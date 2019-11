Šehović: Do 2023. Podgorica dobija novu gimnaziju i tri osnovne škole

Gradnja zgrade nove gimnazije u Podgorici biće završena do 2023. godine, do kada će glavni grad dobiti i tri nove osnovne škole – na Zabjelu, u Siti kvartu i Karabuškom Polju, najavio je u razgovoru za Pobjedu ministar prosvjete Damir Šehović.

Ove infrastrukturne investicije dio su aranžmana sa Evropskom investicionom bankom, vrijednog 40 miliona eura, od čega će, kako pojašnjava Šehović, 18 miliona biti obezbijeđeno iz kreditnih sredstava, a ostatak iz sopstvenih.

Govoreći o budžetskim izdvajanjima u oblasti prosvjete za narednu godinu, kazao je da je Vlada opredijelila ne samo oko 10 odsto više sredstava za prosvjetu u odnosu na lani, “nego je stvorila pretpostavke i za počinjanje do sada najveće investicione aktivnosti koja obuhvata preko 20 novih kapitalnih projekata koji su se našli u kapitalnom budžetu”.

“Projektom sa EIB-om je predviđena gradnja četiri nove škole, nadogradnja tri vrtića i adaptacija 10-ak srednjih škola širom Crne Gore, te opremanje škola. Gradnjom i nadogradnjom tih objekata kapaciteti u obrazovnim ustanovama će biti povećani za preko 3.500 mjesta. Ono što je, pak, možda i najvažnije u vezi sa EIB projektom jeste činjenica da će on, prema ugovoru, biti realizovan do kraja 2023. godine, što znači da mi, kada najavljujemo ove škole, ne govorimo o dalekoj budućnosti, već o periodu od narednih nekoliko godina”, kazao je on.

Nova gimnazija, vrijedna više od šest miliona eura, površine 6.000 metara kvadratnih, nalaziće se u zahvatu DUP-a “Univerzitetski centar”, dok će nove osnovne škole, na Zabjelu vrijednosti oko 5,5 miliona eura, Siti kvartu preko pet miliona eura i naselju Karabuško Polje preko dva miliona eura, biti locirane u zahvatu DUP-a “Zabjelo B”, DUP-a “Radoje Dakić” i DUP-a “Karabuško Polje”.

Šehović je istakao i da će kroz nadogradnju tri vrtića i to dva u glavnom gradu i jednog u Kotoru, biti gotovo udvostručeni postojeći kapaciteti.

“U Podgorici je to vrtić “Poletarac” na Zabjelu, a vrijednost radova iznosiće više od dva miliona eura. Vrijednost investicije dovoljno govori o obimu radova, odnosno o činjenici da ćemo rekonstrukcijom dobiti faktički još jedan objekat, odnosno udvostručiti kapacitete postojećeg. Slično je i sa drugim vrtićem u Podgorici koji ćemo rekonstruisati i dograditi, a riječ je o jedinici u Momišićima, gdje je projektovana vrijednost investicije oko 600.000 eura. Na kraju, i vrtić u Kotoru, naselje Tabačina, će kroz investiciju vrijednu 1,4 miliona eura, značajno uvećati kapacitete i ponuditi djeci i roditeljima drastično izmijenjene uslove za rad”, rekao je Šehović.

Program rekonstrukcije obrazovnih ustanova vrijednosti od 2,5 miliona eura uključiće i deset srednjih stručnih škola, a dodatno će, kako je pojasnio ministar prosvjete, za kabinete praktične nastave srednjih stručnih škola biti obezbijeđena adekvatna, savremena oprema vrijednosti dva miliona.

“Pribaviće se školski namještaj za vaspitno-obrazovne ustanove, ali i obnoviti računarska oprema u svim školama. Samo te dvije aktivnosti vrijedne su ukupno 7,5 miliona eura. Ta nabavka je sama po sebi izuzetno zahtjevna, posebno ako imamo u vidu da je broj objekata u prosvjeti preko 500, dok je ukupan broj djece u vaspitno-obrazovnim ustanovama preko 100.000”, naveo je Šehović.

On podsjeća da je vrijednost aranžmana sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Savjeta Evrope oko 60 miliona eura, ali i dodaje da se ne smiju zaboraviti ni dodatna nemala sredstva iz kapitalnog budžeta, kao i novih 15-ak miliona koliko se očekuje od nove linije sa KfW bankom kroz program energetske efikasnosti.

“U dijelu rekonstrukcija, preko 200 rekonstruisanih objekata u posljednje tri godine, nesumnjivo govori o tome da smo efikasno koristili budžet Ministarstva za te namjene. Tako će biti i naredne godine, za koju je opredijeljeno oko 15 odsto više sredstava u tekućem budžetu Ministarstva namijenjenog investicijama. Upravo smo takvim rekonstrukcijama i adaptacijama uspjeli da samo u tri godine otvorimo blizu 2.000 mjesta za djecu u vrtićima širom Crne Gore, samostalno ili uz podršku partnera”, napomenuo je Šehović.

On je kategoričan da sve ono što je urađeno na polju investicija u predškolske ustanove i škole nije spisak želja, već realan pomak i, kako je rekao, obaveza koju su imali da nadoknade “neke infrastrukturne aktivnosti koje su u jednom periodu usporile”.

“Te kapitalne projekte radimo ili samostalno ili u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama. Namjerno kažem u saradnji jer, i kad kreditiramo izgradnju škola, to je uvijek po povoljnim uslovima i samo dijelom iz kredita. Naravno da sam kao neko ko je na čelu najvećeg i jednog od najvažnijih resora u Vladi svjestan da nije floskula kada kažemo da za prosvjetu uvijek treba više, ali odgovorno tvrdim da je za tri godine izvučen maksimum”, istakao je Šehović.

On je podsjetio i da su od 2016. godine do danas povećana izdvajanja za rješavanje stambenih potreba prosvjetara za čak 60 odsto, zahvaljujući čemu će, kako je kazao, u naredne tri godine sindikatu biti uplaćeno 2,1 milion eura, za razliku od 1,3 miliona koliko je obezbijeđeno od 2014. do 2016. godine.

“Pritom se valja podsjetiti da je Vlada od osnivanja stambene zadruge Solidarno do danas ukupno izdvojila oko 6,3 miliona eura, zahvaljujući čemu je samo po osnovu kolektivne gradnje sindikat dodijelio više od 700 stambenih jedinica u 12 opština u Crnoj Gori”, rekao je Šehović.

Damir Šehović je potvrdio da je Banka za razvoj Savjeta Evrope dala saglasnost na novi aranžman sa Crnom Gorom, u vrijednosti od 17 miliona eura, kroz koji će biti izgrađeno sedam novih vrtića.

“Drago mi je da mogu da saopštim da je Banka za razvoj Savjeta Evrope davanjem saglasnosti na novi kreditni aranžman sa Crnom Gorom, koji je u finansijskom smislu težak 17 miliona eura, pokazala da nas tretira ozbiljnim i odgovornim partnerom, sa kojim će i narednih godina nastaviti saradnju na projektu izgradnje novih sedam vrtića u Crnoj Gori u Siti kvartu površine 3.500 metara kvadratnih, Starom aerodromu, Zlatici, Beranama i Bijelom Polju površine po 1.600 metara kvadratnih, Tuškom putu površine 1.800 i Plavu 1.000 kvadrata. Time pokazuju da su jednako kao i mi svjesni da je ulaganje u najmlađe najbolja, najodrživija, ali i najisplativija investicija na dugi rok”, kazao je on.

Šehović je naveo i da su u ovoj i narednoj godini stvoreni preduslovi za najveće povećanje zarada zaposlenih u prosvjeti u posljednjih 12 godina i ujedno, kako je kazao, jedno od većih povećanja u regionu.

“Povećanje će od početka naredne godine iznositi devet odsto, a od 2021. i dodatnih tri odsto na već uvećanu zaradu. Svjesni smo da uprkos povećanju zarada standard naših prosvjetnih radnika nije još na željenom nivou, ali svi oni koji su dobronamjerni ne mogu a da ne primijete da je posljednjim dogovorom sa Sindikatom prosvjete napravljen krupan korak naprijed”, zaključio je Šehović.