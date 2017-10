“Prijatelji životinja” tvrde da su Tužilaštvo i Sud sakrili dokaze u slučaju “Mareza”

Povodom presude Osnovnog suda u Podgorici, po kojoj je Božidar Savović osuđen na 240 sati rada u javnom interesu, NVO “Prijatelji životinja” Podgorica se dopisom obratila svim relevantnim pravosudnim institucijama u državi dopisom u kojem su naveli negodovanje, ne samo zbog izuzetno niske kazne koju je Savoviću izrekla sudija Željka Jovović, već više zbog svega onoga što je pratilo ovaj postupak, saopšteno je iz te NVO.

” Iako je u ime naše organizacije podnio prijavu i dopunu iste protiv Savovića, naš predstavnik ne biva obaviješten o zakazanom ročištu, iz koga biva isključen, a svjedoci koje je predložio ne bivaju pozvani, niti bivaju uvršteni ključni dokazi za ovaj predmet, koje je naša organizacija dostavila tužilaštvu. Tražili smo da se sudski postupak ponovi, te da se uvrste oni dokazi koje smo predložili i saslušaju svjedoci koji bi dali mnogo bitne informacije vezane za ovaj slučaj. Takođe smo i predočili dokaze da je odbrana optuženog u potpunosti neistinita”, navodi se u saopštenju pomenute NVO.

Kako kažu, na njihov dopis dobili su odgovor od Vrhovnog suda, koji potpisuje sudija Radule Kojović. U pomenutom odgovoru, koji dostavljamo na uvid javnosti, tvrde da njima ne biva objašnjeno iz kog razloga podnosilac prijave biva isključen iz procesa, te zašto nisu saslušani predloženi svjedoci i uvršteni ključni dokazi, koje su predložili.

“Umjesto objašnjenja, sudija Kojović nam ponavlja ono što smo već čuli na petnaestominutnom sudskom ročištu, od sudije Željke Jovović, što nam nije jasno, a još nejasnije je crnogorskoj javnosti, koja od samog početka budno prati ovaj slučaj, očekujuću da crnogorski pravosudni organi najstrože kazne počinioca ovog teškog zločina, obzirom na način na koji je izvršen”, navode iz”Prijatelji životinja”.

Zbog svega navedenog i zbog sveukupnog dosadašnjeg rada pojedinih crnogorskih pravosudnih organa koji, kako smatraju iz te NVO, ni poslije deset godina nisu u stanju da primijene Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, već ga svakodnevno nesavjesno krše i na taj način saučestvuju u svim zločinima nad životinjama, koji se iz dana u dan ponavljaju, odlučili su da po prvi put iznesu javnosti neke vrlo bitne detalje do kojih smo došli, vezane za slučaj “Mareza”.

Ističu da traže da se javno pokažu izuzeti snimci nadzornih kamera sa firme u kojoj Savović i danas protivzakonito radi, iako je na sudu rekao da je dobio otkaz i da je nezaposlen, što je direktno uticalo na visinu kazne, jer Savović nije bio sam u izvršenju zločina.

Iz NVO su saopštili da ih interesuje ko je bila ta druga osoba sa njim, zbog koje su snimci sklonjeni. Zašto je Savović prihvatio izvršenje zločina na sebe i na taj način sakrio saizvršioca, zašto su takvu nagodbu prihvatili u Tužilaštvu i Sudu i šta je osim blage sudske kazne Savović dobio za uzvrat? Zašto nije izvršena inspekcijska kontrola firme u kojoj i dan danas radi, a tražili su od nadležnih inspekcijskih službi da se to hitno učini?

Kako kažu, tužilac Vukas Radonjić na saslušanju Savovića tješi da će dobiti uslovnu kaznu, te da su zaštitnici životinja “digli malo veću frku”, ali slegnuće se to.

Dodaju da se dan nakon počinjenog zločina Savović vraća na posao u Garden centar Đurović, na ono isto mjesto gdje je omamio, zadavio, a nakon toga i objesio psa, zajedno sa skrivenim saučesnikom, pa se kojegama uz osmijeh hvali kako mu je tužilac obećao uslovnu kaznu.

“Mi odmah nakon saznanja podnosimo dopunu krivične prijave, a tužilac Radonjić, koji nam je obećao da će raditi po Zakonu, prekida bilo kakav kontakt sa nama, pa čak i naša krivična prijava biva negdje sklonjena, i do kopije iste ne možemo doći. Iz Suda nam stiže informacija da će Savović biti uslovno kažnjen, te da će sve biti skriveno od očiju javnosti, ali i od nas. Noć prije suđenja dobijamo informaciju o vremenu održavanja sudskog ročišta, koje je bilo žalosno, a još žalosnija optužnica koja je pročitana za manje od dva minuta”, kazali su iz “”Prijatelji životinja”.

Dodaju da na tom suđenju biva uvaženo sve što je Savović u odbrani iznio, pa i to da je ostao bez posla, te da potiče iz porodice koja brine o životinjama. nije naveo to da je njegov otac 2012. godine na Marezi vukao magare zakačeno za kamion, a da ih je to magare hranilo godinama, jer su na njemu vukli drva za prodaju i ogrijev.

“Takođe zaboravlja da navede i to da je njegov otac pijan pregazio psa, kojeg su imali u dvorištu. Da ne govorimo o tome da mu nije ni palo na pamet da pomene svog saučesnika u izvršenju krivičnog djela. Samo mu se u izlaganju “odbrane” pred sudskim vijećem otelo da kaže da su se psi opet pojavili u krugu firme, pa ga je “gazda zvao da dođe i da interveniše”, ističu iz pomenute NVO..

Smatraju da se po iznesenoj odbrani jasno vidjelo da je Savović naučen šta da govori na sudu, čak nije imao i branioca, a na sve njegove greške je sudija reagovala mimikom svoga lica. Dodaju da im je plan jedino poremetilo iznenadno pojavljivanje njihovog predstavnika u sudnici, pa je kazna umjesto uslovne bila 240 sati rada u korist zajednice, a smatraju da kazna nikada neće biti izvršena, jer im ni na uvid u njeno izvršenje nemamo pravo.

Naglašavaju da za sve navedeno posjeduju dokaze koje će ubrzo iznijeti u javnost. Kazali su da ne žele da se na ovakav način zataškavaju slučajevi i da se na ovaj način baca ljaga na one časne sudske radnike, od strane njihovih korumpiranih i nesavjesnih kolega.

“Nećemo dozvoliti da se zataška ni jedan slučaj koji mi prijavimo, već ćemo koristiti sva demokratska sredstva da se borimo za pravo i pravdu, kad to ne rade oni koje plaćamo. Ovim putem ih pozivamo da u narednih nedjelju dana javno odgovore na sva javno postavljena pitanja, ali da odgovori budu precizni i jasni, baš kao što su i naša pitanja i zahtjevi precizni i jasni. Jer ovo od njih ne zahtijevamo samo mi iz NVO Prijatelji životinja Podgorica, več i veći dio crnogorske javnosti, koja pomno prati ovaj slučaj”, ističu iz “Prijatelji životinja”.

Napominju da posjeduju još mnogo toga vezanog za ovaj, ali i neke druge slučajeve, što bi moglo stvoriti još jasniju sliku o radu dijela pravosuđa.

“Na ovome sigurno nećemo stati, sve dok pravda ne bude zadovoljena, bez obzira na sve vidove pritisaka, koje svakiodnevno trpimo”, zaključuje se u saopštenju “Prijatelji životinja”.