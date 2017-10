Nakon reagovanja ASK-a: Mitrović podnio ostavku

Član Savjeta Radio televizije Crne Gore (RTCG) Ivan Mitrović podnio je ostavku na tu funkciju, nakon što je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) utvrdila je da su pojedini članovi tog Savjeta i Savjeta Agencije za elektronske medije (AEM) prekršili Zakon o sprječavanju korupcije.

Mitrović je svoju ostavku ranije najavio, a za njega je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je u sukobu interesa, jer je tokom mandata zaposlio sina u toj medijskoj kući.

Agencija je u utorak saopštila da elementi kršenja Zakona postoje i kod Mitrovićevih kolega iz Savjeta Gorana Đurovića i Nikole Vukčevića, dok je suprotno zakonu postupao i jedan član Savjeta Agencije za elektronske medije Darko Ivanović.

Jedan od članova Savjeta RTCG, Nikola Vukčević razgovarao je danas u ASK-u, po prijavi NN lica, a koja se odnosi na potencijalnu sumnju da su pojedini članovi Savjeta u sukobu interesa.

“Razgovarali smo o četiri tačke”, kazao je za TVCG Nikola Vukčević nakon razgovora u Agenciji.

On je naveo da je prva tačka njegovo eventualno članstvo kao odgovornog lica u određenom privrednom društvu, što je vrlo brzo razjašnjeno uz pomoć dokaza iz Centralnog registra privrednih subjekata.

“Druga tačka mogućeg konflikta interesa tiče se konkursa za nezavisnu produkciju u projektu reditelja Andra Martinovića, jer su povezana lica radila na ovom i mom prethodnom filmu. Razjašnjeno je da konkurs bio sproveden i bodovan od strane stručnih i odgovornih lica RTCG, te da Savjet nije glasao po tom pitanju, tako da ne mogu ni biti odgovoran po tom pitanju”, kazao je Vukčević, prenosi Portal RTCG.

On je pojasnio da je na određeni način problematizovan njegov rediteljski honorar za dokumentarni film iz 2016, “koji nema nikakve veze niti sa RTCG niti sa bilo čim što bih ja nazvao konfliktom interesa”.

“Postavilo se pitanje da li sam se ja, baveći se režijom i proizvodnjom dokumentarnog filma, na određeni način bavio proizvodnjom TV programa, što je u suprotnosti sa zakonom. Naveo sam da je dokumentarni film autorsko djelo, a ne TV program, a Agenciji ću ostaviti sud kako će ga ona klasifikovati”, kazao je Vukčević.

On je rekao da je u razgovoru u ASK-u bio jasan i funkcionalan.

“Razjasnili smo sve što je sporno, i mozda sam se našao u čudnoj situaciji saznavanja, da se sva djelatnost FTV reditelja, što je moja struka, možda definiše kao nešto u čemu sam ja u konfliktu interesa tokom članstva u Savjetu. Izjavio sam, ako je to eventualni zaključak – da je za mene to novost, i ako to znači da za ovih pet godina ne mogu da se bavim svojim poslom i svojom strukom, volio bih da mi je to neko razjasnio u startu”, rekao je Vukčević.

Istakao je četrvrta tačka značajna kontroverza oko tzv. prijave imovine, tj. da li su članovi Savjeta – javni funkcioneri (koji imaju tu obavezu) ili nisu.

“Ne nalazimo se na spisku javnih funkcionera. Meni nije problem prijava imovine, ali u komunikaciji do sada se to pitanje na Savjetu nije zaključilo kao neophodno”, kazao je Vukčević.

Na Ageniciji je, kazao je Vukčević, da procijeni da li to što mu je isplaćen rediteljski honorar za jedan dokumentarni film zaista predstavlja toliku opasnost po javni interes.

Podsjetimo, iz Agencije su ranijie saopštili da su 14. septembra od Administrativnog odbora Skupštine dobili predstavke koje je Odboru dostavilo NN lice, a koje su se odnosile na potencijalnu sumnju da su pojedini članovi Savjeta AEM-a i Savjeta RTCG u sukobu interesa.

U međuvremenu četiri nevladine organizacije pozvale su domaću i međunarodnu javnost da pomno prate postupanje Administrativnog odbora koji treba da se odredi prema odlukama ASK-a. Predstavnici NVO-a izrazili su sumnju da je je riječ o politički instruiranom djelovanju oba organa.

Povodom cijelog slučaja oglasio se i DPS koji je poručio da ne utiče na rad upravljačkih struktura Radio Televizije Crne Gore (RTCG), niti su to ikada radili.

