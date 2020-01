Raičević: Nijesu bili blagi, već dani puni nasilja

Nažalost, ovo nijesu bili blagi, već dani sa eskalacijom nasilja u porodici, a u posljednje vrijeme povećan je broj žrtava tog nasilja, istakla je direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević.

Ona je u Jutarnjem programu Radio-televizije Crne Gore (RTCG) saopštila da je Sigurna ženska kuća zatvorila kancelariju tokom praznika na nekoliko dana, jer institucije nijesu radile, ali da je poziva ipak bilo.

“Dežuran je bio telefon koji nije prestajao da zvoni i to nije ništa novo. To se svake godine dešava kad je porodica na okupu, kad su svi zajendo, kad ima hrane, pića, odlazaka kod prijatelja, kumova, komšija. Tu se stvara negativna atmosfera koja najviše pogađa djecu, ona su ta koja sve to gledaju, jer su tu na školskom raspustu”, kazala je Raičevićeva.

Stoga ovo, kako je rekla, nažalost nijesu bili blagi dani.

“Nego je to sa puno eskalacije nasilja i imate jednu drugu vrstu nasilja koja se pojavljuje za praznike. Bračni parovi koji su rastavljeni, imaju podjelu jedan praznik dijete kod njega, drugi kod nje i tu je bilo surovih situacija, kad treba, npr. otac, da vrati dijete u dogovoreno vrijeme pa nije, a onda se ti umiješala policija. Bilo je tu dosta različitih vrsta nasilja. Ispred Nove je malo kod dao alimentaciju”, upozorila je ona.

Povećao se, kaže, broj žrtava nasilja.

“Mi to znamo po dolascima u kancelariju, do kraja godine to je premašilo cifru od 700. Oko 150 žena i djece je bilo u skloništu, ali je jako veliki broj došao u kancelariju”, istakla je Raičevićeva.