Promjena odluke: Građani mogu da izađu iz domova i nedjeljom do 13 časova

Naredbom Ministra zdravlja omogućiće se kretanje građanima i nedjeljom do 13 časova uz striktno pridržavanje svih ostalih mjera. Zabrana kretanja važiće od ponedjeljka do petka od 19 do pet, a subotom i nedjeljom od 13 do 5 narednog dana.

Mjerama koje je 30.marta donio NKT, građanima je bio zabranjen izlazak iz domova subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 sati. Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji-uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac.

Kako je saopštio NKT, produžena je do 17. aprila primjena više privremenih mjera donijetih 16. i 17. marta.

Kako je objavilo Nacionalno koordinaciono tijelo, oni su na prijedlog Instituta za javno zdravlje, a u skladu sa informacijama nadležnih bezbjednosnih službi da se većina građana pridržava propisanih privremenih mjera, dalo saglasnost da Ministarstvo zdravlja ublaži zabranu izlaska građana iz objekta stanovanja vikendom.

Ovo su ostale mjere koje je 30. marta donio NKT:

1. zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, u periodu od 5 do 19 časova, djeci mlađoj od 12 godina života, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mjere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

2. zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama;

3. zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je, kako se navodi u saopštenju, konstatovalo da se naredbe ne poštuju u neophodnoj mjeri, kao i da se Crna Gora država nalazi u prelomnom trenutku pandemije koji će definisati dalji tok.

M.D.