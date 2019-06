Radunović: Iskustvo i znanje stiče se razgovorom i pregledom pacijenata

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore oduvijek su upisivali najbolji maturanti koji sa uspjehom završe i Medicinski fakultet. Nakon više od dvije decenije trajanja Medicinskog fakulteta UCG, stvorena je kadrovska baza nastavnika i saradnika, kompetentna da studentima približi savremena dostignuća nauke i prakse u medicinskom obrazovanju, smatra dekan Medicinskog fakulteta Miodrag Radunović.

“Studenti su u prilici da, kroz međunarodnu razmjenu, uporede svoje znanje i vještine sa kolegama u regioImagenu i Evropi. Jedan broj mladih kolega je kliničku praksu obavljao ili trenutno obavlja na prestižnim univerzitetima u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj. Ima doktora koji su diplomirali na Medicinskom fakultetu u Podgorici, a zapošljenje našli na klinikama u zemljama EU, dobili specijalizacije i najbolji su promoteri dostignuća Medicinskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore u cjelini”, kaže Radunović.

Nastavne baze Medicinskog Fakulteta su zdrastvene ustanove koje pružaju najviši nivo zdrastvene zaštite u Crnoj Gori: Klinički centar, Institut za javno zdravlje, Dom zdravlja u Podgorici ni Specijalna bolnica Brezovik.

“Postoje uslovi za adekvatnu edukaciju, kvalitetan odabir saradnika koji studentima prezentiraju dostignuća u kliničkoj nauci i praksi. Uvođenje kliničkih rotacija saradnika i studenata tokom obavljanja kliničke prakse, omogućava da se studenti upoznaju sa različitom patologijom obilazeći više centara jedne klinike. Rad u malim grupama (specifičnost rada studenata medicine) je uslov kvalitetne edukacije, što je razumljivo, jer se iskustvo i znanje stiče razgovorom i pregledom pacijenata”, navodi radunović.

Da bi unaprijedili kliničku praksu, tokom naredne školske godine uvode i Katalog praktičnih vještina.

“U naučnom fokusu rada Centra je istraživanje molekularne osnove i terapijskih modaliteta različitih bolesti, od kancera do neurodegenerativnih oboljenja. Stavljena je u funkciju PCR laboratorija i napravljen infrastrukturni milje za mlade istraživače. Osnovni cilj je da razvijamo širu društvenu misiju kao pokretači naučne djelatnosti i jezgro razvijenih i inovativnih aktivnosti. Osnivanjem Centra za naučnoistraživački rad i afirmacijom Medicinskog fakulteta kao stožera naučne misli, data je podrška svim zainteresovanim za istraživačku djelatnost. Sa zadovoljstvom ističem da je na konkurs Ministarstva nauke apliciralo 17 istraživačkih timova svojim projektima. Odlično koncipirani, utemeljeni u naučnoj praksi, neki su prihvaćeni i odlično ocijenjeni od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata”, dodaje Radunović.

Medicinski fakultet ove godine organizuje prvi Kongres studenata medicine, stomatologije i farmacije i mladih doktora medicine, stomatologije i farmacije sa međunarodnim učešćem (MIMS 2019).

“Razvoj studenata Medicinskog fakulteta i mladih doktora medicine, stomatologije i farmacije se mora temeljiti na nauci, odnosno naučnim istraživanjima. Imajući to u vidu, Medicinski fakultet će organizovati ovaj kongres od 3. do 6. oktobra 2019. godine. Organizacioni odbor uveliko priprema program MIMS-a 2019. Studenti, mladi doktori, učesnici ovog konkgresa će, kroz predavanja, radionice, prezentacije naučnih radova i bogat socijalni program, biti u prilici da razmijene iskustva, usavrše dosadašnja i steknu nova znanja, ali i da otvore put budućoj saradnji sa kolegama iz inostranstva. Dosadašnji broj prijava obećava da će MIMS biti prepoznat i van Crne Gore, kao i da će postati tradicionalan događaj. Stoga, sa velikim zadovoljstvom pozivamo i naše buduće studente da uzmu učešće na MIMS-u”, dodaje on.

A osim odličnih ocjena tokom studija, studenti Medicinskog fakulteta nalaze vremena da na najbolji način afirmišu Medicinski fakultet i humanu misiju svoje profesorije.

“Aktivno su participirali u promociji zdravlja tokom datuma koji su simbolično označeni u kalendaru Svjetske zdravstvene organizacije, kao dani kada moramo aktivnostima skrenuti pažnju društvu na narastujuće zdravstvene probleme. Cijela studijska godina je bila dinamična”, zaključuje Radunović.