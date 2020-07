Rimski trg zablistao u novom sjaju

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković sinoć je sa saradnicima otvorio rekonstruisani Rimski trg.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, nakon više od deceniju u rad je puštena centralna fontana na Rimskom trgu, a prostor je dodatno oplemenjen zelenilom.

“Rekonstrukcija i revitalizacija trga podrazumijevala je rezanje i uklanjanje djelova sa četiri bočne fontane koje su pretvorene u žardinjere, zamjenu oštećenog mermera na fontanama i žardinjerama, kao i popravku oštećenih ploča na trgu. U bočnim fontanama koje su pretvorene u žardinjere zasađeno je 88 sadnica žbunastih vrsta i sukulenata, ugrađen je drenažni sistem i sistem za navodnjavanje”, naveli su.

Vuković je kazao da će Rimski trg u novom sjaju biti omiljeno mjesto okupljanja Podgoričana.

“Mislim da ova slika koja je odavde večeras pošla govori puno toga i čini nas srećnim i ponosnim. Ne mene kao gradonačelnika već kao Podgoričanina. Ovo je momenat koji smo dugo čekali, ovo je jedan prelijepi prostor koji je dugo bio zapušten. Mi smo smogli snage, zahvaljujući našim privrednim društvima, da mu vratimo stari sjaj ili da učinimo da izgleda ljepše nego što je prije izgledao. Ja sam siguran da će ovo biti novo mjesto okupljanja, od jutarnje kafe, do večernjih izlazaka, a sasvim sigurno mnogobrojnih kulturnih događaja. Investicija koju smo realizovali na ovom prostoru je vrijedna cirka 85.000 eura”, istakao je gradonačelnik.

U saradnji sa kompanijom Jugopetrol u zasađeno je šestnaest odraslih sadnica kamfora u žardinjerama ukupne vrijednosti 28.000 eura.

“Trećina tog novca je donacija kompanije Jugopetrol, ja im se zahvaljujem. Ostatak posla su odradila gradska preduzeća Zelenilo, Komunalne usluge i Agencija za stanovanje. Sve to je ukrašeno večeras ovim koncertom a to je nagovještaj onoga što će se dešavati na ovom prostoru, a mi smo tu da to podržimo i budemo dio toga. Naša namjera je da sve prostore koji su zapušteni ili zaboravljeni, oživimo i da ih učinimo mjestima okupljanja. Prije neki dan smo raspisali konkurs za idejno rješenje Trga nezavisnosti, u perspektivi planiramo da ga u potpunosti rekonstruišemo jer nismo zadovoljni kako to sada funkcioniše. Mislimo da i taj trg mora izgledati drugačije, da se tamo mora okupljati više ljudi. Sve takve slične prostore u gradu imamo namjeru da učinimo onim što treba da budu, mjesto okupljanja i dobre energije kakvu smo večeras imali na Rimskom trgu”, zaključio je Vuković.

U okviru manifestacije Podgoričko kulturno ljeto, a povodom otvaranja rekonstruisanog Rimskog trga, profesori JU Umjetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić održali su koncert na kome su učestvovali Irena Merdović (harmonika), duo flauta „Le soelle“ – Jelena Strunjaš i Milena Konatar, kamerni trio (dvije flaute i klavir) – Jelena Strunjaš, Milena Konatar i Ida Muratagić i trio gitara – Marko Prentić, Petar Dobričanin i Dražen Joković.