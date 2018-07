Prijestonica obezbijedila besplatan prevoz do Trešnjeva autobusom

Prijestonica je obezbijedila besplatan prevoz do Mjesne zajednice Trešnjevo u Katunskoj nahiji. Od skoro, na toj relaciji omogućen je prevoz za đake koji putuju do osnovnih škola na Cetinju.

Na teritoriji prijestonice su 24 mjesne zajednice, a čak 21 je na seoskom području, odnosno u Katunskoj i Riječkoj nahiji. Ukupna površina Cetinja je 910 kvadratnih kilometara, a pojedina naselja od grada su udaljena 50 ili 60 kilometara.

Autobuske linije postoje do sela u Katunskoj nahiji do Trešnjeva, odnosno zahvaljujući liniji Cetinje Nikšić prevoz postoji i do Čeva i Bijelih Poljana.

Do Riječke nahije nema organizovanog prevoza iz grada.

Načelnik Službe za zajedničke poslove u prijestonici Nikola Radović kaže da se prevoz putnika do Trešnjeva odvija autobusom.

“Prevozna relaciji Cetinje Dubovik Ćeklići Bjelice Cuci Trešnjevo, besplatan je i organizovan svakog dana. Polasci su u 7 časova sa Trešnjeva i u 16 časova sa Cetinja”, kaže Radović.

Nedjeljom i srijedom organizovana je međugradska linija Cetinje Nikšić preko Čeva.

“Polazak je u 7 časova sa Cetinja, a povratak je iz Nikšića u 13 časova. Karta do Čeva košta 3,5 eura, do Ubala četiri, Bijelih Poljana 4,5 eura i Nikšića 5,5 eura”, kazao je Radović.

Tokom školske godine svakog radnog dana organizovan je prevoz učenika na relaciji Cetinje Podgorica Cetinje u 7, 12 i u 16 časova.