Pronađena još jedna mrtva morska kornjača u zalivu

Mještani Prčanja pronašli su još jedno beživotno tijelo morske kornjače nakon skandaloznog ubistva morske kornjače u Stolivu, početkom avgusta ove godine.

Kako javlja Skala radio, morska kornjača je plutala u blizini obale kod svjetionika u Kotoru.

Iz Instituta za biologiju mora kazali su Skala radiju da već znaju za slučaj i da preduzimaju mjere iz njihove nadležnosti.

Morska kornjača je odomaćeni stanovnik Bokokotorskog zaliva, a ovog ljeta bila je prava atrakcija za brojne kupače.

Morske kornjače su jedne od najstarijih organizama na planeti i morima su plivale još iz vremena dinosaurusa a za njih je karakterističan dugi životni vijek i do 80 godina.

Kako kaže za Skala radio Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora iz Kotora, nada se da ova kornjača nije bila jedina u zalivu.

“Kornjača zaliv koristi kao svoje mjesto za ishranu i najčešće se hrani morskim travama, sunđerima i meduzama. Potpuno je bezopasna, ali ukoliko je ljudi izazivaju i pokušavaju uhvatiti, njen ugriz bi izazvao ozbiljnu povredu”, dodao je on.

Napominje da su ovih dana morske kornjače u velikoj opasnosti, u špici turističke sezone, kada je zaliv pun plovila.

“Brza plovila mogu ih povrijediti i dovesti do njihovog uginuća, pa je stoga Institut za biologiju mora na brojnim lokacijama Crnogorskog primorja postavio postere edukativnog karaktera na kojima je jasno istaknuto kako treba upravljati plovilima kako bi se zaštitili morski organizmi”, podsjetio je Đurović.

Dužina oklopa kreće se od 60 centimetara do metar i 20, a težina može dostići i preko 150 kilograma. Zadržavanje na morskoj površini traje od pet do sedam minuta, a potom zarone do dubine od hiljadu i 200 metara i do pet sati mogu da provedu u vodi.

Podsjetimo, crnogorsku javnost je početkom avgusta šokirala vijest da ronilac iz Kotora M.M. (24) sa trozupcem ulovio morsku kornjaču, samo nekoliko dana nakon što je Institut za biologiju mora iz Kotora izdao apel da se kornjače ne uznemiravaju.

Morske kornjače su inače zaštićene životinje prema Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta.b Zaštićene su i preko nekoliko međunarodnih konvencija čija je potpisnica i Crna Gora.

Prema ovoj legislativi zabranjeno je njihovo hvatanje, uznemiravanje i ubijanje.