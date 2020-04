Radovi na mreži, petak 24. april

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat, Lazine, dio Ćurilca, Begovine, dio Tomaševića, preduzeća Zip i GSI (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 15min)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Ćurilca, Kopito Petrovića i Šimšić

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo i Sretnja, (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 15 min)

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Komunica, privatne firme Pirela, Čakarević, Klin Maks, Rakočević i Dark Vud

Cetinje

U terminu od 8:00 do 13:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Trešnjevo

Plužine

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Plužine-Bazen

Bar

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bauzik, Baukovo, Mahala, Podgrad, Gretva i Vodovod Kajnak

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornja Čeluga i Čeluga ispod Bolnice, Islamski Centar

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Ulcinjsko polje u blizni marketa “Mega- Solaris” i autoservisa “Becić” i dio naselja Kodre

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio korisnika na Slovenskoj obali u blizini Pošte

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Goranji Morinj, Bunovići, Bakoči, repaje i Svrčak

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Stoliv, Naselje od Trojstva do šanka Oskar

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Tušinja

Berane

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati:dio sela Budimlja

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsiće,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara i planinski prevoj Lokve kratkotrajno isklučenje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: katun Jelovica kratkotrajno isklučenje

Rožaje

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Halilovići, Kozare,Majdan i Badžov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kruševo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Loznice

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Čokrlije-Cerovići, Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Drndari, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Glibavac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: NN izvod Donja Lipnica

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Čokrlije-Cerovići, Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Drndari, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Ujniče

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žuber

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pisana jela

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati:ulica Đorđija Stanića

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pali

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sutivan

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Slijepač most

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati:NN izvod ‘Pejovići’

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mijatovo kolo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Rasovo

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, Sjerogošte

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Dugi laz

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.