Šehović: Zadovoljni smo izvjestajem EK, nastavljamo rad na ključnim oblastima

U ovogodišnjem izvještaju o napretku Evropske komisije navedeno je, između ostalog, da postoji dobar nivo spremnosti u oblasti obrazovanja i da je postignut određeni napredak u skladu sa prošlogodišnjim preporukama. Dalje povećanje obuhvata predškolskim obrazovanjem, na kome Ministarstvo intenzivno radi, dalje jačanje stručnog obrazovanja, te aktivnosti na poboljšanju kvaliteta obrazovanja usmjerenog na ishode, ostaju neki od prioriteta.

“Zadovoljni smo Izvještajem, jer konstatuje napredak. No, ono što nam je posebno drago jeste da smo i sami prepoznali iste ključne oblasti na koje se i u narednom periodu neophodno fokusirati, a to je, između ostalog, povećanje obuhvata predškolsim vaspitanjem, stručno obrazovanje i insistiranje na ishodima učenja. To znači da ono na čemu Ministarstvo prosvjete insistira i ove godine, jeste potpuno u skladu sa mišljenjem naših evropskih partnera, a što je potvrda ozbiljne i sveobuhvatne analize obrazovnog sistema koju smo na nivou države napravili. Stoga Izvještaj cijenimo korisnim i za dalji rad na već postavljenim prioritetima Vlade Crne Gore i Ministarstva prosvjete“, saopštio je ministar prosvjete Damir Šehović.

Kako je navedeno u izvještaju Evropske komisije, godišnji budžet za obrazovanje ostao je relativno stabilan. Konstatovano je da je povećan obuhvat predškolskim vaspitanjem o obrazovanjem, iako ostaje izazov daljeg povećanja obuhvata najmlađe djece, na čemu se radi i ovogodišnjom kampanjom „Zablistaću u vrtiću“, ali i kontinuiranom izgradnjom i rekonstrukcijom vrtića.

“Crna Gora je ostvarila bolje rezultate čak i od prosjeka EU kada je riječ o ranom napuštanju škole, gdje je naš udio pao sa 5,4 u 2017. na 4,6 odsto u 2018. Takođe, navedeno je da se broj djece sa posebnim potrebama koji je uključen u redovno školovanje povećao, te da djeca RE populacije imaju bolji pristup obrazovanju, ali da ostaje svakako obaveza da se nastavi rad na daljem olakšavanju školovanja ranjivim grupama”, saopštili su iz Ministarstva prosvjete.

Nastavljen je, kako dodaju, napredak u stručnom i dualnom obrazovanju, uz potrebu daljeg monitoringa, posebno sa ciljem jačanja veza između obrazovnog sistema i tržišta.

Istaknuto je povećanje broja učenika i poslodavaca uključenih u dualni sistem obrazovanja. Cjeloživotno učenje označeno je kao oblast na čije se napredovanje potrebno posebno usmjeriti u periodu pred nama.

Rezultati reformi u visokom obrazovanju, uključujući sprovođenja 25 odsot praktične nastave na fakultetima će se, u skladu sa preporukama, dalje pratiti.

“U martu 2019. usvojen je ambiciozan Zakon o akademskom integritetu s ciljem jačanja odgovornosti za etičko ponašanje na ustanovama visokog obrazovanja i adresiranja plagijarizma“, navedeno je u Izvještaju.

Osim toga, konstatovano je da Crna Gora ostaje aktivan učesnik Erasmus plus programa, kroz koji je od 2014. godine prošlo 1 200 korisnika.