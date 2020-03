Šefica EK: Pazite se lažnih vijesti, vjerujte zdravstvenim radnicima

Šefica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, poručuje da nas mitovi o koronavirusu i lažne vijesti koje kruže društvenim medijima mogu koštati života.

“Radimo sa mrežnim platformama da zaustavimo one koji žele da profitiraju ili iskoriste krizu. Provjerite svoje izvore, vjerujte zdravstvenim radnicima. Hajde da zajedno stvari postavimo kako treba”, poručila je ona na Tviteru.

#Coronavirus myths and fake news circulating on social media can cost lives. We're working with online platforms to stop those seeking to profit from or exploit the crisis. Check your sources, trust health professionals. Together, let's set the record straight. pic.twitter.com/TJK21rKLTL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2020