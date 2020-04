Pompeo zahvalio Crnoj Gori na teškom radu

Amrički državni sekretar Majk Pompeo zahvalio je Ambasadi SAD u Crnoj Gori i svim partnerima na teškom radu.

“Tokom ovog teškog vremena zadovoljstvo je vidjeti sve da rade zajedno da dovedu američke građane kućama”, napisao je Pompeo na Tviteru.

Thank you @USEmbassyMNE and all our partners in #Montenegro for all your hard work. During these tough times it's heartwarming to see everyone working together to bring #AmericansHome. https://t.co/68GnriOgjn

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 11, 2020