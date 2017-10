Simbol Sahat kule vraćen

Simbol koji je vjekovima krasio Sahat kulu, vraćen je nakon završetka restauracije ovog objekta, saznaje CdM.

Time su potvrđene i ranije najave Uprave za zaštitu kulturnih dobara, da je skidanje simbola Sahat kule dio jednostavne procedure i da će nakon restauracije biće vraćen.

Podsjećamo, nakon skidanja simbol obilježja sa Sahat kule u javnosti se digla buka, a tom postupku pridavale su se političko – religiozne konotacije.

Simbol skinut privremeno

Podsjećamo, iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara kazali su ranije da je simbol Sahat kule skinut privremeno i da će nakon restauracije biće vraćen.

Podsjetili su tada da Sahat kula ima status kulturnog dobra od 1961. godine, te da sve intervencije na njoj podliježu odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

“Sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru, Sahat kula u Podgorici izvodi se u skladu sa konzervatorskim projektom, na koji je Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdala saglasnost. U tom kontekstu metalni elemenat privremeno je uklonjen zbog konzervatorskog tretmana koji se sprovodi u Javnoj ustanovi Muzeji i galerije Podgorice. Isti će biti vraćen na mjesto sa kojeg je privremeno uklonjen odmah po završetku datog konzervatorskog postupka”, istakli su oni ranije.

Osuda iz Mitropolije

Podsjećamo, skidanje krsta sa vrha Sahat kule naišlo je na osudu pravoslovnog sveštenstva i stanovništva glavnog grada. Pozvali su na odgovornost one koji su donijeli odluku i zahtjevali od nadležnih organa da se krst što prije vrati na Sahat kulu gdje mu je i mjesto.

Protojerej i sekretar Crkvene opštine Podgorica Predrag Šćepanović istakao je ranije da bi Mitropolija crnogorsko-primorska takođe osudila i da je sa nekog objekta “skinut polumjesec ili bilo koje drugo obilježje naše braće muslimana ili bilo koje druge vjerske organizacije“.

I Glavni grad je smatrao da treba da se poštuje autentičan izgled Sahat kule.

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Časlav Vešović poručio je ranije da “simbol koji je do juče stajao na vrhu Sahat kule treba da tu ostane i u vjekovima pred nama”.

“Takav stav bih imao i da predmet na vrhu kule podsjeća na simbol bilo koje druge religije”, kazao je Vešović.

“Prekrštavanje” Sahat kule

Islamska zajednica u Crnoj Gori takođe je reagovala povodom ovog slučaja.

Oni su kazali da treba napraviti razliku između simbola koji je bio na Sahat kuli vjekovima i krsta.

Najava o vraćanju metalnog obilježja u obliku krsta na Sahat-kuli u Podgorici, za njih je bila nečuvena.

“Iskazujemo najdublje poštovanje prema hrišćanskim i svim drugim simbolima monoteistčkih religija, ali samo ako je to saobrazno i primjereno određenoj arhitekturi, njenom nastanku, svrsi ili namjeni. Sahat-kula u Podgorici, kao i one u Starom Baru, Ulcinju, Herceg Novom I Pljevljima – osmanlijsko i islamsko su nasljeđe u arhitektonskoj i kulturnoj baštini. Uz to, svaka od njih je vakuf – zadužbina dobrih i plemenitih muslimana, dobrotvora koji su svoj imetak dali za njihovu izgradnju. Sahat-kula u Podgorici je vakuf, odnosno zadužbina porodice Osmanagića, i to Mehmet- paše, i jedna je od brojnih vakufskih građevina koju su ostavili članovi ove ugledne podgoričke muslimanske porodice”, kazali su oni.

Ističu da nijedna od sahat-kula, kao ni džamije i ostali objekti islamskih zadužbina nijesu imali, niti su mogli imati krst kao obilježje.

Sahat kula je sagrađena 1667. godine i dugo je bila vojno utvrđenje. Nakon oslobođenja Podgorice od Turaka, oko 1890. godine, na vrhu ove građevine visoke 16 metara postavljen je veliki metalni krst koji je stajao sve do ovih dana. Renovirana je u januaru 2012. godine, kada je stavljen novi digitalni mehanizam. Ove godine počela je rekonstrukcija objekta u koju je uloženo skoro pola miliona eura, a radove izvodi Turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA.

