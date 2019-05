Sačuvajmo Sinjajevinu: Marković da nam se pridruži na protestu

Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu pozvala je premiejra Duška Markovića da im se pridruži na protestu 12. jula na Savinim vodama i čuje šta narod, komšije i domaćini misle o planu da se Sinjajevina uništi.

Oni su istakli da su zabrinuti zbog Markovićevih izjava i izjava ministra odbrane Predraga Boškovića koji su, kako tvrde, o građanima, govorili kao o nekim trećim licima koja kao da nijesu iz Crne Gore i nekom kom nije stalo do sopstvene kuće i države.

“Vjerujemo vam da nećete ništa graditi na Sinjajevini, to je nesporno, ali očekujemo da ćete uništavati i zato ne ćutimo. Obećavate nam puteve, ekonomski, poljoprivredni i turistički prosperitet, sa vojnim poligonom. Poštovani predstavnici Vlade, informisaćemo vas da mi puteve već imamo, ali su oni u jako, jako lošem stanju, ako Vam je toliko stalo do nas sredite ih, popravite, uložite u taj kraj, i to će biti dovoljno za ekonomski, odnosno poljoprivredni i turistički prosperitet. Nije nam poznato da je neki vojni poligon turistička atrakcija, ali zelena brda i doline, prelijepi pejzaži, baš onakvi kakvi su na Sinjajevini, jesu”, navode iz Građanske inicijative.

Oni su apelovali na Markovića da ih posluša i ima posebno razumijevanje prema Sinjajevini.

“Niste jedini koji je odrastao i podigao se zahvaljujući Sinjajevini to je svima jasno, posebno nama u Građanskoj inicijativi Sačuvajmo Sinjajevinu. Vjerovatno ćemo doći do zajedničkog zaključka da se Sinjajevina mora zaštititi i da vojnom poligonu tu nije mjesto”, zaključuje se u saopštenju.