Reciklažni centar na Žabljaku: Koštao 2,5 miliona, radio samo dan

Reciklažni centar na Žabljaku, koji je u maju prošle godine svečano otvorio bivši premijer Milo Đukanović, radio je svega dan i to tokom ceremonije otvaranja, iako je u njegovu izgradnju uloženo čak 2,5 miliona eura, piše Dan.

To su kazali iz Centra za razvoj Durmitora, navodeći da vlastima nije bila dovoljna jedna promašena investicija, pa je prije nekoliko dana u ekološkoj prestonici Crne Gore otvorena sanitarna deponija.

Oba projekta realizovana su u partnerstvu sa Slovenijom, koja je obezbijedila polovinu novca. Predsjednik opštine Žabljak Veselin Vukićević potvrdio je za “Dan” da postrojenje za reciklažu ne radi jer nemaju obučene radnike, a ne vidi ništa problematično u otvaranju deponije.

“Deponija je nešto što ima svaki grad, pa i Žabljak. To je dobar projekat koji smo uradili, mi smo sanirali deponiju, uradili odličan sistem i nabavili vozila. Zaokružili smo jedan sistem. Tačno je da je otvoren reciklažni centar ali zbog organizacionih problema i edukacije ljudi nije sve išlo najboljim tokom. Došlo je do nekih promjena na čelu preduzeća i doći će ljudi iz SlovenIje da dodatno edukuju radnike iz Komunalnog preduzeća i da se krene sa radom. Reciklažni centri su obavezni u svakom gradu, tako da je to nama prednost, a ne teret jer štitimo prirodu kakvu imamo na Žabljaku. Tačno je da nije bio mnogo u funkciji, ali zbog problema u organizaciji rada našeg komunalnog preduzeća”, kazao je Vukićević.

Darko Stijepović iz Centra za razvoj Durmitora kaže da se pored smetlišta na Žabljaku nalazi objekat-hala za regionalno prebiranje i prepakivanje smeća i otpada od Nikšića do Pljevalja, koji se naziva regionalna deponija, reciklažni centar i sortirnica.

“Objekat regionalne smećare prošle godineje otvorio bivši premijer Đukanović, a od tog otvaranja postrojenje u punom kapacitetu nije radilo ni dan. Đukanović je, dakle, svečano otvorio fatamorganu, odnosno još jednu beskorisnu skalameriju. Ove godine regionalna smećara je radila samo taj dan kada je otvoreno opštinsko smetlište da bi ugođaj bio na nivou”, tvrdi on.

Stijepović ističe da je hala zaključana, a da se u dvorištu parkiraju vozila lokalnog komunalnog preduzeća, o čemu svjedoče i fotografije snimljene prethodnih dana.

“Izgradnja regionalne smećare koštala je 2.500.000 eura, a gradnja sanitarnog opštinskog smetlišta 900.000 eura. Finansijska konstrukcija je bila prema formuli pola Crna Gora, pola Slovenija. U stvarnosti je to izgledalo, „pola pije, pola šarcu daje”. Halu regionalne smećare čine kostur od željeznih profila i oplata od lima. Koštala je oko 200.000 eura, a asfaltiranje oko objekta, kućica na ulazu sa ogradama oko 100.000. Izgleda, ironično, da su presa za aluminijske limenke, plastiku i karton i pokretna traka koštali 2.200.000 eura. I iz ove izgubljene razvojne bitke Đukanovićevi lihvari su se vratili sa šićarom. Kao ono kada su farbali osam stubova žičare za 640.000 eura”, navodi Stijepović.

On ističe da je sama Đukanovićeva ideja da se regionalno smetlište napravi na Žabljaku potpuno van pameti jer je u pitanju ekološki dragocjen prostor i zona koja je pod zaštitom Uneska.

“To je i takozvana prestonica eko-države u kojoj su nepomenici na dan proglašenja eko-države u njenom srcu otvorili regionalno smetlište izrugujući se ideji ekološke države. To je mjesto koje je najudaljenije od velikih centara stvaranja otpada Nikšića i Pljevalja. Do Žabljaka treba voziti smeće uzbrdo na 1.500 metara, sa dva spuštanja u kanjone Tare i Bukovice, a onda probrano smeće voziti negdje na reciklažu. Šta će raditi zimi kada putevi uklizaju, usovi polete i mećava zavije drumove? Kako će im raditi smetlište kad padne samo metar snijega? Prošlogodišnji minimalni snijeg im je probio krov. Ne postoji računica koja može podržati troškove ovog manitog biznis poduhvata koji su osmislili šarlatani iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. Voziti kamione đubreta, limenki, plastičnih boca i kartona sa 500 metara nadmorske visine iz Pljevalja ili Nikšića, na Žabljak, na 1.500 metara, na razvrstavanje i presovanje, znači neprihvatljivo šarlatanstvo”, ocjenjuje Stijepović.

Učiniće sve da proradi

Veselin Vukićević tvrdi da postrojenje ima odličnu opremu, te da će učiniti sve da ono proradi u punom kapacitetu.

“U pravu ste, nije radilo, ali eto imate osnova za kritiku. Mi ćemo se zaista potruditi da se ono što prije pusti u rad. Možda je taj centar radio dva, tri ili pet dana, ne znam tačno. Treba da dođu Slovenci da pokažu kako se radi i da to zaživi. Nadam se da će već naredne nedjelje početi sa radom”, zaključuje Vukićević.