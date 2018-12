Prve četvorke u Crnoj Gori danas slave 19. rođendan

Prve četvorke u Crnoj Gori – Ivana, Božidar, Vasilije i Petar Mijušković iz Kumbora danas slave 19. rođendan.

I tada, podjednako kao i danas, kumborska četvorka nas raduje, primjer su vrijednih i skromnih mladih ljudi. Nakon završene srednje škole sada su studenti, Ivana prve godine Pravnog fakulteta u Podgorici, Petar je upisao Fakultet za turizam i hotelijerstvo, a Božidar i Vasilije Pomorski fakultet.

Zbog obaveza Ivana će rođendan proslaviti u Podgorici, Petar u Splitu sa svojim saigračima, dok će Božidar i Vasilije obilježiti sa svojim drugovima u Herceg Novom. Prvi put neće biti kući na okupu.

Na njihove odluke o izboru fakulteta, majka Vesna i otac Srđan nisu željeli puno da utiču, premda nije lako istovremeno školovati njih četvoro. Majka Vesna ističe da se svi trude da pomognu i doprinesu svojim radom kućnom budžetu.

“Srđan je zaposlen, ja radim tokom ljeta, kao i njih četvoro. Svi oni rade sezonski, tokom ljeta, a Božidar i vikendom tokom cijele godine. Vasilije je takođe želio da radi i nakon ljeta ali obaveze na fakultetu mu to nisu dozvolile, jer predavanja pojedinim danima ima i ujutru i poslijepodne. Ljeti se trude da što više zarade, Ivana je radila čak dva posla. Petar takođe uspjeva da sezonski radi ali mu tokom godine obaveze koje ima kao sportista i student to ne dozvoljavaju Do sada smo imali veliku pomoć i podršku i zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomagali u njihovom odrastanju jer bi, bez toga, sve bilo mnogo teže isfinansirati”, ističe Vesna.

Petar je igrač prvog tima PVK „Jadran“. Od desete godine je i vaterpolo reprezentativac Crne Gore.

Za Vasilija i Božidara, Pomorski fakultet je bio logičan slijed nakon završene srednje Nautičke škole u Kotoru, a Ivana je nakon gimnazije odabrala pravo. Kao studenti prve godine nemaju pravo da konkurišu za opštinsku stipendiju ali Vesna kaže da će najvjerovatnije, ukoliko budu ispunjavali uslove, prijaviti se naredne.

“Petar i dalje trenira vaterpolo i malo je teže da uskladi sve obaveze. Svi se trude da postignu sve obaveze, za sada je dobro a nadam se da će tako biti i ubuduće. Dok su bili srednjoškolci Opština je učestvovala u plaćanju pretplatnih autobuskih karata, jer su oni više puta dnevno išli iz Kumbora u školu, Muzičku školu, kao i na sportske aktivnosti. Sada nemaju pretplatne karte za Kotor jer im se polazak i povratak đačkog autobusa ne poklapa sa obavezama na fakultetu”, navodi Vesna.

Pomoć bi im svakako dobro došla mada su Vesna i Srđan svoju djecu učili da svojim radom sebi obezbjeđuju bolje uslove za život i da se puno ne oslanjaju na pomoć drugih.

“Kao i sva druga djeca imaju svoje želje i brojne planove a mi ćemo nastojati, kao i do sada, da ih ispunimo koliko možemo. Oni su skromni, bez velikih prohtjeva, vrijedni su, ne boje se posla, završavaju svoje obaveze, tako su naučeni od malena. Sve riješavamo uz dogovor i dobru organizaciju”, kaže Vesna i navodi da i ona sada, jer su djeca odrasla, razmišlja da nađe stalni posao. Do sada je uspjevala da radi samo sezonske poslove.

Za mladom „četvorkom“ je završetak srednje škole i sve ono što maturska godina nosi poput ekskurzije i maturske večeri, prisjeća se majka Vesna.

“Nisu putovali u isto vrijeme jer su Ivana i Petar učili u Herceg Novom, a Božidar i Vasilije u Kotoru. Agencije su nudile povoljnosti, ako iz porodice idu dva djeteta za jedno je besplatno tako da smo imali obavezu plaćanja za dvoje djece. I škole su izašle u susret. Novac su dobrim djelom obezbjedili oni sami, zahvaljujući poslovima koje su radili ljeti. Slično je bilo i tokom priprema za matursko veče, imali su oni svoj “zlatni fond”, novac koji su ostvaljali sa strane, malo uz pomoć rodbine i prijatelja i kupovine na rate svi su bili spremni za to veče”, kaže Vesna.

Povezani neraskidivim nitima bratske i sestrinske ljubavi, uvijek su velika podrška jedni drugima. Za Vesnu i Srđana prethodnih 19 godina proletjelo je kao tren, a ova hrabra majka sa puno optimizma gleda i na naredni period, jer kako kaže, najveće zadovoljstvo joj donosi kada vidi da su njih četvoro zdravi, srećni i ispunjeni.