Saradnik u nastavi Filološkog fakulteta tvrdi da je žrtva mobinga dekanice

Saradnik u nastavi Filološkog fakulteta UCG Irena Stevović tvrdi da je žrtva mobinga koji nad njom vrši dekanica ovog fakulteta Tatjana Jovović.

Tvrdnje Stevović prenosimo u cjelosti

Nakon dužeg vremena sam odlučila objelodaniti rektoru Univerziteta Crne Gore, odnosno crnogorskoj javnosti neprimjereno ponašanje dekanice Filološkog fakulteta, prof. dr Tatjane Jovović. Budući da je sada njen mobing prema meni dostigao vrhunac, prinuđena sam da obavijestim nadležne i crnogorsku javnost o istom. Izložiću samo neke od rigidnijih primjera mobinga dekanice Jovović, istovremeno se nadajući zaštiti UCG od njenog daljeg neakademskog ponašanja.

Naime, iz meni nepoznatih razloga, dekanica Jovović uporno ugrožava moja osnovna prava, posao i budućnost. Da li je riječ o njenom revanšizmu prema meni zbog nekih trećih lica sa kojima je u sporu više godina, u to ne bih ulazila, ali sam u svakom slučaju žrtva njenog mobinga u posljednjih pola godine.

Ovom prilikom ću navesti samo neke od primjera njenog neprofesionalnog ophođenja prema meni. Kao prvi primjer ističem pokušaj opstruisanja moje kandidature za predstavnika saradnika u Vijeću Filološkog fakulteta. Legitimnim izborom, imenovana sam za jednog od predstavnika saradnika Vijeća Filološkog fakluteta u junu/julu tekuće godine, ali je, Jovovićeva, vidjevši moje ime, odmah istakla da ne mogu biti izabrana jer sam na porodiljskom bolovanju.

Kada sam zbog istog u julu prekinula porodiljsko bolovanje, zbog čega je uklonjena dalja prepreka za to moje imenovanje, dobivši informaciju o tome, ponašajući se kao da je Filološki fakultet njeno privatno vlasništvo, izrevoltirano je izjavila rečenicu koju neću ovom prilikom iznijeti u javnost (samo iz razloga da bih od njene osvete sačuvala zaposlenog koji je bio moj izvor) i odlučila da se ipak mnome i kandidatima za predstavnike saradnika neće baviti do septembra (iako je još u junu insistirala da se već tada izaberu predstavnici saradnika u Vijeću).

Osim prethodno rečenog, o njenom profesionalizmu govori i činjenica da do sada nijesu imenovani pomenuti članovi Vijeća. No, sticajem okolnosti ostala sam u Vijeću Filološkog fakulteta, kao predstavnik studenata doktorskih studija. Možda je Jovovićeva to izgubila iz vida pa je, vidjevši me na sjednici Vijeća u utorak, 24. decembra, bila vidno nezadovoljna.

Sljedeći primjer njenog neakademskog ponašanja se odnosi na moje legitimno članstvo u Povjereništvu Sindikalne organizacije Filološkog fakulteta. U vezi s tim, uputila je zajedljiv komentar kako me „svuda ima”. Zaista treba da se upitamo, zbog čega bi jednom dekanu UCG smetalo nečije članstvo u Sindikalnoj organizaciji i to u tolikoj mjeri da se ne bi mogao suzdržati od komentara lične prirode.

Jedan od najočiglednijih primjera njenog neakademskog i neprijateljskog odnosa prema meni, odnosi se na događaj uoči LXXXVIII elektronske sjednice Vijeća Filološkog fakulteta (održane 6. decembra 2019. godine) na čijem Dnevnom redu je bila moja tačka kao doktoranda Filološkog fakulteta (Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata mr Irene Stevović).

Iako je dan prije pomenute sjednice Vijeća moja tačka bila objavljena kao jedna od onih koje će se razmatrati (za šta imam i pismeni dokaz), pola sata prije početka sjednice je bez ikakvog objašnjena ista uklonjena s Dnevnog reda. Naime, Jovovićeva je na dan sjednice (u petak ujutru, 6. decembra), umorna od putovanja po Rusiji, samo nazvala svoju sekretaricu i naredila joj da moju tačku ukloni s Dnevnog reda.

Ovdje se postavlja pitanje da li dekan ima pravo na te i takve oblike samovolje, ako je već tačka bila procesuirana. Tim prije što je usporila moj radni proces za čitava dva mjeseca i bukvalno me dovela do toga da postoje velike šanse da ne mogu odbraniti doktorat prije isteka mog ugovora.

Mislim da je sasvim jasno, što i odgovorno tvrdim, da je sve to učinila sračunato i revanšistički. Kad je u više navrata zamoljena od kolega za još jednu elektronsku sjednicu Vijeća (kako bi moj materijal i materijal još dva doktoranda stigao na LVII sjednicu Odbora za doktorske studije), njena opet krajnje neprimjerena reakcija je bila sadržana u pitanju koje decidno govori o njenom neprofesionalizmu (pomenuto pitanje neću citirati opet iz razloga da ne bih kompromitovala zaposlenog koji je bio izvor ove informacije).

Naravno, druga elektronska sjednica Vijeća uopšte nije organizovana, iako je Jovovićeva bila svjesna njene važnosti za doktorande Filološkog fakulteta.

Četvrti primjer mobinga dekanice Jovović zasigurno se ogleda u konverzaciji koju smo vodili povodom molbe koju sam joj uputila 24. decembra 2019. godine. Dobivši odgovor Odbora za doktorske studije UCG da molbu za odobrenje naknadnog upisa druge godine na doktorskim studijama treba da uputim dekanici Jovović, a ne Odboru, to sam i uradila, budući da je ista molba već odobrena nekim doktorandima Filološkog fakulteta.

Tim povodom sam 24. decembra bila kod Jovovićeve na razgovor, za koji sam se nadala da će makar biti u okvirima korektnog, kako i dolikuje dekanu jednog od fakulteta UCG.

Međutim, kad sam joj izložila svoju molbu, ona mi se, krajnje nekorektno, uz oštar i povišen ton, obratila sljedećim riječima i optužbama: „Vi stalno nešto tražite! Samo nešto tražite! Mislite da ste jedini ovdje! Imate sebične zahtjeve! Vi se svuda UGURAVATE i to je tako iritantno, tako iritantno, tako iritantno! UGURAVATE se svugdje! Ugurali ste se i među ove studente! Stalno se UGURAVATE! Što to nijeste tražili od prošlog dekana nego tražite sada?!” I dalje je nastavila da mi se obraća krajnje neprimjerenim tonom, kao da sam na saslušanju, a ne kao predstavniku doktoranada, odnosno svih zaposlenih na Fakultetu o čijim interesima i perspektivama treba da vodi računa.

Potom je u istom netrpeljivom tonu dodala (misleći na doktorande koji su izgubili neku godinu zbog novih pravila, ili ostali bez saradničkog ugovora): „Ja sam sve dosijee tih studenata sklonila sa strane i ne interesuju me!”

Zaprepaštena njenim necivilizovanim nastupom, zamolila sam je da ne koristi termine koji ne ulaze u akademski okvir komunikacije i ukazala na to da se nigdje ne „uguravam”, već da koristim svoja legitimna prava.

Istakla sam i da ću pisati molbe na sve relevantne adrese jer je riječ o mom daljem radu i životu i da ne želim biti nikakva kolaterarna šteta. Naglasila sam i da joj se obraćam kao poslodavcu, očekujući da mi pomogne kao svom saradniku u nastavi, jer mi odobravanjem pomenute molbe može bar donekle nadomjestiti dvije izgubljene godine na doktorskim studijama. (Usljed nemogućnosti dobijanja mentora koji ispunjava uslove prema Pravilima doktorskih studija, dvije godine sam bila spriječena da se bavim izradom doktorata.)

Vidno iznervirana zapitala me zašto sama nijesam tražila mentora, uz komentar da to nije njena stvar, da to nju i ne zanima, i ponovila da sam iritantna, uz sljedeći zaključak: „Digli ste toliku pompu oko toga, a uopšte nemate iste razloge koji su naveli studenti kojima je prihvaćena molba!” Ukazala sam joj na to da imam dvostruko veće razloge za pomenutu molbu jer sam izgubila dvije godine čekajući da mi bude odobren mentor i da mogu zbog sporih procedura i njenog očiglednog usporavanja izgubiti posao.

Još jednom sam ponovila da ne želim biti ničija kolaterarna šteta i ničija žrtva i da treba ostaviti po strani to što je moje „uguravanje” njoj iritantno, te i da pokušavam činiti samo ono na šta imam prava koja niko ne treba da mi uskraćuje na UCG. Međutim, Jovovićeva se očigledno zaboravlja i previđa na kojoj funkciji se nalazi i koje su njene obaveze u samom načinu ophođenja sa zaposlenima.

Smatram da je važno obavijestiti javnost Crne Gore i o tome da je na Filološkom fakultetu, ubrzo nakon njenog izbora za dekana, formirano krajnje negativno mišljenje o postupanjima dekanice Jovović i o načinu na koji obavlja funkciju dekana. Istovremeno tvrdim da mnogi profesori i saradnici u nastavi sa čuđenjem komentarišu njen naglašeni egoizam i odsustvo bilo kakvog takta i želje da pomogne svojim zaposlenima u okviru zakonskih obaveza i mogućnosti, odnosno o njenoj nedostupnosti, budući da veoma rijetko posjećuje Fakultet (obično jednom sedmično).

Dekanica Jovović ima nabusit i netrpeljiv ton, a javna je tajna i da se neprimjerenim tonom obraća i svom najbližem osoblju, da neke od njih i vrijeđa, što, svakako, nije primjereno liku i ingerencijama bilo kojeg dekana na našem Univerzitetu.

Stava sam da Uprava UCG mora konačno sagledati neprimjereno ponašanje dekanice Jovović i razočaranje značajnog broja profesora, saradnika i neakademskog osoblja u njen rad i postupanja. Da li je dosad bilo pismenih pritužbi na njeno ponašanje i samovolju ne mogu da tvrdim, ali sam uvjerena da dekanica Jovović računa da njeni zaposleni neće smjeti da se bilo kome požale na Univerzitetu, u čemu se očigledno prevarila.

Ovo tim prije što UCG nije njeno vlasništvo, niti su profesori i saradnici njeni najamni radnici koji moraju trpjeti njen bijes, netrpeljivost i podjelu na poželjne i nepoželjne. Vjerujem da je krajnje vrijeme da nadležni iz Univerziteta skrenu pažnju dekanici Filološkog fakulteta da povede računa o akademskom ponašanju i da joj se ukaže da je njena obaveza da bude korektan zastupnik svih zaposlenih.

Osjetivši već u praksi konvulzivno ponašanje dekanice Jovović, mogu pretpostaviti kakve će sve oblike revanšizma proizvesti ovo moje obraćanje javnosti. Međutim, njeni najnoviji izlivi bijesa, mržnje i netrpeljivosti prema meni prevršili su mjeru, zbog čega sam i prisiljena da konačno progovorim uz nadu da ću u budućnosti biti zaštićena u okviru mojih prava na rad.

Naglašavam da primjeri samovolje i demonstracija moći nad zaposlenima na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore neće doprinijeti radnoj atmosferi koja je samo preduslov za nesmetan i aktivan doprinos svakog zaposlenog.

Na čelu Filološkog fakulteta je neuviđavna i netrpeljiva ličnost, koja možda neke lične frustracije kompenzira bahatim odnosom prema kolegama, naročito prema onim mlađim (u prvom redu prema saradnicima u nastavi), protivno njihovoj želji da ostvare svoja osnovna prava na rad, i koje su i dalje uvjerene da ton i postupanja dekanice Jovović ne dolikuju ni institucijama neuporedivo nižeg nivoa od Univerziteta Crne Gore.

Ističem i to da sam, prije ovog obraćanja javnosti, o svemu prethodno napisanom obavijestila Univerzitet Crne Gore i rektora, prof. dr Danila Nikolića.