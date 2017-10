Pravi Javni servis je na korist i vlasti

Predsjednik Savjeta RTCG Vladimir Pavićević kazao je, u emisiji “Okvir” TV Crne Gore, da je Agencija za borbu protiv korupcije pozvala na saslušanje nekoliko članova Savjeta Javnog servisa zbog toga što nijesu predali imovinske kartone. Pavićević je kazao da će članovi Savjeta postupiti po nalogu agencije.

“Otići ćemo na saslušanje da saopštimo zašto nijesmo predali imovinske kartone. Mi ni u jednom trenutku nijesmo dobili objašnjenje da smo javni funkcioneri, zato nijesmo predavali imovinske kartone. Mislimo da je ovo dobra prilika da se konačno definiše ko su javni funkcioneri da bi se ponašali u skladu sa zakonom”, kaže Pavićević.

Pavićević je upozorio na razliku između Zakona o sprječavanju korupcije i zakona o Javnim radio-difuznim servisima, što, kako je kazao, dovodi do nejasnoća i prilika za ovakve slučajeve.

Profesor političkih nauka i nekadašnji član Agencije za sprječavanje korupcije u Srbiji Čedomir Čupić smatra da trojica članova Savjeta, koje je Agencija “prozvala” nijesu u konfliktu interesa po Zakonu o javnim radio-difuznim servisima.

“Ali, u zakonu o sprječavanju korupcije, a to je najopasnije, nije precizno definisano ko su javni funkcioneri. Ako Agencija za antikorupciju nije svima pojedinačno uputila dopis da su javni funkcioneri, to je, takođe, veliki propust”, smatra Čupić.

“Mi nemamo jasne i precizne definicije šta su javni funkcioneri”, kazao je advokat Branislav Lutovac.

On podsjeća na odredbe zakona o radio-difuznom servisu da su članovi Savjeta u svom radu samostalni, da niko nema pravo na njih da utiče, da ne predstavljaju ni jednu instituciju, da moraju poštovati samo odluke suda, što znači, kako je kazao Lutovac, da imaju određeni imunitet.

On smatra da je ključno da članovi Savjeta ne koriste svoje funkcije za ostvarivanje svog privatnog interesa.

“Koliko sam vidio iz rješenja, Đurović je bio rukovodilac privrednog društva koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Po članu 25 zakona o RTV on nikako nije u sukobu interesa. Međutim, suprotna odredba je u zakonu o sprječavanju korupcije. Ja ne vidim da kod njega postoji sukob interesa, ali da može da se govori o prekršajnoj odgovornosti zbog toga što nije ispoštovao rok za podnošenje ostavke na rukovodeće mjesto u privrednom društvu”, kazao je Lutovac i podsjetio da kazna za ovaj prekršaj iznosi od 500 do 2.000 eura.

Zlatko Vujović iz CEMI-ja tvrdi da ni po jednom od ova dva zakona Goran Đurović nije u sukobu interesa.

On samo može prekršajno odgovarati zbog toga što nije ispoštovao zakonsku normu o napuštanju rukovodeće funkcije u privrednom društvu.

“Ovdje je problem što je to pokušaj da se ovakva situacija iskoristi za razrješenje Đurovića. Problem je što do razrješenja može doći samo na osnovu zakona o Javnom radio – difuznom servisu”, kazao je on.

Dugogodišnji novinar Duško Vuković nema dileme da se ovdje ne tjera mak na konac u poštovanju zakona.

“Ja ovdje vidim političku pozadinu i nema ni jednog dokaza da to nije tako. Na to upućuju četiri sinhronizovane anonimne prijave”, kaže on.

Vuković smatra da se to čini sada zato što je došlo do promjene uređivačke politike koja ide u susret odbrani javnog interesa.

“U ranijem periodu, kada sam radio monitoring programa RTCG za potrebe Savjeta, bilo je jasno da je Javni servis isključivo u funkciji izvršne vlasti. Sad je sumnjivo i problematično da se odjedanput Javni servis nađe u interesu Administrativnog odbora a da on do sada nije napravio ni jednu analizu njegovog rada”, smatra on.

Čupić naglašava da svaka vlast koja ugrožava prinip jednakosti, samu sebe ugrožava.

“Ako hoćete da napravite vladavinu prava, morate imati sve činjence u redu, a ovdje se radi o časnim ljudima koji nisu bili obaviješteni o proceduri. Oni nijesu pravnici, oni časno obavljaju svoju funkciju u korist Javnog servisa kao servisa svih građana. To je kvalitet, čak i vlasti to treba da odgovara, ako se ona ne miješa – dobija na rejtingu”, naglašava Čupić.

On vjeruje, kako kaže, da Administrativni odbor neće ni pokretati proces, u suprotnom -sami sebe urušavaju.

Advokat Lutovac podsjeća da odluke Agencije nijesu konačni akt, da su one pravosnažne tek nakon odluke Upravnog suda i, kako kaže, Administrativni odbor ne bi trebalo da trči sa odlukama.

Pavićević je ocijenio da se ovdje radi o selektivnoj primjeni zakona.

“U svakom slučaju, mi smo tu, poštovaćemo institucije sistema, vrijeme će pokazati da li je tu bilo nekih namjera”, rekao je predsjednimk Savjeta RTCG.

Zlatko Vujović ocjenjuje da Administrativni odbor ide predaleko time što pokušava da razriješi člana Savjeta za koga Agencija nije utvrdila konflikt interesa, već samo u prekršaj.

“Tako Administrativni odbor ide u politizaciju, a oni bi trebalo da se riješe selektivne primjene jer to prelazi u politiku”, kazao je Vujović.

Vuković koji, kaže, nema dovoljno informacija o Agenciji za antikorupciju, na osnovu ocjena članice Savjeta Agencije Vanje Ćalović, kaže da se može reći da je ona pristrasna. Ipak, kaže, moguće da je i Agencija iskorišćena.

“Nije bitno u čije su sanduče ubačene anonimne prijave, ali i to govori da postoji neko u pozadini”, kaže Vuković i naglašava da je Administrativni odbor na ispitu da li će ući u zonu prekršaja ili ostati na nivou profesionalnog i reći “nećemo da se bavimo nečim što nam neko servira”, smatra Vuković.

Čedomir Čupić ocjenjuje da je Agencija za antikorupciju stručno odradila posao, da se vidi da je sve ispitala do detalja i da nije sebe dovela u situaciju da se kaže da su nešto iskoristili.

“A parlamentarna vlast, koja je svetinja, na njoj je velika odgovornost koja podrazumijeva ne nikakvu brzinu, podrazumijeva da se sve zakonske mogućnosti ispitaju i tek poslije predlaže parlamentu. Ako to ne čine, oni su u velikoj nevolji”, poručuje Čupić.

Predsjednik Savjeta Vladimir Pavićević kaže da Savjet nastavlja u punom kapacitetu.

Ivan Mitrović, koji je podnio ostavku, biće u Savjetu dok Skupština ne verifikuje tu ostavku.

“Što se tiče samog rada, idemo dalje – radimo jedan dobar posao, podliježemo isključivo ocjeni građana”, ocijenio je Pavićević.