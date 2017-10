Podgorica, Cetinje i Pljevlja sjutra bez struje zbog radova na mreži

Djelovi Podgorice, Cetinja i Pljevalja biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

U Podgorici, od 12 do 17 sati, bez struje biće Ramza Ćaf, Drume, Božaj, Vitoja, Kremza, Skorać, Karaula Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja, Arza, Brlaj i Traboin.

Na Cetinju, od osam do 17 sati, struju neće imati Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

U Pljevljima će, od deset do 17 sati, bez napajanja električnom energijom biti Ograđenica.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.