Radunović o verbalnom sukobu sa policajcem: Malo sam pretjerao, ali je i on bio drzak

Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović danas je u Bijeloj imao verbalni sukob sa službenikom Komunalne policije. Radunović za CdM kaže da je došlo je malo žustrije rasprave, u kojoj su obojica pretjerali, te da mu je žao što je došlo do incidenta.

U Komunalnoj policiji, nezvanično kažu da je Radunović vrijeđao njihove službenike i psovao ih.

Radunović priča kako je došlo do incidenta. Tvrdi da je upravljao vozilom svog prijatelja koji živi u Bijeloj, Međutim, kako se sve dogodilo u vremenskom intervalu kada je tuda zabranjeno saobraćanje, zaustavio ga je komunalni policajac koji mu je tražio odobrenje da u tom periodu može tuda upravlja vozilom (odobrenje imaju žitelji tog mjesta).

” Vraćao sam vozilo druga koji mi je ga pozjamkio za moje potrebe. Zaustavlja me Komunalna policija i traži odobrenje, na šta ja kažem da sam došao da vratim vozilo i parkiram ga, te da pretpostavljam da moj prijatelj koji živi tu ima dozvolu, ali da ja ne znam jer sam pozajmio auto. Čovjek mi na to drsko kaže: “Ne pitam vas ja ništa nego mi dajte to odobrenje. Ja sam mu na to odbrusio, i na tome se završilo. Drski policajac koji je htio da se “mangupiše”, a i ja sam malo pretjerao u toj komunikaciji pretjerao”, ispričao je Radunović.

M.D.