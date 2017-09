Uživo na CdM-u: Kalezić: Krenula povorka “Čojstvom protiv nasilja”

Peta po redu povorka ponosa u Crnoj Gori – Montenegro prajd biće održana danas u Podgorici, gdje se očekuje učešće više stotina LGBTIQ pripadnika iz Crne Gore i regiona. Povorka će početi u 12 časova, na platou ispred Skupštine Crne Gore, odakle će učesnici krenuti u šetnju. Detalje sa Prajda pratite uživo na CdM-u.

13.34

Povorka “Čojstvom protiv nasilja” je krenula.

1.30

Ove godine na Prajdu učestvuju i mladi sa hendikepom.

“Slavite različitost jer to naše društvo ne prihvata. Treba da budemo ponosni što smo različiti. Želim da poručimo osobama sa hendikepom da ne daju da se zbog različitosti osjećaju kao da nismo ljudsko biće”, kazala je predstavnica mladih sa hendikepom.

13.24

Ljiljana Raičević ispred Sigurne ženske kuće kazala je da je ovdje peti put i da je počastvovana što je dio današnjeg događaja.

13.19

“Mi smo poslali poruke političarima, predstavnicima vlade koji su nas podržali-čojstvo je čuvati drugoga od sebe i ako to učinimo ljepše ćemo živjeti. Od Vlade zahtijevamo da nastavi da unapređuje prava LGBT osoba. Pozivamo Tužilastvo i sudstvo da nasilje nad nama tretiraju kao oblike mržnje. Na kraju želim da pozdravim LGBT osobe koje iz straha nijesu smjele da se pojave ovdje”, poručio je Kalezić.

13.14

“Ovaj prajd organizujemo kao borbu protiv nasilja. Živimo u društvu u kojem ima mnogo nasilja, osjećamo se dužnim da dignemo glas protiv toga”, kazao je organizator Danijel Kalezić.

Kaže da se peti put bore za slobodu.

“Ne nas, no svih koje trpe nasilje. Mi smo se nagledali svega i svačega- razbijenih glava, situacija i scena koje su nezanimljive. Nasilje je među nama i ovo je vid borbe protiv toga. Ovaj prajd je pripremao najveći broj osoba, onih koji su lgbt i onih koji nisu. Želim da se zahvalim svima, sve nas je više i više koji smo vidljiviji. Aplaus za roditelje LGBT osoba koje su danas među nama. Zahvalio bi se CB Podgorica koji su sa nama i dvoje policijskih sluzbenika koji šetaju sa nama danas. Posebno se zahvaljujem onima što nisu došli- hvala što niste tu, sad vidimo od koga je podrška od koga nije”, kazao je Kalezić.

12.55

Tu je i zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Šućko Baković, kao i predsjednik Liberalne partije Andrija Popović

kao i Miodrag Vlahović, kao i predsjednik Skupštine glavnog grada i predsjednik odbora glavnog grada SD-a Đorđije Suhih i direktorica KIC-a Snežana Burzan.

12.44

Trenutno je na Prajdu par stotina okupljenih učesnika.

“Sloboda svima”, “Ja sam tvoja majka i uz tebe sam”, “Ponosna sam na svog sina pedera”, “Seksulana orjentacija moga sina nije tvoja stvar”-samo su neki od transparenata.

12.31

“Ovo je prvi put da sam na Paradi. Očekujem da se ne dijelimo više na ko je s kim bio i slično, već da ljude podijelimo samo na dobro i zle. Želim da širimo ljubav, dosta je podijela”, kazala nam je jedna od učesnica Prajda Vladana Kljajić.

12.24

Reporter CdM-a javlja da je u gradu prisutan veliki broj policajaca.

Učesnici se polako spremaju za šetnju koja bi trebalo da počne u 13 časova.

Učesenici nose transparente “Ne preko naših leđa”, “Majko dobro sam”.

11.40

Više građana žalilo se CdM-u da ni pješke ne mogu ući u uže jezgro grada kako bi završili svoje obaveze-odlazak u banku, kod frizera.

“Zbog 50 ljudi ostatak građana ispašta. Danas se spremam za svadbu, imam zakazano kod frizera, ali mi policija ne dozvoljava da prođem”, kazala nam je jedna Podgoričanka.

Zbog održavanja Povorke ponosa “Montenegro Prajd 2017“, od devet do 15 časova, za saobraćaj u Podgorici biti zatvorene ulice u centru grada.

Biće zatvoren Bulevar Svetog Petra Cetinjskog – od ukrštanja sa Ulicom Marka Miljanova do Ulice Ivana Milutinovića, Bulevar Stanka Dragojevića, Ulica Slobode, Vučedolska ulica do ukrštanja sa Ulicom Slobode, Njegoševa ulica do ukrštanja sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, i Ulica Kralja Nikole – od hotela Nikić do hotela Hillton.

Policija, ukoliko to bude bilo potrebno, može u ovom periodu zatvoriti i druge ulice u centru Podgorice.

Sinoć je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici bila osvijetljena u bojama duge u čast današnje Povorke ponosa uz poziv: “Pridružite nam se”.

<<<Ambasada SAD u bojama duge<<<

Prvu Povorku je u Budvi 24. jula 2013. godine organizovao LGBT Forum progres, kada je više stotina protivnika tog događaja napalo učesnike, pri čemu je bilo dvadesetak povrijeđenih i uhapšenih.

Druga Parada ponosa održana je Podgorici 20. oktobra iste godine, obezbjeđivalo je oko 2.000 policajaca, a na više lokacija u glavnom gradu zabilježeni su incidenti.

Treća Parada, koja je 2. novembra 2014. godine održana u Podgorici pod sloganom “Tradicionalno ponosni”, završena je bez incidenata, baš kao i prethodne dvije.