I sjutra isključenja u više opština zbog radova na mreži 

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima se ugrađuju brojila biće bez struje od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Ćurilac, a u Beranama Beranselo II, IV crnogorske, M Jovančevića, D. Vujoševića, SUP, Budimlja, Ranč bb, Rudeš i 4. jula.

U Kotoru, zbog radova na mreži, bez struje će, od deset do 13 sati, biti Morinj i dio naselja Kobilja.

U Ulcinju će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez napajanja električnom energijom ostati selo Draginje prema Kurtovićima i Dragovićima.

U Bijelom Polju, od deset do 15 sati, struju neće imati Ravna Rijeka, Slijepač Most, Mijatovo Kolo, Pali, Jabučino i Okladi, a od devet sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Požeginja.

U Mojkovacu će, od devet do 14 sati, nez napajanja električnom energijom biti Javorje, a u Kolašinu, od devet do 15 sati, Bistrica i od devet do 14 sati i 30 minuta Požnja.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.