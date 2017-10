Podgorica: Moguće je da vožnja poskupi 20 centi po kilometru

Iz strukovnog sindikata taksista Crne Gore rečeno je Pobjedi da su u toku pregovori između taksi udruženja da povećaju cijene taksi usluga.

Koliko će koštati vožnja taksijem, još nije precizirano. Međutim, kako navodi potpredsjednik Sindikata Vesko Bjelić, ranije je pominjano da bi to moglo da bude 20 centi više po kilometru.

Za sada je samo Udruženje “PG taksi“ povećalo cijenu pet centi po kilometru.

Potpredsjednik Strukovnog sindikata taksista Vesko Bjelić kaže da će pregovori o novim cijenama taksi prevoza trajati dok se ne usaglase sa svim udruženjima.

“Da bismo bili rentabilni ići ćemo prema standardu, nećemo pretjerivati jer će to ipak plaćati građani. Pošto već godinama nemamo start, noćne tarife i tarife u toku praznika, procijenićemo koja će to biti cijena. U svim uređenim država, kada su praznici vozi se po ličnoj tarifi, a mi smo uskraćeni za to. Ako se usaglase i ostala udruženja taksista Podgorice, saopštićemo koliko će tačno biti poskupljenje”, kazao je potpredsjednik Strukovnog sindikata taksista Vesko Bjelić.

Da bi bili rentabilni, dodaje Bjelić, moramo sagledati pravo stanje i ne možemo pretjerivati, jer je u pitanju standard građana.

“Da bi funkcionisali na pravi način, odnosno da nama posao bude rentabilan, a da građani budu zadovoljni kvalitetom usluge, moramo da odredimo cijenu koja će objema stranama odgovarati”, kaže Bjelić.

Iz udruženja “PG taksi” kazali su za Pobjedu da su usluge prevoza povećali za pet centi, pa sada kilometar vožnje kod njih košta 45 centi.

Podsjetimo, iz Strukovnog sindikata taksista ranije su kazali Pobjedi da je u Podgorici evidentirano od 400 do 600 nelegalnih taksi vozila.

Oni su pozdravili rad nadležnih službi u suzbijanju sive ekonomije u taksi prevozu, ističući da su dobri rezultati odmah postali vidljivi, te da se polako stvaraju ravnopravni uslovi za rad na terenu.

Takođe su konstatovali da Podgorici fali taksi vozila.

Isključivanje nelegalnih taksista iz saobraćaja osjetili su i građani koji su se pitali zbog čega je posljednjih mjesec teže dobiti slobodno taksi vozilo, ističući da ga pozivaju i čekaju i do 45 minuta.

Od početka septembra, inspekcije su iz saobraćaja isključile 76 nelegalnih taksi prevoznika uz prekršajni nalog.