Poruka onima na prvoj liniji borbe sa COVID 19; Rajnke: Vi ste pravi heroji

Svi zajedno vam kažemo – HVALA. Vi ste pravi heroji.

Ovako se američka ambasadorka u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke, zahvalila svima koji se nalaze na prvoj liniji borbe sa koronavirusom.

To all health care workers, supermarket employees, janitors, police & so many more, we #AllTogether say

THANK YOU‼️

You are true heroes & we appreciate your sacrifice.

We will #StayAtHome to do our part in fighting against #COVID19.#ItWillBeOK#SviZajedno#OstaniDoma#BiceOK pic.twitter.com/8OyQDWIFbY

— Ambassador Judy Rising Reinke (@USAmbMNE) April 1, 2020