Putevi mokri, oprezno zbog sitnijih odrona

U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim putevima, saopštili su iz Auto-moto saveza Crne Gore, i upozorili na pojavu sitnijih odrona na putevima koji prolaze kroz usjeke.

Saobraćaj na magistralnom putu Cetinje – Budva, na dionici Košljun – Zavala, biće obustavljen od devet do 11 i od 14 do 15 sati i 30 minuta.

Zbog radova na magistralnom putu Cetinje – Budva, na dionici Brajići – Lapčići saobraćaj će biti obustavljen od devet i 15 do 11 sati i 15 minuta i od 14 sati i 15 minuta do 15 sati i 45 minuta. Mimo tih termina saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Ribarevina – Mojkovac, zbog rekonstrukcije u mjestima Lepenac i Stevanovac, saobraća se jednom trakom naizmjenično zbog radova.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M2.4 na dionici Ulcinj – Krute, saobraćaj će biti obustavljen od devet do 12 sati i od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. Mimo tih termina saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.

Na regionalnom putu, dionica Cetinje – Njeguši, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a obustave saobraćaja su od osam do deset i od 14 do 16 sati.

Na dionici auto puta Bar – Boljare na regionalnom putu R-19 dionica Bioče – Klopot, saobraćaj će zbog miniranja biti obustavljen za sva vozila u trajanju do 30 minuta od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto puta Bar – Boljare, na prvoj sekciji Smokovac – Uvac – Mateševo saobraćaj će biti obustavljen do 30 minuta u terminima od jedan do pet, od deset do 12 i od 14 do 16 sati.

Zbog asfaltnih radova u okviru rekonstrukcije regionalnog puta Crkvice – Vrulja obustavlja se saobraćaj od osam do 12 i od 13 do 17 sati.

Na magistralnom putu M-18, na dionici Šćepan Polje – Plužine, od sedam do 19 sati, zbog geotehničkih istraživanja režim saobraćaja biće promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Privremeno je na magistralnom putu Kamenari – Kotor promijenjen režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na magistralnom putu M-2, dionici Tivat – Budva, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.