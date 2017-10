Presušilo i Slano jezero u Nikšiću

Najatraktivniji turistički lokalitet u Nikšiću Slano jezero polako odumire. Fotografije koje već danima kruže po društvenim mrežama zabrinjavaju građane ali i ekološke aktiviste u gradu pod Trebjesom, jer je na pojedinim mjestima jezero potpuno presušilo a vodostaj je nikad manji.

Za sve je kriva ekstremna suša koja je ove godine uzela danak i na Biogradskom jezeru, o čemu je CdM i pisao ranije. Međutim, za presušivanje jezera u Nikšiću krive su i vještačke akumulacije koje se koriste za potrebe Hidroelektrane Perućica.

Iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) ranije su za portal Onogošt priznali da za potrebe proizvodnje električne energije moraju da ispuštaju vode iz vještačkih akumulacija kako bi održali dnevnu proizvodnju.

„Elektroprivreda Crne Gore je u pojedinim djelovima dana, kada su cijene električne energije visoke, primorana da dio potreba crnogorskog konzuma pokriva iz svojih akumulacija. Direkcija za upravljanje energijom se dosta odgovorno odnosi prema akumulacijama i gleda se da se u svakom trenutku štedi voda u njima ili bar valorizuje po veoma visokim cijenama, kako bi koliko-toliko bili spremni za predstojeće ljeto. Situaciju otežava i manje sniježna godina tako da nema ni dotoka koji su obično dolazili od topljenja snijega“, naveli su tada iz EPCG.

Direktor Ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović kaže za CdM da je nizak nivo vode na Krupcu i Slanom jezeru ove jeseni realan i vidljiv pokazatelj jedne do sada veoma sušne godine, što je uslovilo i takvo nepovoljno stanje na jezerima.

“Ogroman potencijal za eko turističku valorizaciju, male plaže, posmatranje ptica, sportski ribolov, pa i privrednu djelatnost kao što je ribarstvo, uvijek je iza primarne funkcije vještačkih jezera to jest proizvodnje u Hidrolektrani Perućica, ali to je nešto što bi trebalo mijenjati i što svakako zaslužuje mnogo veću odgovornost i efikasnost tokom upravljanja. Potpuno je jasno da nepovoljni meteorološki uslovi, sušne godine, svakako utiču i na način upravljanja vještačkim akumulacijama, ali upravo se tu vidi i nivo društvene odgovornosti svih koji imaju nadležnosti”, dodaje on.

Prema njegovim riječima, ono što je zanimljivo u vezi ovih jezera jeste da iako vjestačka ona postoje već decenijama sto znači da su promijenile ekosisteme koji sada imaju i drugačije karakteristike.

“Radi se o veoma čistoj vodi, što je rijetkost daans a svako ima i drugih vrijednosti. Recimo između u Slanog i Krupačkog jezera je koridor za ptice, koje tokom sezone seljenja ovdje imaju zaustavnu staniciu i mislim da ih je više svake godine”, ističe Perović.

On smatra da je potrebno mnogo veće angažovanje izvršne vlasti i na državnom i na lokalnom niovu, čime bi se stvorili uslovi za mnogo kvalitetnije upravljanje Slanim i Krupačkim jezerom, veće ulaganje i efikasnije koriščenje svih njihovih potencijala, čime se svakako ne bi ugrozila ni primarna funkcija i potrebe EPCG.

“Malo ko zna da je Nikšić mogao biti brendiran kao “grad jezera“ i da ima sve preduslove da sa Slanim, Krupcem, Vrtačkim, Liverovićkim, Bilećkim, Grahovskim i Kapetanovim jezerom, bude i turistički centar, a ako tome dodamo i prirodne fenomene poput Gornjepoljskog vira, najveće estavele na prostoru Dinarida, potajnicu Vidov potok i rijeku Zetu, te podzemne vode Nikšićkog polja, nadam se da će svakom biti moguće prepoznati potencijal i bogatstvo vodenih resursa koje je potrebno valorizovati na najbolji mogući način i uz najmanje negativne uticaje na životnu sredinu”, dodaje on za naš portal.

Ovog ljeta zabilježen je i nikad manji vodostaj na Krupačkom jezeru.

“Nikšićko more” je na staklenim nogama preživljelo kupališnu sezonu, a sada su sve oči uprte u nebo jer su padavine prijeko potrebne.

Kišu jedva čekaju sigurno i u NP Biogradska gora jer je dubina bisera sjevera Crne Gore prepolovljena i iznosi svega šest metara.

Direktor NP Biogradska gora Saša Jeknić za CdM ranije je kazao da je stanje, pak, bilo mnogo gore ranijih godina i da se nada da će padavine učiniti da se jezero vrati u normalu.

S.Bošković