOJOVIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, KUTA BB

MIJAJLOVIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŠKOLSKA VI/5

JELIĆ SVETLANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12

JELIĆ MILE – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12

JELIĆ SAŠA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDA TOMOVIĆA 12

DUBLJANIĆ MIŠO – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, NOVICE CEROVIĆA 5

ĐURKOVIĆ VELIBOR – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 7

PEKOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 24

RADULOVIĆ DARIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MILOVANA PEKOVIĆA 1

DAČEVIĆ ANDRIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA BB

JANJIĆ MILICA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DJURA SALAJA 1

TOMAŠEVIĆ ŽELJKA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB

TOMAŠEVIĆ TOMAŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB

TOMAŠEVIĆ BOJAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB

ŽIVKOVIĆ TEODORA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE POPOVIĆA BB

DERETIĆ JOVANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VUČEDOLSKA 3

KANDIĆ ANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA 27

PEROVIĆ IVONA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MARKA BILJURIĆA 5

BLEČIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PUT PORED BISTRICE BB

MIJANOVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VIDROVAN BB

PEROVIĆ IVAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BEOGRADSKA S1/1

KOPRIVICA ISIDORA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 3 B

BOŽOVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MILOČANI BB

BALETIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 36

MAROJEVIĆ ANDRIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BORISLAVA PEKIĆA 9

ANDRIJAŠEVIĆ JANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 27

ANDRIJAŠEVIĆ LUKA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ALEKSE BACKOVIĆA 27

TOMAŠEVIĆ NENAD – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BB

GILJEN DIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MOKRA NJIVA 8

KOPRIVICA ANASTASIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 3 B

KUJUNDŽIĆ MILENA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA P+4

RAKOJEVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŠTROSMAJEROVA BB

KRSMANOVIĆ JOVANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 4

MUŠIKIĆ SARA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MILOVANA PEKOVIĆA BB

GILJEN JELENA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MOKRA NJIVA 8

TADIĆ NOVICA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, RASTOVAC

IVANOVIĆ ISIDORA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, GREBICE BB

LJEŠKOVIĆ TIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, T-10

BARJAKTAROVIĆ FILIP – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BB

VUČIĆ FILIP – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, ŠKOLSKA 10

TAMBUR STEFAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JAKOVA OSTOJIĆA BB

ĐUKANOVIĆ BORIS – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JAKOVA OSTOJIĆA 16/1

VUJOVIĆ FILIP – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 49

BOŽOVIĆ MAŠA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DANILA BOJOVIĆA BB

BALIĆ MILORAD – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, OZRINIĆI 236

JOVOVIĆ BILJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VUKA KARADŽIĆA 82

GEZOVIĆ MARIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, BB

MIJATOVIĆ RADMILA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, RASTOVAC BB

BOGDANOVIĆ NINA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, STOJANA KOVAČEVIĆA 28

MIĆUNOVIĆ SARA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, S4/2

DERETIĆ MAŠA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, VUČEDOLSKA 3

KOSTIĆ TIJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, MIOLJE POLJE BB

NIKOLIĆ MILJANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA P-735

KOSTIĆ MARIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DUČICE BB

ROJEVIĆ RAJKO – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 20

KRIVOKAPIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JELE ANDRIJAŠEVIĆ 2

KARADŽIĆ MILIVOJE – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, T-10

ŠLJIVIĆ DANILO – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 673

VUJAČIĆ JOVAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, GRAHOVO BB

SIBINČIĆ JELENA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA B/1

SIBINČIĆ BOJAN – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA 1

VUJAČIĆ SUZANA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, JOVANA CVIJIĆA BB

JOKIĆ UROŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, DUČICE BB

BOJOVIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, KUTA BB

PEJOVIĆ ALEKSA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, 4D

SIBINČIĆ NAĐA – 19.3.2020 – NIKŠIĆ, PEKA PAVLOVIĆA B/1

KECOJEVIĆ RISTAN – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, RELEJSKA II 35

SAMARDŽIĆ DUŠAN – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, GREBICE BB

BOJOVIĆ MITAR – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, KUTA

MIJOVIĆ MILINKO – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, RUDARSKA 8

KASALICA NEĐELJKO – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, RASTOVAC BB

SJEKLOĆA PETAR – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, OŠTROVAC 59

MILIĆ MIROSLAV – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, BUDOŠKA BB

BJELICA STEFAN – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, JANKA VUKOTIĆA 34

KNEŽEVIĆ OSTOJA – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, PETROVIĆI BB

MIĆUNOVIĆ MARIJA – 20.3.2020 – NIKŠIĆ, KRUPAČKA 1

RADUNOVIĆ NIKOLA – 21.3.2020 – NIKŠIĆ, ULICA 141 3

PLAV

AHMEMULIĆ ALMAS – 19.3.2020 – PLAV, BB

REDŽIĆ ALEN – 19.3.2020 – PLAV, BB

PLJEVLJA

ANĐUŠIĆ FILIP– 18.3.2020 – PLJEVLJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BB

SAVIĆ GORAN – 18.3.2020 – PLJEVLJA, BOLJANIĆI BB

ĆUZOVIĆ ĐORĐIJE – 18.3.2020 – PLJEVLJA, L-7/66

ĆUZOVIĆ MILE – 18.3.2020 – PLJEVLJA, L-7/66

MIJATOVIĆ BORKA – 18.3.2020 – PLJEVLJA, ŠULA BB

BATURAN DRAGOSLAV – 18.3.2020 – PLJEVLJA, METALJKA BB

TANASKOVIĆ RAJKO – 18.3.2020 – PLJEVLJA, METALJKA BB

BOROVIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 4

TANASKOVIĆ MARKO – 18.3.2020 – PLJEVLJA, METALJKA BB

TANASKOVIĆ SVETLANA – 18.3.2020 – PLJEVLJA, METALJKA BB

BOROVIĆ DRAGO – 18.3.2020 – PLJEVLJA, BOLJANIĆI BB

STANIMIROVIĆ KRSTO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, ZLATIBORSKA 5

ĆURČIĆ GORAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, ODŽAK BB

ŠLJUKIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, VELIMIRA JAKIĆA 45

PUČIJAŠEVIĆ VELIBOR – 19.3.2020 – PLJEVLJA, VASA ČARAPIĆA 27

ĆAĆIĆ VALENTINA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, SAVE KOVAČEVIĆA BB

KOVAČEVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 7

PEJOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PLJEVLJA, JNA 1

KOVAČEVIĆ TAMARA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, SAVE KOVAČEVIĆA BB

JESTROVIĆ ZORA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, GORNJI MOĆEVAC I/4

SAVIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, VELIMIRA JAKIĆA 11

POPOVIĆ SLAĐANA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 19

ČEPIĆ MILOVAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, GLISNICA BB

VUKOVIĆ ALEKSA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, BORAČKA GM5/9

PAPIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PLJEVLJA, BB

BELJKAŠ OGNJEN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, NJEGOŠEVA 53

KOTLAJA ALEKSA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, MILOŠA TOŠIĆA 7

DEVEDŽIĆ SLAVKO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 5/1

KOVAČEVIĆ ZORAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 11

VUKOVIĆ NEMANJA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE 85

KNEŽEVIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, VLATKA SAMARDŽIĆA 7

SVRKOTA TAMARA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, DRVARSKA BB

TOŠIĆ DANILO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, KOZARAČKA BB

KNEŽEVIĆ BOŽO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 5

VRANEŠ PAVLE – 19.3.2020 – PLJEVLJA, MIRKA PEJATOVIĆA 1A

DUJOVIĆ MILIĆ – 19.3.2020 – PLJEVLJA, KATIĆEVA 2

ĆURČIĆ GORAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, ODŽAK BB

LAKOVIĆ ŽARKO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, MILA PERUNIČIĆA 47/5

GVOZDENOVIĆ SLAVOLJUB – 19.3.2020 – PLJEVLJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BB

KOVAČEVIĆ DAVID – 19.3.2020 – PLJEVLJA, AVALSKA BB

LALOVIĆ RADOVAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 4

SVRKOTA NIKOLIJA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, PRIJEPOLJSKA BB

SOKOVIĆ MARIJA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, BB

PURIĆ DANIJELA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, MARKA MILJANOVA BB

VEMIĆ JOVAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, MILOŠA TOŠIĆA 9

KRVAVAC DRAGOLJUB – 19.3.2020 – PLJEVLJA, ŠLJUKE BB

ANĐUŠIĆ BALŠA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, BB

KNEŽEVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PLJEVLJA, PRIJEPOLJSKA BB

ĐONDOVIĆ MILAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, 3

ĐONDOVIĆ IVANA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, PRIJEPOLJSKA BB

PLJEVALJČIĆ SLAVIŠA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, SAVE KOVAČEVIĆA BB

ČEPIĆ MARKO – 19.3.2020 – PLJEVLJA, KOMINE BB

GOLUBOVIĆ PREDRAG – 19.3.2020 – PLJEVLJA, MILA PERUNIČIĆA 45/5

ČEPIĆ MILICA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, KOMINE BB

ČEPIĆ IVANA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, KOMINE BB

ČEPIĆ VUKSAN – 19.3.2020 – PLJEVLJA, KOMINI BB

GOGIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PLJEVLJA, ŽIDOVIĆI BB

JOKSOVIĆ NENAD – 20.3.2020 – PLJEVLJA, OTILOVIĆI BB

JOKSOVIĆ IVANA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, OTILOVIĆI BB

JOKSOVIĆ BALŠA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, OTILOVIĆI BB

ĐAČIĆ NADA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, KOMINI BB

BAJIĆ BOBAN – 20.3.2020 – PLJEVLJA, MRZOVIĆI BB

ĐUROVIĆ SAŠA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, GREVO BB

LAKOVIĆ DUŠICA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, 5

TOŠIĆ MARINA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, VUKA KNEŽEVIĆA BB

TOŠIĆ MARINKO – 20.3.2020 – PLJEVLJA, 28

TANJEVIĆ SLAVKO – 20.3.2020 – PLJEVLJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BB

TANJEVIĆ STOJANKA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA 27

TANJEVIĆ STANKA – 20.3.2020 – PLJEVLJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA 27

PODGORICA

BARJAKTAROVIĆ MARKO – 18.3.2020 – PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6/17

RADOSAVOVIĆ JELENA – 18.3.2020 – PODGORICA, ORJENSKA 72

VUČEKOVIĆ JELENA – 18.3.2020 – PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 127

RADONČIĆ FATIMA – 18.3.2020 – PODGORICA, 129

VUKAŠINOVIĆ BORIS – 18.3.2020 – PODGORICA, NJEGOŠEVA 7

MILIĆ JUGOSLAVA – 18.3.2020 – PODGORICA, BRANKA RADIČEVIĆA 12

LEKOVIĆ LJILJANA – 18.3.2020 – PODGORICA, BRACANA BRACANOVIĆA 80

ČEJOVIĆ ĐORĐE – 18.3.2020 – PODGORICA, SERDARA JOLA PILETIĆA 24

RADULOVIĆ SLAVKA – 18.3.2020 – PODGORICA, ĆAFA BB

ŠĆEPANOVIĆ JOVAN – 18.3.2020 – PODGORICA, 13 JULA 2/I ST.6

VUČINIĆ SLAĐANA – 18.3.2020 – PODGORICA, RIMSKI TRG 25

PAJKOVIĆ ALEKSANDRA – 18.3.2020 – PODGORICA

GENÇOĞLU ŞEVKI – 18.3.2020 – PODGORICA, BB

OBRADOVIĆ DEJAN – 18.3.2020 – PODGORICA, MEŠE SELIMOVIĆA 10

DRAGOVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BB

ŠIPČIĆ MILJANA – 18.3.2020 – PODGORICA, BB

MANDRAPA BRANKA – 18.3.2020 – PODGORICA, STEVA BOLJEVIĆA LAM 14/12

ŠUŠKAVČEVIĆ NIKOLINA – 18.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI BB

MANDRAPA VESNA – 18.3.2020 – PODGORICA, 22

NIKOVIĆ FIKRET – 18.3.2020 – PODGORICA, PODGLAVICE

POPOVIĆ RADOVAN – 18.3.2020 – PODGORICA, BRANKA RADIČEVIĆA 67

PAVLOV NIKITA – 18.3.2020 – PODGORICA, VUKICE MITROVIĆ 16/A

VIDAKOVIĆ RADIVOJE – 18.3.2020 – PODGORICA, BORE STANKOVIĆA 9

KIJAMET SEIDA – 18.3.2020 – PODGORICA, VRELA RIBNIČKA BB

KIJAMET MINELA – 18.3.2020 – PODGORICA, VRELA RIBNIČKA BB

ŽIKIĆ VESNA – 18.3.2020 – PODGORICA, VELIŠE MUGOŠE BB

PEJOVIĆ IGOR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 18

BAJČETA VESELIN – 18.3.2020 – PODGORICA, 7

PAVIĆEVIĆ MILOŠ – 18.3.2020 – PODGORICA, VASA RAIČKOVIĆA 9

ĆUPIĆ MILENA – 18.3.2020 – PODGORICA, 12

BAJČETA VALENTINA – 18.3.2020 – PODGORICA

RAKOČEVIĆ VESELIN – 18.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB

RIZVANAJ SAIT – 18.3.2020 – PODGORICA, VARDARSKA 14

RAKOČEVIĆ ZORICA – 18.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB

RIZVANAJ LEDIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, VARDARSKA 14

BALIĆ MIRSAD – 18.3.2020 – PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 107

DUROVIĆ PAŠO – 18.3.2020 – PODGORICA, POPA BOŠKA POPOVIĆA 4

TAHIROVIĆ DENIS – 18.3.2020 – PODGORICA, MILADINA POPOVIĆA 79

KOLAREVIĆ EDIN – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 7

CAUŠEVIĆ LUKA – 18.3.2020 – PODGORICA, IVANGRADSKA 26

KUČ KRISTINA – 18.3.2020 – PODGORICA, KAKARICKA GORA BB

ŠIMUN MITAR – 18.3.2020 – PODGORICA, ORJENSKA BB

LALOVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – PODGORICA, 29/A

NIKIĆ MARIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 127

KEKER MILAN – 16.3.2020 – PODGORICA, VUKA KARADŽIĆA 5 III/10

KAVARIĆ ALEKSANDAR – 18.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA 58

ŠĆEKIĆ DALIBORKA – 18.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

ŠĆEKIĆ ŽARKO – 18.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

MILIĆ MOMČILO – 18.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

RADONČIĆ EMIR – 18.3.2020 – PODGORICA, ISIDORE SEKULIĆ 11

SAJKO SAŠO – 18.3.2020 – PODGORICA, JOVANA TOMAŠEVIĆA 9/3

VUJAČIĆ ANDRIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, CETINJSKI PUT BB

JOVANOVIĆ MILICA – 18.3.2020 – PODGORICA, BB

DECEVIĆ ALMIR – 18.3.2020 – PODGORICA

ČAVLOVIĆ JOSIP – 18.3.2020 – PODGORICA, ANDRIJE PALTAŠIĆA 42

RADOVIĆ VJERA – 18.3.2020 – PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA 1/4

RAIČKOVIĆ PETAR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 28

DEČEVIĆ ADNAN – 18.3.2020 – PODGORICA, VELJKA VLAHOVIĆA

GVERO JELKA – 18.3.2020 – PODGORICA, BJELASIČKA 15

GLOMAZIĆ PETAR – 18.3.2020 – PODGORICA, KRALJA NIKOLE 317/4

ĐUROVIĆ LJILJANA – 18.3.2020 – PODGORICA, RADOSAVA BURIĆA

ČAVLOVIĆ VESNA – 18.3.2020 – PODGORICA, ANDRIJE PALTAŠIĆA 42

SAVIĆ SRĐAN – 18.3.2020 – PODGORICA, KRALJA NIKOLE BB

ŽIKIĆ ŽIVKO – 18.3.2020 – PODGORICA, VELIŠE MUGOŠE BB

ANDRIĆ RADMILA – 18.3.2020 – PODGORICA, DOSITEJA OBRADOVIĆA 9

DURUTOVIĆ MILENA – 18.3.2020 – PODGORICA, RISTA STIJOVIĆA 8

HALILBEGOVIĆ MAIDA – 18.3.2020 – PODGORICA, BLAŽA JOVANOVIĆA 11

DURUTOVIĆ DANILO – 18.3.2020 – PODGORICA, RISTA STIJOVIĆA 8

POPOVIĆ JAKOV – 18.3.2020 – PODGORICA, BB

ŠĆEKIĆ MILAN – 18.3.2020 – PODGORICA

BUKARICA SLAVEN – 19.3.2020 – PODGORICA, VUKA MANDUŠIĆA 5

PEJOVIĆ JELENA – 18.3.2020 – PODGORICA, NIKŠIĆKI PUT

GOJKOVIĆ ANA – 18.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA 178

SKROBANOVIĆ MATIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, 86

VUČINIĆ MILICA – 18.3.2020 – PODGORICA, MARKA MILJANOVA

RAIČEVIĆ IVAN – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BB

RAIČEVIĆ NIKOLA – 18.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 6

DAKOVIĆ MILICA – 18.3.2020 – PODGORICA, MOSKOVSKA 4

IVANOVIĆ ANA – 18.3.2020 – PODGORICA, 21/A-31

TOŠKOVIĆ MARIJA – 18.3.2020 – PODGORICA, I PROLETERSKE 24

MILUTINOVIĆ ANĐELKA – 18.3.2020 – PODGORICA, ZABJELO BB

KOPRIVICA DRAGAN – 18.3.2020 – PODGORICA, CETINJSKI PUT 32

KALUĐEROVIĆ FEĐA – 18.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 56/4

ONEGIN DMITRII – 18.3.2020 – PODGORICA, 79

DEDIĆ ANA – 18.3.2020 – PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 106

RAIČKOVIĆ KATARINA – 18.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA BB

RADOSAVOVIĆ MOMO – 18.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

PAVIĆEVIĆ ALEKSANDAR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOJKOVAČKA 26

PAVIĆEVIĆ IGOR – 18.3.2020 – PODGORICA, MOJKOVAČKA 26

JELIĆ SLAVIŠA – 18.3.2020 – PODGORICA, KRALJA NIKOLE 8/A

ŠAKOVIĆ VASILIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB

ŠAKOVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB

JOKSIMOVIĆ ANASTASIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA 24

BABOVIĆ MILOVAN – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB

ĆUPIĆ DAVOR – 19.3.2020 – PODGORICA, KRALJA NIKOLE 70

STANKOVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA 30

ELEZOVIĆ HARIS – 19.3.2020 – PODGORICA, 49

NEDOVIĆ STEFAN – 19.3.2020 – PODGORICA, VUKOSAVE BOŽOVIĆ 9

NIKOLIĆ DRAGAN – 19.3.2020 – PODGORICA

TOŠIĆ ANĐELKO – 19.3.2020 – PODGORICA, DALMATINSKA 30

POT PETRA – 19.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB

POT DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, DAJBABE BB

NENEZIĆ RAJKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 176

SRBLJANOVIĆ VELIBOR – 19.3.2020 – PODGORICA

LAKIĆ VELJKO – 19.3.2020 – PODGORICA, LJEŠKOPOLJSKA 82

DRAŠKOVIĆ VLADAN – 19.3.2020 – PODGORICA, MARTINIĆKA 16

KALEZIĆ NEMANJA – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

BOŠKOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

KRIVOKAPIĆ MARINA – 19.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA 1/A

VLAHOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

VLAHOVIĆ DALIBOR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

VLAHOVIĆ VUK – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

VLAHOVIĆ DAVOR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

MITROVIĆ MILUTIN – 19.3.2020 – PODGORICA, AERODROMSKA 15/61

ŠAKOVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB

ŠAKOVIĆ VASILIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, MALO BRDO BB

VESKOVIĆ NEMANJA – 19.3.2020 – PODGORICA, PARTIZANSKI PUT BR.100

ŠĆEKIĆ DRAGOMIR – 19.3.2020 – PODGORICA, DRAGOLJUBA MILAČIĆA 10

VESKOVIĆ SLAVOLJUB – 19.3.2020 – PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 100

MILANOVIĆ LJILJANA – 19.3.2020 – PODGORICA

ŽIVKOVIĆ MIHAILO – 19.3.2020 – PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 6

JOKSIMOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

ĆUPIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA 25

RADOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – PODGORICA, 107/22

STOJANOVIĆ DALIBOR – 19.3.2020 – PODGORICA, BIOČE BB

SINĐIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 54

VELJIĆ KARMELA – 19.3.2020 – PODGORICA, OBODSKA BB

STOJANOVIĆ DRAGOSLAV – 19.3.2020 – PODGORICA, BIOČE bb

JOVANOVIĆ DUNJA – 19.3.2020 – PODGORICA, VELIMIRA TERZIĆA 11

VUJIČIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, 51

MATRAK VANJA – 19.3.2020 – PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA 3/43

ADAMOVIĆ DESA – 19.3.2020 – PODGORICA, VRANIĆI BB

MARAŠ LJUBICA – 19.3.2020 – PODGORICA, BIJELO POLJE BB

BRAŠANAC DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, 18

BAUKOVIĆ NEMANJA – 19.3.2020 – PODGORICA, GORIČANI BB

BRAŠANAC DUŠKA – 19.3.2020 – PODGORICA, 17

POPOVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA BB

NENEZIĆ BILJANA – 19.3.2020 – PODGORICA, 176

ĐORĐEVIĆ TAMARA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BL.XV 1/14

KOVAČEVIĆ MARINA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6

ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BL XV 1/14

KOVAČEVIĆ SRĐAN – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG BOŽANE VUČINIĆ 6

ŠEKULARAC IVO – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 79

ŽIŽIĆ NIKOLETA – 19.3.2020 – PODGORICA, KOZARAČKA 48

NEDOVIĆ BOJANA – 19.3.2020 – PODGORICA, VUKOSAVE BOŽOVIĆ BR.9

ADŽIĆ ANETA – 19.3.2020 – PODGORICA, II CRNOGORSKOG BATALJONA 16A

MARKOVIĆ BLAŽO – 19.3.2020 – PODGORICA, VELIMIRA STOJANOVIĆA 24

PUPOVIĆ ANDREJ – 19.3.2020 – PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVIĆA 71

BOŽOVIĆ ANDREA – 19.3.2020 – PODGORICA, 131

MARAŠ GORAN – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA BB

PEROVIĆ BOŠKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 54

ŠKULETIĆ JOVANA – 19.3.2020 – PODGORICA, BEOGRADSKA 76

MLAĐENOVIĆ LUKA – 19.3.2020 – PODGORICA, AVNOJ-A 82

PEROVIĆ MIRKO – 19.3.2020 – PODGORICA, VLADA ĆETKOVIĆA BB

BLEČIĆ ŽELJKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 19

BLEČIĆ MARIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 19

ĐURIŠIĆ RADMILA – 19.3.2020 – PODGORICA, POHORSKA 37

RADONJIĆ MARKO – 19.3.2020 – PODGORICA, STUDENTSKA LAM.8

TOMAŠIĆ ANA – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA S/2-B

JAUKOVIĆ KSENIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, BRACANA BRACANOVIĆA 62/V

TOMAŠIĆ DENIS – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA S/2-B

KRSTOVIĆ OLJA – 19.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI BB

ŠOFRANAC STEFAN – 19.3.2020 – PODGORICA, 1

MALEŠEVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, KOSTE RACINA 19

ĐURAŠKOVIĆ ANA – 19.3.2020 – PODGORICA, SLOBODANA ŠKEROVIĆA 36

MUGOŠA ACO – 19.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

ŠIKMANOVIĆ BALŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA 20

DEDIĆ JANKO – 19.3.2020 – PODGORICA, KRALJA NIKOLE 72

MUGOŠA ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

VUJISIĆ VASILIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, 7/2

NOVOSEL ALEKSANDAR – 19.3.2020 – PODGORICA, LUDVIGA KUBE BB

PAVIĆEVIĆ ILIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 132

VUKSANOVIĆ ANĐELKO – 19.3.2020 – PODGORICA, ZAGORIČ B.VUKOVIĆA

ĐURAŠKOVIĆ ANA – 19.3.2020 – PODGORICA, SLOBODANA ŠKEROVIĆA 36

JOKIĆ VOJIN – 19.3.2020 – PODGORICA, KOSMAJSKA 24

RADULOVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, 56

LJUJIĆ NATAŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, 111/15

LJUJIĆ MARKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 111/15

ĆORIĆ DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA BB

KNEŽEVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, BB

JOVANOVIĆ DIMITRIJE – 19.3.2020 – PODGORICA, LUDVIGA KUBE 14

BULIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – PODGORICA, RADOSAVA BURIĆA 206

JOVANOVIĆ ANDRIJANA – 19.3.2020 – PODGORICA, LUDVIGA KUBE 14

MUGOŠA FILIP – 19.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

MILOSEVIC NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 1

VIŠNJIĆ SUAD – 19.3.2020 – PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVIĆA 52

ŠĆEKIĆ SLOBODAN – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB

ŠĆEKIĆ ĐORĐE – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB

OKUKA ANJA – 19.3.2020 – PODGORICA, TIVATSKA BB

ŠĆEKIĆ RADOJKA – 19.3.2020 – PODGORICA, NIKOLE TESLE BB

SEKULIĆ PETAR – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 55

VUJAČIĆ MIA – 19.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI

VUJAČIĆ MIODRAG – 19.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI

KOVAČEVIĆ DIJANA – 19.3.2020 – PODGORICA, 84/5

JANKOVIĆ NEBOJŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, D2/36

KOVAČEVIĆ DARKO – 19.3.2020 – PODGORICA, 84/5

AJKOVIĆ MLADEN – 19.3.2020 – PODGORICA, MOJANOVIĆI BB

PEROVIĆ IVAN – 19.3.2020 – PODGORICA, 4

BAKIĆ IGOR – 19.3.2020 – PODGORICA, 14A/21

BAKIĆ ALEKSANDRA – 19.3.2020 – PODGORICA, 14a/21

BAKIĆ ANASTASIA – 19.3.2020 – PODGORICA, 14A/21

RADOVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, MAHALA

KNEŽEVIĆ GORAN – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 54

STRUGAR VELIMIR – 19.3.2020 – PODGORICA, 1

STRUGAR ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, 1

KRSTOVIĆ NIKOLA – 19.3.2020 – PODGORICA, ŠUŠUNJA BB

ŠĆEKIĆ MOMIR – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB

ŠĆEKIĆ NATAŠA – 19.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB

JANKOVIĆ DANOJLA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 2

JANKOVIĆ NIKOLINA – 19.3.2020 – PODGORICA, TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 2

RAKOVIĆ BOJAN – 19.3.2020 – PODGORICA, PILOTA CVETKOVIĆA I MILOJEVIĆA 9

RADONJIĆ MIRKO – 19.3.2020 – PODGORICA, SKOPSKA 114

VUKOTIĆ PETAR – 19.3.2020 – PODGORICA, M3

ĐUKIĆ BOJAN – 19.3.2020 – PODGORICA, 83

VESKOVIĆ LUKA – 19.3.2020 – PODGORICA, RIMSKI TRG 8

ĆUPIĆ DAVOR – 19.3.2020 – PODGORICA, KRALJA NIKOLE 70

STANKOVIĆ LAZAR – 19.3.2020 – PODGORICA, MILOŠA OBILIĆA 30

MIHAJLOV BOBAN – 19.3.2020 – PODGORICA, ZMAJ JOVINA 113/1

KOVIJANIĆ ANĐELA – 19.3.2020 – PODGORICA, CETINJSKI PUT 56/39

ELEZOVIĆ HARIS – 19.3.2020 – PODGORICA, 49

PETANOVIĆ DANILO – 19.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 15

UBOVIĆ IVAN – 19.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 24

PETANOVIĆ ANDRIJA – 19.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 72

GARIĆ DIJANA – 19.3.2020 – PODGORICA

BRNOVIĆ BLAŽO – 19.3.2020 – PODGORICA, VOJISLAVLJEVIĆA 40

JOVANOVIĆ SRĐA – 20.3.2020 – PODGORICA, IVANA VUJOŠEVIĆA 32

POPOVIĆ DARKO – 20.3.2020 – PODGORICA, VLADIKE DANILA 34

ZEJAK RADOJICA – 20.3.2020 – PODGORICA, PARK ŠUMA ZAGORIČ BB

POPOVIĆ NEBOJŠA – 20.3.2020 – PODGORICA, ALEKSANDRA PUŠKINA BB

MARKOVIĆ VUKO – 20.3.2020 – PODGORICA, 12

KALEZIĆ ZORAN – 20.3.2020 – PODGORICA, DONJA GORICA BB

PAVIĆEVIĆ KSENIJA – 20.3.2020 – PODGORICA, 8

PAVIĆEVIĆ DUŠAN – 20.3.2020 – PODGORICA, 8/38

PAVIĆEVIĆ ZORICA – 20.3.2020 – PODGORICA, VASA RAIČKOVIĆA 29

TAJIĆ JOVAN – 20.3.2020 – PODGORICA, MOSORSKA BB

TAJIĆ MILIĆ – 20.3.2020 – PODGORICA, MOSORSKA BB

NENEZIĆ MAKSIM – 20.3.2020 – PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 149

STOJANOVIĆ NAĐA – 20.3.2020 – PODGORICA, BEOGRADSKA 37-A

NIKOLIĆ ANDRIJANA – 20.3.2020 – PODGORICA, LJUBOTINJSKIH JUNAKA 47

MARKOVIĆ ANĐELA – 20.3.2020 – PODGORICA, JOVANA TOMAŠEVIĆA 31

PEJOVIĆ MATIJA – 20.3.2020 – PODGORICA, 25

MEDENICA RADOJICA – 20.3.2020 – PODGORICA, ŽABLJAČKA 10

MEDENICA MARIJA – 20.3.2020 – PODGORICA, ŽABLJAČKA 10

KRSTOVIĆ ŽIVKO – 20.3.2020 – PODGORICA, GOLUBOVCI BB

STEVOVIĆ DUŠKO – 21.3.2020 – PODGORICA, BJELASIČKA 22

STEVOVIĆ DRAGIŠA – 21.3.2020 – PODGORICA, BJELASIČKA 22

ROŽAJE

KORAĆ AZRA – 18.3.2020 – ROŽAJE, BB

IBRAHIMOVIĆ ALDINA – 18.3.2020 – ROŽAJE, MARŠALA TITA BB

FEJZIĆ RAZA – 18.3.2020 – ROŽAJE, BALOTIĆE BB

MURIĆ ALMIN – 18.3.2020 – ROŽAJE, HURIJE BB

FETAHOVIĆ ASIM – 19.3.2020 – ROŽAJE, 37

FETAHOVIĆ SABAHETA – 19.3.2020 – ROŽAJE, BB

DEMIĆ ESMA – 19.3.2020 – ROŽAJE, IBARAC BB

AGOVIĆ ALADIN – 19.3.2020 – ROŽAJE, JAHA KURTAGIĆA BB

DACIĆ HARIS – 19.3.2020 – ROŽAJE, KARAVANSKI PUT 42

FELEĆ IRMA – 21.3.2020 – ROŽAJE, JAHA KURTAGIĆA 10

STEVOVIĆ HANA – 21.3.2020 – ROŽAJE, JAHA KURTAGIĆA 10

TIVAT

PEROVIĆ UGLJEŠA – 18.3.2020 – TIVAT, KALIMANJ BB

DRAGOVIĆ ANDRO – 18.3.2020 – TIVAT, RADOVIĆI BB

SAVIĆ HELENA – 18.3.2020 – TIVAT, OPATOVO BB

MEŠTROVIĆ ILIJANA – 18.3.2020 – TIVAT, BB

KLEPIĆ FETABA – 19.3.2020 – TIVAT, BRDA BB

PETROVIĆ DUŠANKA – 18.3.2020 – TIVAT, KRAŠIĆI BB

BEĆIR ANĐELA – 18.3.2020 – TIVAT, BONIĆI BB

PAVLOVIĆ KSENIJA – 18.3.2020 – TIVAT, KALIMANJ 43

ŠĆEKIĆ MAŠA – 18.3.2020 – TIVAT, 5B

PANTOVIĆ VUK – 18.3.2020 – TIVAT, MARIĆI BB

TIMOSHKINA OLGA – 18.3.2020 – TIVAT, BB

BURIĆ MARIN – 18.3.2020 – TIVAT, 37

ŠTILET RADOMIR – 18.3.2020 – TIVAT, KALIMANJ BB

KORDIĆ DARKO – 18.3.2020 – TIVAT, BB

ARANDJUS IVICA – 18.3.2020 – TIVAT, ČEŠLJAR BB

NIKŠIĆ BALŠA – 19.3.2020 – TIVAT, II DALMATINSKE 3E

MATIJEVIĆ POT ANTONIA – 19.3.2020 – TIVAT, KALIMANJ BB

KRSTIĆ BOGOLJUB – 19.3.2020 – TIVAT, SELJANOVO BB

PRČETIĆ SLAVKO – 19.3.2020 – TIVAT, RADOVIĆI BB

RADOVIĆ NAĐA – 19.3.2020 – TIVAT, DUMIDRAN BB

SAMARDŽIĆ SLAVOMIR – 19.3.2020 – TIVAT, KAVA BB

KNEŽEVIĆ NEMANJA – 19.3.2020 – TIVAT, 10

MRDAK NIKOLA – 19.3.2020 – TIVAT, 27

MASTILOVIĆ ISIDOR – 19.3.2020 – TIVAT, MAŽINA BB

FILIPOVIĆ LEDA – 19.3.2020 – TIVAT

KOVAČEVIĆ JULIJA – 19.3.2020 – TIVAT, MAŽINA BB

JEVTIĆ BILJANA – 19.3.2020 – TIVAT, BB

STANOJEVIĆ ALEKSANDAR – 19.3.2020 – TIVAT, KALIMANJ BB

DEVIĆ MARIJA – 19.3.2020 – TIVAT, II DALMATINSKE P+7

DAMJANOVIĆ VLADE – 19.3.2020 – TIVAT, RADOVIĆI BB

ANĐELIĆ MILICA – 20.3.2020 – TIVAT, KALIMANJ BB

KALUĐEROVIĆ MARKO – 20.3.2020 – TIVAT, BB

KALUĐEROVIĆ JOVANA – 20.3.2020 – TIVAT, 5A

EROVIĆ ELVIR – 20.3.2020 – TIVAT, 33

BRINIĆ PETAR – 20.3.2020 – TIVAT, KALIMANJ BB

ULCINJ

MARSENI ELVIN – 18.3.2020 – ULCINJ, BB

SELOVIĆ ZENEL – 18.3.2020 – ULCINJ, ULCINJ BB

SELOVIĆ LJEME – 18.3.2020 – ULCINJ, ULCINJ BB

ĐEČEVIĆ ĐULIZARA – 18.3.2020 – ULCINJ, DONJI ŠTOJ BB

MADŽAR HATIDŽE – 19.3.2020 – ULCINJ, VLADIMIR BB

MADŽAR MUSAJA – 19.3.2020 – ULCINJ, VLADIMIR BB

ISLJAMOVIĆ NAZMIJA – 19.3.2020 – ULCINJ, MIDE BB

ŠAPTAFOVIĆ SUAD – 19.3.2020 – ULCINJ, KRAVARI BB

VASILJEVIĆ SLOBODAN – 19.3.2020 – ULCINJ

DŽINOVIĆ ARMIN – 19.3.2020 – ULCINJ, VELIKA PLAŽA BB

ZIRAMOV BRANISLAV – 19.3.2020 – ULCINJ, BB

HEGEDIŠ LIDIJA – 19.3.2020 – ULCINJ, BB

HEGEDIŠ IGOR – 19.3.2020 – ULCINJ, BB

RAŠIĆ NADA – 19.3.2020 – ULCINJ, KRUČE BB

DJURIŠIĆ MILKA – 19.3.2020 – ULCINJ, ULCINJSKI MOREPLOVCI 15

ĐURIŠIĆ DUŠAN – 19.3.2020 – ULCINJ, ULCINJSKI MOREPLOVCI BR.15

BATRIĆEVIĆ BOJANA – 19.3.2020 – ULCINJ, ULICA 8 1

BATRIĆEVIĆ MILENA – 19.3.2020 – ULCINJ, ULICA 8 BR.1

KATANA DŽABIR – 19.3.2020 – ULCINJ, ĆAZIMA RESULBEGOVIĆA 36

MADŽAR HATIDŽE – 19.3.2020 – ULCINJ, VLADIMIR BB

MADŽAR MUSAJA – 19.3.2020 – ULCINJ, VLADIMIR BB

ISLJAMOVIĆ NAZMIJA – 19.3.2020 – ULCINJ, MIDE BB

ŠAPTAFOVIĆ SUAD – 19.3.2020 – ULCINJ, KRAVARI BB

FLAMURI SAMI – 20.3.2020 – ULCINJ, 37

ŽABLJAK

KLJAJEVIĆ SLAVKO – 18.3.2020 – ŽABLJAK, ŽABLJAK BB

PAVLOVIĆ MILOŠ – 19.3.2020 – ŽABLJAK, TMAJEVCI BB

NOVOSEL ŽIVKO – 19.3.2020 – ŽABLJAK, JAKOVA OSTOJIĆA 6

RADOJEVIĆ RADIVOJE – 19.3.2020 – ŽABLJAK, JEZERO-ŠARANSKOG BATALJONA BB

PEJOVIĆ JELENA – 19.3.2020 – ŽABLJAK, NASELJE TMAJEVCI bb

PEJOVIĆ DUŠKO – 19.3.2020 – ŽABLJAK, TMAJEVCI BB

BOJOVIĆ JOVAN – 19.3.2020 – ŽABLJAK, KOVAČKA DOLINA BB

ĐERKOVIĆ STEFAN – 19.3.2020 – ŽABLJAK, NARODNIH HEROJA BB

ŠLJIVANČANIN NINA – 20.3.2020 – ŽABLJAK, ŽABLJAK BB

U PROCEDURI

AJDARPAŠIĆ NERMINA – 18.3.2020 – U PROCEDURI

ŠABOTIĆ AJKUNA – 18.3.2020 – U PROCEDURI

RAMOVIĆ VILDANA – 18.3.2020 – U PROCEDURI

GRUDA SEIDA – 18.3.2020 – U PROCEDURI

AJDARPAŠIĆ ŠEĆO – 18.3.2020 – U PROCEDURI

FERATOVIĆ HELMID – 18.3.2020 – U PROCEDURI

FERATOVIĆ SEMIR – 18.3.2020 – U PROCEDURI

NIKOLIĆ VLADIMIR – 18.3.2020 – U PROCEDURI

NOGULOVIĆ ANDRI – 18.3.2020 – U PROCEDURI

BERISHAJ RINOR – 18.3.2020 – U PROCEDURI

ĐURIĆ DRAGAN – 18.3.2020 – U PROCEDURI

JANJUŠEVIĆ DEJAN – 19.3.2020 – U PROCEDURI

JANJUŠEVIĆ MIROSLAV – 19.3.2020 – U PROCEDURI

POPOVIĆ OLGA – 19.3.2020 – U PROCEDURI

ZEKAVICA MILORAD – 19.3.2020 – U PROCEDURI

MASLENNIKOV VLADISLAV – 19.3.2020 – U PROCEDURI

ŠEVALJEVIĆ-JOVANOVIĆ MIRELA – 19.3.2020 – U PROCEDURI

ĐOKOVIĆ MARKO – 19.3.2020 – U PROCEDURI

KOVAČEVIĆ DARKO – 19.3.2020 – U PROCEDURI

KARADAGLIĆ UROŠ – 19.3.2020 – U PROCEDURI

PEJOVIĆ RADOVAN – 19.3.2020 – U PROCEDURI

KARAPANDŽIĆ SAŠA – 19.3.2020 – U PROCEDURI

IVIC STJEPAN – 19.3.2020 – U PROCEDURI

ARSENIJEVIC SLAVKO – 19.3.2020 – U PROCEDURI

BOSNJAKOVIC VIDOJE – 19.3.2020 – U PROCEDURI

LAKIĆ NEBOJŠA – 19.3.2020 – U PROCEDURI

HOLJEVAC DAVOR – 19.3.2020 – U PROCEDURI

LEARNED GEORGE EDWARD – 19.3.2020 – U PROCEDURI

FELEĆ LUKA – 21.3.2020 – U PROCEDURI

NKT za zarazne bolesti, uz saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka, počinje da objavljuje imena lica kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji.

Odluka je donijeta pošto je utvrđeno da pojedina lica krše mjeru izlažući visokom riziku cijelu CG. 1/3 #CoronaInfoCG pic.twitter.com/HxvV9CeDco — Vlada Crne Gore (@VladaCG) March 21, 2020

“Odluka je donijeta nakon što je utvrđeno da pojedina lica, kojima je po ulasku iz inostranstva u Crnu Goru izrečena ova mjera, napuštaju domove izlažući time visokom stepenu rizika sve sa kojima stupaju u kontakt i cijelu Crnu Goru”, saopšteno je iz Vlade.

Podsjeća se da je Nacionalno koordinaciono tijelo više puta upozoravalo građane, posljednji put sinoć, o ozbiljnosti situacije i neophodnosti poštovanja svih mjera, posebno onih o samoizolaciji.

Danas je upozorenje uputio i ministar unutrašnjih poslova. I pored apela nadležnih organa uočeno je često kršenje ove mjere.

“Kako snage bezbjednosti nigdje u svijetu ne mogu nadzirati u svakom trenutku svakog građanina koji bi trebalo da je u samoizolaciji, i kako svako lice koje napusti samoizolaciju predstavlja opasnost i za svoju porodicu, a i za cijelu zajednicu odlučeno je da imena lica u samoizolaciji budu objavljena”, navodeu Vladi.

Pojašnjeno je da bi jedina alternativa ovom rješenju bilo proglašavanje zabrane kretanja za sve građane. NKT je ocijenilo da ovu mjeru ne treba uvoditi, tim prije što iskustva pojedinih država regiona pokazuju da ni uvođenje vanrednog stanja i zabrane kretanja u određenim djelovima dana ne garantuje poštovanje samoizolacije u vremenu kada kretanje nije zabranjeno.

Nacionalno koordinaciono tijelo je, sa punom sviješću da da je ovu Odluku moguće posmatrati sa raznih aspekata, odlučilo jednoglasno sa čvrstim uvjerenjem svih članova da je zaštita životâ i zdravlja građana naša primarna dužnost, obaveza i najviši prioritet.

“NKT apeluje na sve građane da se nijednom riječju i nijednim postupkom ne ogriješe o veliku većinu odgovornih sugrađana koji revnosno poštuju samoizolaciju, već da im pruže svu pomoć i podršku, poštujući socijalnu distancu i ostale preporuke Instituta za javno zdravlje. Upravo oni su najbolji primjeri odgovornosti jer upravo oni mogu da zaustave širenje ove pošasti i zbog toga zaslužuju visoko poštovanje i podršku svih nas.

Zato apelujemo na građane da svoje komšije i sugrađane koji se revnosno pridržavaju mjere samoizolacije, ohrabre i pomognu im poštujući socijalnu distancu i druge preporuke Instituta za javno zdravlje””, ističu u Vladi.