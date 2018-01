Podgorica i ove godine veliko gradilište

Izgradnja gradskog pozorišta, koja je počela krajem prošle godine, jedan je od kapitalnih infrastrukturnih projekata u Podgorici, a cjelokupna investicija iznosi oko šest miliona eura i biće završena do 2019. godine. Trenutno se izvode i radovi na rekonstrukciji kuće Rista Stijovića, čija ukupna vrijednost radova iznosi 395.000 eura i finansira se sredstvima iz budžeta Glavnog grada. Iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice su kazali DN da je u toku rekonstrukcija i dogradnja MZ Gornja Gorica, a krajem prošle godine su počeli radovi na izgradnji višenamjenskog doma u MZ Zlatica.

U toku je i rekonstrukcija Ljubljanske ulice, od raskrsnice sa Bulevarom dr Ljubomira Rašovića do raskrsnice sa Cetinjskim putem, koja će od aprila ove godine biti bulevarskog tipa.

“Agencija za izgradnju i razvoj u 2018. godini realizuje ili je realizovala radove na izgradnji dijela ulica 2003 i 2008 u Bloku VI, Ulice Nova 7 u Zagoriču, dva kraka Ulice Iva Vizina na Zabjelu i Ulice Nova 2 uz ogradu groblja “Čepurci” sa južne strane, sa parkingom kapaciteta 46 parking mjesta. Takođe, u toku su radovi na rekonstrukciji dijela puta Golubovci – Mataguži u dužini od 560 metara, čija je vrijednost oko 450.000 eura i svi ovi radovi treba da budu završeni u 2018. godini”, kazali su iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Oni navode da su brojni radovi u toku, kao i mnogi koji su ugovoreni, ali zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, još nijesu počeli, te da je vrijednost ovih radova veća od 2.500.000 eura.

Za podgoričku Agenciju u 2018. godini prioritetni radovi će biti na uređivanju građevinskog zemljišta, a od kapitalnih projekata, kako kažu, treba istaći Jugozapadnu obilaznicu koja predstavlja vezu magistralnih puteva Podgorica-Cetinje i Podgorica-Petrovac i Cetinjski put od Ulice Miloja Pavlovića do mosta preko rijeke Sitnice.

U 2017. godini, za radove koje je, kao nosilac aktivnosti, realizovala Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., utrošeno je više od 4.000.000 eura.

Najveći dio sredstava izdvojen je za radove na uređivanju građevinskog zemljišta, po osnovu obaveza prema investitorima objekata sa kojima su zaključeni ugovori o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta.

Tokom 2017. godine sa južne strane gradskog stadiona izvršeno je uređenje terena – trga, površine 4.200 kvadrata.

Tokom 2018. godine i peti koridor biciklističkih staza

Tokom 2017. godine završena su tri koridora biciklističkih traka i staza i to: u Ulici Kralja Nikole, od raskrsnice sa Bulevarom Srđana Aleksića do raskrsnice sa Ulicom Vojisavljevića (koridor 1), u Ulici Ivana Crnojevića, preko mosta “Millenium”, Ulici 13. jula i Moskovskoj ulici (koridor 5) i bulevarima Save Kovačevića, Srđana Aleksića, Crnogorskih serdara, preko mosta “Union Bridge”, Bulevaru revolucije, Cetinjskom putu do kružne raskrsnice kod tržnog centra “Delta”, uključujući krak saobraćajnice uz rijeku Moraču do Ulice dr Ljubomira Rašovića (koridor 2).

“Završetkom ovih radova realizovana su ukupno četiri od predviđenih pet koridora, odnosno 10,5 kilometara od planiranih 13,5 km biciklističkih staza i traka”, navode iz Agencije.

Preostali koridor 4 (od raskrsnice Ulice 27. marta i Ulice 4. jula do “Krivog mosta”, Ulicom dr Ljubomira Rašovića, Bulevarom Džordža Vašingtona do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog) biće izveden u 2018. godini, uz uslov da se prethodno riješe imovinsko-pravni odnosi.