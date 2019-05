Pojedine podgoričke škole rade u pet smjena

Pojedine podgoričke osnovne škole planirane za oko 800, danas broje preko 1.500, pa i više od 1.700 učenika. Dok direktori škola upozoravaju da zbog prebukiranosti trpi vaspitnoobrazovni proces, iz resornog ministarstva poručuju da se ušlo u do sada najveći investicioni ciklus u obrazovanju kako bi se riješio evidentirani i u najvećem dijelu naslijeđeni problem.

“Spremno i odgovorno smo ušli u rješavanje problema prebukiranosti objekata, koji nije aktuelan u svim opštinama, već najprije u glavnom gradu. Konkretno, planirana je škola u Tološima i Siti kvartu, za koje se u narednom periodu raspisuje konkurs za idejno rješenje. Planirana je i škola na Zabjelu i nova podgorička gimnazija, a napomenućemo da će se graditi i škola na Karabuškom polju, i sve su ušle u kapitalni budžet”, kazala je Pobjedi PR Ministarstva prosvjete Milica Lekić.

Ona je precizirala daje narednih godina predviđeno 38 kapitalnih projekata izgradnje školskih objekata širom Crne Gore, vrijednih 50 miliona eura.

“Više od toga se ne može uraditi u izgradnji obrazovne infrastrukture”, poručila je Lekić.

U međuvremenu, pojedine škole na teritoriji glavnog grada maksimalno prostorno opterećene, organizuju nastavu i u pet smjena, koristeći sve raspoložive prostorije u školi, uključujući biblioteku i pomoćne prostorije.

Ovakva je situacija u Osnovnoj školi “Štampar Makarije” koja, kako navodi direktorica škole Nataša Vlahović, nastavu organizuje u dvije smjene i tri međusmjene. Ova škola koja danas broji 64 odjeljenja je, kako je pojasnila Vlahović, projektovana za 800 do 1000 učenika, a ove školske godine upisuje 1784 učenika.

“Veoma smo opterećeni viškom učenika i prostor je iskorišćen do maksimuma. To se odražava negativno na sve, prvenstveno na same učenike, ali i na nastavni kadar i organizaciju rada. Ne treba zaboraviti i na bezbjednosne i zdravstvene posljedice, kao i na ubrzano propadanje zgrade, opreme, namještaja… U krajnjem, trpi vaspitno-obrazovni proces, odnosno sama djeca, što je posljedica koju najmanje želimo”, kazala je Vlahović.

Kada je osnovana 1994. godine, škola je brojala 751 učenika u 27 odjeljenja, prije dvadeset godina imala je 960 učenika u 32 odjeljenja, prije deset 1.470 učenika u 49 odjeljenja i prije pet 1.700 učenika u 57 odjeljenja.

Vlahović navodi da je interesovanje za upis u školu veliko svake godine, pa se, kako kaže, strogo vodi računa o tzv. “teritorijalnoj pripadnosti”, prema preporukama Ministarstva.

“Ove godine imamo kapacitete za sedam odjeljenja prvaka, što je već popunjeno, jer je interesovanje veliko”, kazala je direktorica škole.

Naglašava da je potrebno više škola i više školskog prostora, te da povećanje broja stanovnika zahtijeva planiranje i projektovanje potreba.

“Neki novoizgrađeni djelovi grada će se vrlo brzo suočiti sa velikim teškoćama i kada je o školama riječ”, upozorila je Vlahović.

I škola “Radojica Perović” planirana je za 800, a trenutno školu pohađa 1.540 učenika raspoređenih u 55 odjeljenja. Škola radi u tri smjene jutarnju, poslijepodnevnu i međusmjenu.

“Kapacitet škole predviđao je 800 učenika a do 1994. god broj učenika prelazi 2100 i uslovljava osnivanje osnovne škole “Štampar Makarije”. U periodu 2010/2011. godine škola je imala 1.240 učenika raspoređenih u 42 odjeljenja i te godine upisana su samo četiri odjeljenja učenika prvog razreda. Školske 2018/2019. godine upisali smo osam odjeljenja prvog razreda tj. 208 učenika. Najmanje toliko očekujemo i ove školske godine”, navodi direktorica škole Mirjana Bošković.

Ona ističe da je u poređenju sa periodom od prije pet-šest godina interesovanje za školu značajno poraslo, te da su osim prošle školske godine uvijek uspijevali da upišu sve prvake koji su željeli da pohađaju ovu podgoričku školu. Bošković navodi da su odjeljenja u školi brojna.