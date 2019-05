Putnica ispala iz voza na stanici u Sutomoru, zadobila frakturu lobanje

Na željezničkoj stanici u Sutomoru u subotu, 11. maja, oko pola šest, dogodio se incident kada je jedna putnica, kako se sumnja, ispala iz voza, zadobivši pritom teže tjelesne povrede frakturu lobanje, piše Dan.

Kako nezvanično saznaje Dan, riječ je o državljanki Srbije M.P. iz Beograda, a trenutno se nalazi na liječenju u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

Iz Željezničkog prevoza Crne Gore za Dan je potvrđeno da je došlo do incidenta.

“U subotu, 11. maja, u stanici Sutomore došlo je do vanrednog događaja -incidenta na vozu koji je saobraćao na relaciji Podgorica Bar. Prilikom otpreme pomenutog voza, dežurni otpravnik vozova, koji je radnik Željezničke infrastrukture Crne Gore, primijetio je žensku osobu da leži na peronu. Prema izjavi otpravnika vozova, otpremanje voza je izvršeno po propisu i otpravnik vozova nije vidio iz kojih kola je osoba izašla jer su sva vrata na vozu prilikom otpreme bila zatvorena. Otpravnik je odmah reagovao tako što je ovoj ženskoj osobi ukazao prvu pomoć, pozvao Hitnu pomoć i policiju. O svemu je obaviješten i šef stanice”, navode u Željezničkom prevozu.

Takođe, osoblje Željezničkog prevoza Crne Gore, odnosno, kondukteri i mašinovođa su po propisima ispratili manipulaciju putnika.

“Kao što to nalaže procedura, kondukteri su nakon izlaska i ulaska putnika u voz uredno provjerili i zatvorili vrata na svim kolima, te dali propisani signalni znak otpravniku vozova da može da otpremi voz. Iz tog razloga trenutno nije razjašnjeno kako je došlo do pomenutog incidenta. Željeznički prevoz Crne Gore radi na utvrđivanju činjenica i pojedinosti koje su dovele do ovog događaja”, ističu u tom preduzeću.

Iz Centra za željeznička istraživanja ranije su u više navrata apelovali na Željezničku infrastrukturu i Željeznički prevoz da se odgovornije odnose prema organizaciji saobraćaja i poboljšanju kvaliteta usluga prevoza putnika i da povedu više brige o bezbjednosti pruge, vozova i infrastrukture.