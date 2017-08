Roditelji na mukama: Prosječna plata za opremanje dva školarca

Za dvije nedjelje počinje nova školska godina. Dok se djeca raduju polasku u školu, pojedini roditelji su na mukama kako da im obezbijede novac i opreme ih za školu.

Za knjige, pribor i opremu za školu, za dvoje osnovaca, prema računici CdM-a potrebno je izdvojiti oko 300 eura, što je približno prosječnoj plati u Crnoj Gori.

Samo za nove udžbenike treba izdvojiti od 120 do 170 eura. Za dvije prosječne torbe potrebno je od 40 do 160 eura. Dodatni troškovi za futrole ili pernice iznose od pet do 40 eura, ako uzmemo u obzir marku ili kvalitet iste. Prosječan broj predmeta za koji treba po svaka sveska treba izdvojiti za dvoje djece od pet do 21 euro.

Po budžet, lakša varijanta, može biti i kupovina korišćenih udžbenika.

Za roditelje koji imaju više od dvoje djece situacija je još teža, naročito ako su u pitanju srednjoškolci.

U “osnovni školski budžet”, CdM nije obračunao obuću, odjeću, pribor za Likovno vaspitanje i geometriju, kao ni opremu za Fizičko vaspitanje.

B. Marković