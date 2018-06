Sat vremena vožnje kroz grad: Pogledajte saobraćajni kolaps u Kotoru

Sezona samo što nije počela, a u Kotoru se vozači svaki dan suočavaju sa gužvama i kilometarskim kolonama kroz grad. Tako da biste stigli od kružnog toka na tivatskoj raskrsnici do Doma zdravlja u Dobroti treba da izdvojite tačno sat vremena.

Fotografije koje donosi Skala radio svjedoče o sveopštom haosu u ovom primorskom gradu, a nadležni izgleda da ne rade ništa kako bi riješili ovaj problem.

Ako se automobilom ide od istorijske Peluzice do pošte, trebaće vam malo više od pola sata do kružnog toka kod bivšeg Vračara. Odete li lijevo, rizikujete još toliko do otvorenog bazena. Desno ćete ka Tivtu brže proći, ali će vam i za taj pravac trebati poprilično dosta vremena.

Od Dobrote je ista priča, samo u drugom pravcu. Priobalnim putem vozila su sa obje strane uskog puta pa ćete se jedva provući, ako vam automobil nije većih gabarita.

Naiđe li kombi ili popularna prikolica, kreću muka Isusove- ne može se ni naprijed, ni nazad.

Posebna priča je u baroknom Perastu. Tamo više nema ni slova od integrisanog saobraćaja. Automobilima se divlja donjim putem, a vatrogasci DVD „Bogoljub Brezić“ ne mogu da izađu na intervencije i u znak protesta zatvoriće butigu.

Podsjetimo, lokalna vlast zimus je odlučila da riješi pitanje gužvi u saobraćaju na glavnom ulazu u Stari grad tako što je postavila semafor.

Odnedavno, semafor je počeo da “čuva” i policajac.