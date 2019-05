Podgorica: Radno vrijeme dežurnih službi za praznike

Zdravstvena zaštita djeci i odraslima za vrijeme prvomajskih praznika pružaće se u pet podgoričkih domova zdravlja. Ljekari će dežurati u zdravstvenim objektimau Blok pet, Nova varoš, na Koniku, u Tuzima i Zeti.

Izabrani doktori za odrasle radiće u zdravstevnim objektima Blok pet, Nova varoš i Konik, od 7 do 21 sat, dok će izabrani doktori za djecu ra diti u zdravstvenom objektu Nova varoš non-stop, 24 sata dnevno.

Tokom prazničnih dana, u zdravstvenim objektima Tuzi i Zeta zdravstvena zaštita pružaće se od 7 do 15 sati.

Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Blok pet radiće od 7 do 21 sat. Nalozi za Jedinicu za patronažu primaće se u zdravstvenim objektima Blok pet i Konik, od 7 do 19 sati, dok će se terapija, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana od 7 do 19 sati.

Autobusi na sat i po

Tri autobuska prevoznika Gradski saobraćaj PG, BLT i Montenegroprevoz Pejović redukovaće red vožnje za 1. i 2. maja. Umjesto na pola sata, autobusi će saobraćati na sat i po.

Kamionska pijaca otvorena non stop

Podgoričke pijace radiće skraćeno radno vrijeme. U srijedu 1. i 2. maja zelene pijace biće otvorene od 6 do 15, pijace za prodaju mješovite robe od 8 do 15 sati, dok će Kamionska pijaca raditi 24 sata dnevno.

Nema naplate parkinga u centru grada

Parking servis neće naplaćivati parking 1. i 2. maja na parkiralištima u Bulevaru Stanka Dragojevića, na Trgu Balšića, u ulicama Džona Džeksona, Ivana Milutinovića, Svetlane Kane Radević i kod zgrade Rektorata na Cetinjskom putu, kao i u garažamauulicamaMilana Popovića, Novaka Miloševa i Karađorđevoj. Parking će se naplaćivati na parkiralištima u ulicama Miljana Vukova, Vaka Đurovića, kod Istočne tribine Gradskog stadiona, Ulici Jola Piletića i na Bulevaru Revolucije.

Bez planskih isključenja struje

Iz CEDIS-a navode da tokom prvomajskih praznika nema planskih isključenja struje. Eventualni prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži građani mogu prijaviti na dežurne brojeve telefona 020/633979,020/ 621 264 i 020/622-773.

Majstori pri telefonu

U preduzeću Vodovod i kanalizacija, biće organizovano dvadesetčetvoročasovno dežurstvo tehničke službe i službe za hitne intervencije. Sve eventualne kvarove ili problem u vodosnabdijevanju potrošači mogu prijaviti na broj telefona dežurne službe 020/440-388.

Dežurni telefoni Agencije za stanovanje su 020 623 – 493 i 067 266 663