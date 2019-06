Pogorica: Kafići u stambenim zgradama radiće samo do ponoći

Odbor za planiranje i uređenje prostora, komunalno stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine dao je na jučerašnjoj sjednici “zeleno svijetlo” na Predlog odluke o radnom vremenu, koji će se sjutra naći pred odbornicima.

Obrađivač plana nije podržao predlog povećanja gorne granice intervala rada ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama do jedan sat poslije ponoći, jer skoro nijedan objekat nema adekvatnu zvučnu izolaciju, koju treba obezbijediti u postupku gradnje objekata, što u praksi nije slučaj, jer se poslovni prostori ne grade namjenski. Takođe, navodi se da nijedan objekat nema ugrađene limitatore jačine zvuka na uređajima sa kojih se emituje muzika, kao i da pravilnik o graničnim vrij ednostima buke tek treba da počne da se primjenjuje, pišu Dnevvne novine.

Radno vrijeme duže od propisanog, po zahtjevu privrednog subjekta, privremeno se može odobriti, do tri sata, objektu brze hrane koji se nalazi u stambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi. Takođe, produženo radno vrijeme, do tri sata, može se odobriti ugostiteljskom objektu vrste “disko klub” i “noćni klub’; koji je lociran u dijelu porodične stambene zgrade, a do dva sata ugo stiteljskim objektima koji se nalaze u okviru stambene ili stambeno-poslovne zgrade sa najviše petnaest stambenih jedinica, uz dostavljeni izvod iz lista nepokretnosti i pismene saglasnosti stanara ovjerene kod notara.

Jovan Rabrenović iz Liberalne partije podnio je amandman da radno vrijeme ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama bude do 22 sata i to bez mogućeg produženja, ali je Odbor odbio ovaj predlog, kao i amandman da radno vrijeme noćnih klubova u stambenim zgradama bude do 23 sata, umjesto ponoći.

Ugostiteljski objekat za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja hrane, pića i napitaka, utvrđen posebnim zakonom koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva, radi svakog dana 24 sata dnevno. Ugostiteljski objekat za pružanj e usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka radi od šest do 24 sata.

Ugostiteljski objekat vrste disko klub i noćni klub koji se nalazi u stambenoj i stambeno poslovnoj zgradi, radi od 22 do 24 časa. Disko klub i noćni klub koji se nalazi u poslovnoj zgradi, radi od 22 do tri sata poslije ponoći.

Ugostiteljski objekat koji se nalazi u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru gdje se pretežno obavlja druga djelatnost (na aerodromu, autobuskoj i željezničkoj stanici, benzinskoj pumpi i trgovinskom centru), radi u skladu sa radnim vremenom objekta u kojem se nalazi.

Početak i završetak radnog vremena određen je prema vrsti djelatnosti, a 24 sata dnevno, uključujući neradne i praznične dane, u skladu sa zakonom, vršiće se obavljanje određenih poslova u komunalnim djelatnostima, čija priroda i potrebe zahtijevaju kontinuitet.

Ovdje su izuzeti poslovi naplate komunalnih usluga privrednih subjekata, koji rade svakog dana od sedam do 20 sati. Na poslovima sahranjivanja, privredni subjekti rade svakog dana od deset do 17 sati, uključujući i neradne i praznične dane.

Radno vrijeme pijaca

Odlukom je predviđeno da Zelena pijaca radi svakog dana u ljetnjoj sezoni od šest do 18 sati, a u zimskoj od šest do 16 sati, a nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika od šest do 15 sati.

Mješovita pijaca radi svakog dana u ljetnjoj sezoni od 08,00 do 21,00, u zimskoj od osam do 20 sati, a nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika od osam do 15 časova. Kamionska pijaca radi svakog dana u ljetnjoj sezoni tokom cijelog dana, a u zimskoj od četiri ujutro do 21 čas. Stočna pijaca radi ponedjeljkom i četvrtkom od šest do 13 časova.

Pijaca za prodaju polovnih motornih vozila i priključnih vozila radi nedjeljom od osam do 14 časova.

Radno vrijeme prodajnih objekata

Privredni subjekat koji vrši promet robe na malo radi od šest do 22 časa u ljetnjoj i od šest do 21 čas u zimskoj sezoni. Privredni subjekat koji pruža trgovinske usluge (agencijske, posredničke i sl.), radi od sedam do 22 časa.

Trgovinski centar radi od šest do 22 časa, a bezinska stanica 24 sata dnevno.

Sportski objekat (košarkaški, fudbalski i teniski teren, balon sala, bazen, fitnes centar i slični objekat) radi od šest do 24 časa u ljetnjoj i od šest do 23 časa u zimskoj sezoni.

Kazino i objekat u kojem se priređuju igre na sreću na automatima radi od 24 sata dnevno, dok objekat, u kojem se priređuje tombola zatvorenog tipa, radi od sedam do 24 sata, a kladionice od osam do 23 sata.

Objekat u kojem se priređuju zabavne igre (računar, simulator, video-automat, fliper, bilijar i sl.) radi od osam do 22 časa u ljetnjoj i od devet do 20 časova u zimskoj sezoni. Ljetnja sezona traje od 1. aprila do 1. novembra, a zimska od 1. novembra do 1. aprila. Privredni subjekti dužni su da usklade radno vrijeme sa odredbama ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu iste.

Od 150 do 10.000 eura kazne za nepoštovanje radnog vremena

Novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako u objektu ne drži ovjerenu odluku o rasporedu radnog vremena, ne radi u radnom vremenu utvrđenom odlukom o rasporedu radnog vremena ili u vremenu određenom odredbama.

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odluka vrši komunalni inspektor, dok komunalni nadzor i obezbjeđenje komunalnog reda, u oblasti kontrole radnog vremena, obavlja komunalni policajac.